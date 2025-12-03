Spotify 2025 en Chile: Kidd Voodoo es el artista chileno más escuchado y el reggaetón el género más popular

Llegó la hora del Spotify Wrapped 2025, la medición de la más popular de las plataformas musicales que tanto a nivel personal como global muestra lo más escuchado en la temporada que se va desvaneciendo.

¿Y qué indica del presente año? Bad Bunny fue el artista más escuchado del 2025 a nivel local y mundial

Kidd Voodoo se convirtió en el artista chileno más escuchado en el país

Por otro lado, el reggaeton fue el género más escuchado en Chile, según un informe entregado por la propia compañía.

Foto: Pedro Rodríguez

"En un año marcado por el crecimiento histórico de la música chilena y por la consolidación del streaming como motor central de la industria, Chile vuelve a demostrar que su música tiene un impacto real y global. En 2025, este impulso continúa y consolida un crecimiento sin precedentes para los artistas chilenos", dice un comunicado de la empresa..

En 2025, ese liderazgo continúa y se consolida con una nueva generación de artistas que dominan las preferencias locales. Entre ellos, Kidd Voodoo se destaca como el artista chileno más escuchado del país, acumulando más de 962 millones de streams solo este año.

Además, lidera el Top 3 de las categorías de álbumes y canciones, e incluye dos canciones en el Top 10 y dos álbumes entre los 10 más escuchados del año.

Es, por lejos, e artista local más importante de este 2025, con su récord además de once Movistar Arena.

En 2024, la industria de la música grabada chilena registró cifras históricas, impulsadas casi que exclusivamente por el streaming. Según el informe anual global de IFPI, el mercado chileno de la música grabada alcanzó más de 111 millones de dólares, de los cuáles casi el 90% (99 millones de dólares) provienen del streaming.

Cris-MJ-2.jpeg la-tercera

En ese mismo periodo, las regalías generadas por artistas chilenos solo en Spotify casi se duplicaron desde 2022, con un crecimiento del 63% solo en el último año. Este salto supera con creces el aumento del mercado total de música grabada en Chile (18,3%) y del streaming en particular (19,2%), lo que refleja el impacto desproporcionado que tiene Spotify en el crecimiento de la música local.

Este impacto no solo refleja la adopción masiva del formato digital, sino también el alcance global de la música chilena:

En 2024, e l 60% de las regalías generadas por artistas locales provino de oyentes fuera de Chile .

La escucha de música chilena en Spotify creció más de 300% desde 2020 , evidenciando una escena en plena expansión que abarca reggaetón, pop, RKT, cumbia, sonidos urbanos, alternativos y más.

Desde 2008, Spotify ha pagado más de 60 mil millones de dólares a la industria global, con un récord de 10 mil millones solo en 2024: la cifra anual más alta en la historia de la música grabada.

*Revisa acá las listas de lo más escuchado en Chile y el mundo de 2025

Top 5 Artistas más escuchados en Chile durante 2025

Top 10 Canciones más escuchadas en Chile durante 2025

Top 10 Álbumes más escuchados en Chile durante 2025

Top 10 Podcasts más escuchados en Chile durante 2025