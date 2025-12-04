VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena

    La estrella española volverá al país en el marco de su gira mundial en promoción de Lux, su nuevo álbum. Los shows están agendados para el viernes 24 y sábado 25 de julio. Tickets en preventa desde el miércoles 10 de diciembre en Puntoticket.com.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    La temporada de conciertos 2026 ya suma un hito importante. El retorno al país de Rosalía, la estrella española, quien llega con la gira promocional de Lux, su nuevo disco.

    Rosalía se presentará en Chile con dos conciertos, a realizarse el viernes 24 y sábado 25 de julio en el Movistar Arena, el mismo lugar por el que pasó en 2022 con su celebrado tour Motomami.

    Esta sería la segunda presentación propia de Rosalía en Chile. Debutó en el país con una recordada participación en el festival Lollapalooza Chile 2019, por entonces en el Parque O’Higgins, presentando su álbum El mal querer. Luego, volvió tres años después al mencionado show en solitario en el Arena.

    La última vez que Rosalía estuvo en Chile fue marzo de 2023, en una recordada presentación en el marco de Lollapalooza, donde mostró una versión más acotada del tour Motomami. Aquel show, según la crítica, fue de los mejores de esa edición del festival.

    Hasta ahora no hay mayores detalles sobre lo que trae la nueva gira de la española. Solo se ha especulado con el hecho de que el escenario tenga forma de cruz, al estilo de las iglesias, a tono con el relato espiritual del álbum.

    La gira LUX TOUR 2026 comienza el 16 de marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, con actuaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico, antes de concluir el 3 de septiembre en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico.

    Respecto a la venta de entradas para los shows en Chile, la preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjeta Santander comienza este miércoles 10 de diciembre a las 11am y tendrá una duración de 24 horas.

    La venta general comenzará el jueves 11 de diciembre a las 11.01. Ambas modalidades en Puntoticket.com

    Lee también:

    Más sobre:RosalíaMovistar ArenaLuxMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    “Fuera del mercado y sin trazabilidad”: la hawala, el sistema financiero informal en que operaba la mafia china de Meiggs

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    Homicidio frustrado en Recoleta: hombre fue baleado en plena vía pública

    Montes y toma de San Antonio: “El gobierno de Piñera hizo muchas más expropiaciones que las que nosotros hemos hecho”

    Delegada Minvu por megatoma de San Antonio dice que eventual juicio “corre por un carril paralelo” y no afecta el desarrollo del proyecto

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    5.
    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Codina defiende estrategia de Kast en debate Archi: “No ha evadido respuestas. Ha respondido lo que él considera relevante”
    Chile

    Codina defiende estrategia de Kast en debate Archi: “No ha evadido respuestas. Ha respondido lo que él considera relevante”

    “Fuera del mercado y sin trazabilidad”: la hawala, el sistema financiero informal en que operaba la mafia china de Meiggs

    Homicidio frustrado en Recoleta: hombre fue baleado en plena vía pública

    Empresarios ven un mayor impulso de la inversión y del crecimiento en un eventual gobierno de José Antonio Kast
    Negocios

    Empresarios ven un mayor impulso de la inversión y del crecimiento en un eventual gobierno de José Antonio Kast

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

    Cita de Sofofa: Boric dice que su gobierno sentó “las bases para crecer más” y Navarro pide “oposición constructiva” en nuevo ciclo

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump
    Tendencias

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

    ¿Palo para Pablo Milad? Manuel Pellegrini le raya la cancha a la ANFP para asumir la banca de la Roja
    El Deportivo

    ¿Palo para Pablo Milad? Manuel Pellegrini le raya la cancha a la ANFP para asumir la banca de la Roja

    La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil

    “Fue una ganga absoluta”: columnista de Ipswich Town destaca la millonaria inversión por el pase de Marcelino Núñez

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”
    Cultura y entretención

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos

    HBO Max y el impacto de la docuserie sobre Marcial Maciel: “Autoridades de los Legionarios de Cristo nos agradecieron”

    Hamas acusa a Israel de “incrementar sus violaciones” del alto el fuego en Gaza y pide “medidas serias”
    Mundo

    Hamas acusa a Israel de “incrementar sus violaciones” del alto el fuego en Gaza y pide “medidas serias”

    León XIV, un Papa cada vez más interesado en el tablero internacional

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”