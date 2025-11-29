“Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

Casey Bloys ha sido testigo de múltiples transformaciones durante la última década a cargo de HBO: el auge de las plataformas de streaming, la explosión de las series de gran presupuesto, la consolidación de la propiedad intelectual en televisión, además del remezón producido por una pandemia y un par de huelgas. Y recientemente, por si fuera poco, la explosión de la IA generativa, la innovación tecnológica que ha multiplicado las preguntas entre los ejecutivos de la industria audiovisual.

Bloys, cuyo cargo desde 2022 es Chairman & CEO de Contenidos de HBO & HBO Max, tiene una mirada clara sobre ese cambio. “No me veo haciendo lo que hacemos –contenido premium con guiones– sin un guionista humano. Ahora bien, lo que siempre digo es que conozco guionistas que usan ChatGPT para decir: dame diez ideas para lo que sea. Si eso les resulta útil en su proceso, perfecto”.

“Yo no nos veo haciendo el tipo de series que hacemos, que suelen ser bastante complejas y –en el mejor de los casos– originales… No me veo capaz ni quiero hacerlas con nada más que con humanos”, enfatiza durante una sesión de preguntas y respuestas a través de video.

La intervención del ejecutivo es uno de los platos fuertes del HBO Max Upfront 2026, un evento realizado a inicios de esta semana en Buenos Aires y consagrado a celebrar los hitos del último año y, en especial, a exhibir adelantos de lo que ofrecerán a sus suscriptores durante los próximos 12 meses.

Bajo el concepto “52 semanas ininterrumpidas de historias únicas”, la compañía realza los regresos de Euphoria, The Pitt, Hacks, La edad dorada, Industry y Duna: La profecía. Con tanto o mayor ímpetu, destaca que cuenta con dos series derivadas de Game of thrones (El caballo de los Siete Reinos, House of the dragon), un spin-off de The Big Bang Theory (Stuart fails to save the universe) y una nueva ficción basada en los cómics de DC (Linternas, que debutará tras el éxito de El Pingüino), demostrando que la apuesta por grandes franquicias llegó para quedarse y que es parte central de su estrategia para pelear de igual a igual ante competidores como Netflix, Disney+, Prime Video y Apple TV.

“Cuando piensas en el lanzamiento de un servicio de streaming, realmente es una lucha por la atención (del público). Y la mejor manera de ganar esa atención es con historias que la gente conozca y ame. Por eso, ser dueños de DC y tener la capacidad de explorar tantas direcciones diferentes, con tantos personajes y mundos tan queridos, es una gran ventaja. Nadie más puede hacer series de DC, series de Game of thrones o series de Harry Potter”, explica, entregando una pequeña píldora del aterrizaje de otro gigante en 2027: la primera temporada de la producción basada en la exitosa saga de J. K. Rowling.

La clave, afirma, reside en encontrar el enfoque adecuado. “Ya sea DC, Game of thrones, Harry Potter o lo que sea, no vamos a hacer nada a menos que lo sintamos al leer el guión y creamos que es una buena serie. En otras palabras, no empiezo el año diciendo: necesitamos dos series de DC y dos de Game of thrones (...) Realmente se trata de: ¿en qué serie creemos? ¿La vemos en el guión? ¿Creemos en el creador? ¿Es convincente? ¿Es interesante? ¿Se siente única? Y una vez que eres libre de pensar en esas cosas y no sientes ninguna obligación de necesitar un número mínimo de series o algo así, creo que el proceso de desarrollo es mucho más productivo”.

También se detiene en otro plano fundamental de este negocio: la tecnología, un aspecto en el que él mismo percibe la existencia de un claro líder. “Como alguien ligado a la programación y la creación de contenido, (creo que) la programación sigue siendo muy importante. Si tus series no son buenas, por muy buena que sea tu plataforma, la gente no podrá disfrutarlas. Creo que una de las ventajas de Netflix –y es algo de lo que todas las empresas tradicionales están intentando aprender y alcanzar– es que están muy por delante en cuanto a la plataforma y el uso de la tecnología. Todos estamos aprendiendo de la misma manera que ellos aprendieron de nosotros en cuanto a cómo hacer y distribuir televisión”.

