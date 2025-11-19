Mira a Rosalía cantando La Perla y enseñando español a Jimmy Fallon

La catalana Rosalía volvió a sorprender durante su participación en el late The Tonight Show con Jimmy Fallon.

La estrella está en plena promoción de su celebrado y comentado álbum Lux, un trabajo que mezcla pop, música clásica, imágenes religiosas y 13 idiomas.

Algo de ese proceso comentó la Rosalía en charla con Fallon. "Hablo catalán, que es la lengua de mi madre, español y un poco de inglés. Quería aprender diferentes idiomas y practicar con Duolingo", comentó.

También le enseñó cómo percutir ritmos de flamenco, le hizo cantar el coro de la canción La Perla, en español, algo que Fallon logró, aunque sacando risas. De todas formas, fue un gran momento.

Por cierto, la barcelonesa interpretó La Perla, uno de los cortes de Lux. En su estilo, fue una presentación dramática, con las telas blancas que han marcado la estética del álbum, además de un acompañamiento de cuerdas. Rosalía estaba sentada sobre una imponente pila de colchones cubiertos con sábanas lila, luego baja y descubre una perla de gran tamaño.

