Más de medio millón de palestinos vota en elecciones municipales: los primeros comicios en 20 años en la Franja de Gaza

Más de medio millón de palestinos ejercieron su derecho a voto este sábado en las elecciones municipales celebradas tanto en Cisjordania como en Deir al Balá, la única zona de la Franja de Gaza en la que se pudieron realizar los comicios.

Un portavoz de la Comisión Electoral Central Palestina (CEC), Farid Taamalá, informó de 512.510 votantes en Cisjordania, un 53,44 por ciento del censo, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Taamalá destacó que la alta participación es un reflejo del compromiso de la población con el proceso democrático y del poco seguimiento de los llamamientos a la abstención.

La votación en esa región terminó a las 19.00 horas locales (13.00 de Chile) sin incidentes de consideración. El recuento comenzó de inmediato en presencia de candidatos, observadores y periodistas, aunque se espera que el resultado final no esté disponible hasta el domingo.

President Mahmoud Abbas casts vote in local elections in Ramallah.



Today, over 1 million Palestinians head to the polls spanning municipalities and village councils across the occupied West Bank, and a single city in the besieged Gaza Strip.



Elections cover 183 councils, with… pic.twitter.com/VKpuq254xS — State of Palestine (@Palestine_UN) April 25, 2026

En la Franja de Gaza, en tanto, las elecciones se celebraron en la ciudad de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino, y son sus primeras votaciones en 20 años. En este caso los colegios electorales abrieron a las 7.00 horas (00.00 en Chile), pero cerraron a las 17.00 horas (10.00 de Chile).

Deir al Balá fue seleccionada al ser la zona “menos afectada” por la ofensiva militar israelí sobre la Franja.

Ashraf Shuaibi, el subdirector ejecutivo de la CEC, afirmó que la votación puede servir de modelo para las elecciones nacionales palestinas. “Fue alentador ver cómo las urnas construidas localmente en Gaza y las papeletas impresas en la propia ciudad permitieron celebrar elecciones por primera vez en casi 21 años y tras una guerra devastadora” , declaró Shuaibi.

Por su parte, el presidente de la comisión, Rami Hamdalá, destacó que “es un reflejo de la unidad de los territorios palestinos a pesar de las difíciles circunstancias”.

En total había 1,3 millones de palestinos censados con derecho a voto, de los cuales 70.000 corresponden a esa última localidad, según datos oficiales. Se eligen 183 gobiernos municipales y para ello concurren 321 listas con 3.773 candidatos a concejal, así como 1.358 candidatos a los consejos municipales.

Los últimos procesos electorales

Desde 2006 no se habían celebrado elecciones en Gaza, luego de que Hamás comenzara a realizar los nombramientos administrativos en el enclave bajo su control.

En Cisjordania, en tanto, sí han habido elecciones locales, en 2012, 2017 y 2022, aunque las presidenciales y legislativas han quedado aplazadas en varias ocasiones. Un último punto que ha llevado a poner en duda la legitimidad del mandato del actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

De hecho, la disolución “de facto” en 2007 del Consejo Legislativo Palestino -el Parlamento- dejó los cambios en la legislación electoral en manos del mandatario palestino. Este recurrió a una serie de decretos que han incorporado un nuevo sistema electoral y la ampliación de las cuotas reservadas a mujeres para que ocupen cargos en los estamentos públicos.

Sin embargo, entre los pasos más controvertidos figura uno que requiere que todos los candidatos firmen un compromiso con “ceñirse al programa político y nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)”.

El organismo dominado por el partido de Abbas, Al Fatá, y al que no pertenecen Hamas y otras facciones como Yihad Islámica, lo que ha sido interpretado como un obstáculo a sus listas.

La situación supuso la exclusión de estas formaciones, que no presentan candidatos bajo su patrocinio, en un contexto donde las autoridades de Gaza han pedido en varias ocasiones que se autorice la entrada del equipo de tecnócratas que asumirá la gestión de la Franja -el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)-, en el marco de la propuesta presentada por EE.UU. para su futuro.

Por ello, existen dudas sobre la relevancia que puedan tener los resultados de las elecciones en la Franja, especialmente por las suspicacias sobre la falta de representatividad y el contexto de conflicto que sigue imperando en el enclave.

Este último marcado por la incertidumbre sobre si el proceso político se abrirá camino o si Israel optará finalmente por relanzar su ofensiva a gran escala, en medio de denuncias internacionales sobre un genocidio en Gaza.

La ONU habla de una “oportunidad importante”

El vicecoordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov, había afirmado que “las elecciones de este sábado representan una importante oportunidad para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil”.

Para luego alabar a la CEC por sus “constantes esfuerzos para preparar un proceso creíble, dados los importantes desafíos que existen en Cisjordania y las condiciones extraordinariamente difíciles que prevalecen en Gaza”.

La ONU además pidió a todas las partes que garanticen que el proceso tiene lugar “de forma pacífica, ordenada e inclusiva” y que “los votantes pueden ejercer su derecho a participar de forma libre y sin intimidación”, así como que cualquier posible disputa que surja tras la votación “sea resuelta a través de los canales legales establecidos”.

UN Deputy Special Coordinator @RamizAlakbarov :



“Saturday’s elections represent an important opportunity for #Palestinians to exercise their democratic rights during an exceptionally challenging period. The #UN commends the Central Elections Commission for its sustained efforts… pic.twitter.com/v15SkNbE0A — UNSCO (@UNSCO_MEPP) April 23, 2026

Por último, el organismo expresó su apoyo al “fortalecimiento de las instituciones palestinas y la promoción de la gobernanza democrática” , como parte de “los esfuerzos más amplios para impulsar una paz justa y duradera de conformidad con el Derecho Internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU, los acuerdos previos y en busca de una solución viable de dos Estados”.

La votación es considerada como una prueba de fuego de cara a las elecciones legislativas del 1 de noviembre, aunque siguen habiendo dudas sobre las capacidades para organizarlas.

Esto ante la falta de un acuerdo político entre Al Fatá y Hamas, y las dificultades técnicas para organizar el proceso, especialmente en el caso de Jerusalén Este, donde Israel impidió el voto en 2021, lo que provocó el aplazamiento de los comicios.

A todo ello se suma la situación de seguridad en la propia Cisjordania, donde han muerto decenas de palestinos en ataques perpetrados por colonos y las fuerzas de seguridad.

En este lugar el Gobierno israelí también amplió la construcción de asentamientos y la expropiación de tierras palestinas a pesar de las críticas internacionales por estas acciones, que violan el Derecho Internacional y socavan la viabilidad de una solución al conflicto entre Israel y Palestina.