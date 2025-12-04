La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena

La temporada de conciertos 2026 ya suma un hito importante. El retorno al país de Rosalía, la estrella española, quien llega con la gira promocional de Lux, su nuevo disco.

Rosalía se presentará en Chile con dos conciertos, a realizarse el viernes 24 y sábado 25 de julio en el Movistar Arena, el mismo lugar por el que pasó en 2022 con su celebrado tour Motomami.

Esta sería la segunda presentación propia de Rosalía en Chile. Debutó en el país con una recordada participación en el festival Lollapalooza Chile 2019, por entonces en el Parque O’Higgins, presentando su álbum El mal querer. Luego, volvió tres años después al mencionado show en solitario en el Arena.

La última vez que Rosalía estuvo en Chile fue marzo de 2023, en una recordada presentación en el marco de Lollapalooza, donde mostró una versión más acotada del tour Motomami. Aquel show, según la crítica, fue de los mejores de esa edición del festival.

Hasta ahora no hay mayores detalles sobre lo que trae la nueva gira de la española. Solo se ha especulado con el hecho de que el escenario tenga forma de cruz, al estilo de las iglesias, a tono con el relato espiritual del álbum.

La gira LUX TOUR 2026 comienza el 16 de marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, con actuaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico, antes de concluir el 3 de septiembre en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico.

Respecto a la venta de entradas para los shows en Chile, la preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjeta Santander comienza este miércoles 10 de diciembre a las 11am y tendrá una duración de 24 horas.

La venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a las 11.01. Ambas modalidades en Puntoticket.com