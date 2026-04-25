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    Galen Rupp, doble medallista olímpico: “En Santiago puedes sentir la energía que rodea al Maratón”

    El estadounidense está en Chile como invitado especial por el Maratón de Santiago. En entrevista con El Deportivo destaca la importancia del entrenamiento en grupo y entrega un consejos a quienes debutarán en la distancia de 42K

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Foto: Nike rickysimms

    El medallista olímpico estadounidense Galen Rupp (39 años) aterrizó en Chile como una de las figuras internacionales invitadas al Maratón de Santiago. En la antesala de la carrera, el atleta de Nike destaca la organización del evento y la energía que se vive.

    ¿Qué le ha parecido el país en la antesala del maratón?

    Me encanta. Esta mañana salí a correr una hora por la ciudad y la verdad es que me gustó mucho.

    ¿Vio alguna dificultad especial en el recorrido en comparación con otras ciudades que usted conoce?

    Creo que todo se ve muy bien. Puedes sentir la energía, emoción por este fin de semana.

    ¿Qué sabe del país? ¿Conoce a corredores nacionales o alguna figura de Chile?

    Conozco a Alexis Sánchez, el futbolista. Recuerdo que lo veía jugar para el Arsenal, en la Premier League, lo recuerdo por un largo tiempo. Y en la selección chilena también.

    Aquí participan muchos atletas amateur. ¿Qué les recomendaría a ellos que van a correr su primer maratón?

    Que corran con calma, que sea más fácil al principio. Van a sentir mucha energía, pero la van a necesitar para la segunda parte.

    Rupp en Santiago. Foto: Nike

    ¿Qué le ha parecido la organización?

    Ha sido muy divertido, muy profesional. Estoy impresionado con todo.

    En Chile hay un debate sobre si los corredores de maratón deben entrenar solos o en un grupo. ¿Qué cree que es mejor?

    Siempre creo que entrenar en un grupo es mejor. Te ayuda a mantenerte responsable y hay tantos días en los que puedes estar cansado, pero tus compañeros de entrenamiento, tus amigos con los que corres, pueden ayudarte a hacer actuaciones que no podrías hacer si corres solo.

    ¿Cree que eso lleva a que un país tenga mejores resultados en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos?

    Puedes hacerlo de ambas maneras, pero creo que puedes encontrar más dentro de ti cuando otras personas te empujan que cuando sólo te empujas tú mismo.

    ¿Cómo recuerda sus medallas olímpicas? Logro la de plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016...

    Fue muy especial. No tengo palabras para describirlo, era el sueño de toda la vida. Como corredor, es el mejor recuerdo. No hay nada más alto que los Juegos Olímpicos. El hecho de que son cada cuatro años, no hay muy pocas oportunidades, así que es muy especial.

    Si tuviera que comparar, por ejemplo, el Maratón de Chicago, que ganó en 2017, con los Juegos Olímpicos, ¿dónde se ubican en su ranking personal?

    Los dos son muy especiales.

    ¿Qué conocía de Chile antes?

    Hay mucha belleza natural por aquí, me encantaría volver y traer a mi esposa. A ella le encantaría. La única otra cosa que voy a decir es: pisco sour.

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