Eso sí, le da méritos a sus últimos logros: “Diría que las puntuaciones de los usuarios (de HBO Max) han mejorado drásticamente en general. La combinación de una excelente programación y una gran experiencia de usuario son muy importantes”.

El sello latino

Con títulos como la mexicana Capadocia, la chilena Prófugos y la argentina Epitafios, HBO sumó experiencia haciendo series en Latinoamérica. El volumen se ha disparado de la mano de HBO Max, plataforma que debutó en la región a mediados de 2021 y que recientemente ha puesto sus fichas en adaptaciones literarias, documentales sobre bullados casos y producciones inspiradas en personajes e historias de gran calado popular.

Bloys está plenamente al tanto de las últimas novedades en este lado del planeta. “Latinoamérica es sumamente importante. Sé que han estado en una racha increíble con programación original local proveniente de Latinoamérica, como Como agua para chocolate, que fue un gran éxito. Chespirito fue un éxito rotundo. Se desempeñó bien en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Y Ciudad de Dios también se comportó muy bien. Esto demuestra que las series de calidad, independientemente de dónde se produzcan, si están bien hechas y son auténticas con el territorio en el que se desarrollan y producen, pueden dar la vuelta al mundo”, señala.

“Obviamente el modelo ha cambiado –en ese entonces, éramos sólo un canal lineal–, pero ha sido un mercado increíblemente importante para nosotros y sigue siéndolo. No creo que eso cambie. Sé que no es posible tener un servicio de streaming exitoso a nivel mundial sin una presencia importante en América Latina”, subraya.

Ahora, ¿cómo y cuándo estrenar las producciones latinas? Esa responsabilidad recae en Juan Solá, Streaming Lead para Latinoamérica. Es él y su equipo el que apostó por lanzar los episodios de Chespirito: Sin querer queriendo entre junio y julio pasado, coincidiendo con las terceras entregas de And just like that... y La edad dorada. Terminada su emisión, la ficción sobre Roberto Gómez Bolaños se convirtió en el título latinoamericano más visto de su historia. Revitalizado, el universo del artista se expandirá con una serie sobre Don Ramón y con la animada Los Colorado.

“Tenemos una mirada de hasta 24 meses, pero después la llevamos al nivel mínimo, que son semanas y días (...) Cómo lo vamos trabajando tiene que ver con qué está funcionando, qué no está funcionando”, apunta Solá a Culto, admitiendo que esa planificación es un “un trabajo bastante artesanal”.

Y analiza: “Cuando vemos éxitos como el de Chespirito, nos entusiasmamos más pr lo que viene. Y Chespirito fue algo grande, pero Belleza fatal fue algo gigante en Brasil. O Viudas negras fue algo espectacular en Argentina. O el torneo chileno mueve pasiones. A nosotros lo que nos llena de orgullo es cuando vemos que hacemos algo y genera un impacto en los fanáticos”.

La alusión viene al caso, porque HBO Max complementa su catálogo con animación para adultos y para niños, y con deporte. Al fútbol (en Chile tiene los derechos del Campeonato Chileno, mientras que en Argentina proporciona el mismo servicio con el torneo local) se le acaba de sumar la NBA, probablemente una de las marcas más anheladas entre los gigantes que aspiran a emitir deportes.

HBO Max lanzará en febrero la segunda temporada de Como agua para chocolate y luego, durante la segunda mitad del año, será el turno de los nuevos capítulos de Ciudad de Dios: La lucha no para. En el plano de la no ficción, presentará La masacre de Flores, dirigida por Juan José Campanella, y Los asesinos de Colosio, que promete entregar nuevo material sobre el magnicidio del candidato presidencial mexicano en 1994.

¿Todo eso será suficiente para ganar la batalla del streaming? El ejecutivo argentino aterriza esa gran pregunta: “Lo lindo de esta plataforma es que tiene un poco de todo. A muchos a veces les gusta decir ‘tenemos de todo’. A mí me gusta decir que tenemos para todos y sobre todo centrado en el eje fundamental que es historias únicas (...) Tener todo es muy ambicioso y es muy difícil de abarcar”.