    Culto

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    El Spotify Wrapped que determina lo más escuchado de 2025 -tanto a nivel personal como global- ya está entre nosotros.

    Hoy miércoles 3 de diciembre la plataforma digital de música más escuchada del planeta reveló cómo se ordenaron esta temporada los gustos mundiales y el asunto va así: Bad Bunny vuelve a la cima como el artista más escuchado del planeta, a la par que su título Debí tirar más fotos se consolida como el disco más demandado de la temporada en la vitrina musical.

    En los últimos años, el puertorriqueño había perdido ese trono a manos de Taylor Swift, quien en 2023 y 2024 se había adueñado del primer lugar como la artista más exitosa del orbe. Eso sí, esta vez la estadounidense queda en el segundo puesto, atendiendo al suceso de su última entrega, The life of a showgirl, la que en todo caso ha generado opiniones mixtas y divididas.

    El cuadro confirma el dominio de la música en español de los últimos tiempos -Bad Bunny nunca se fue del top 5 en el último lustro- y cómo se ha hecho un espacio impresionante en el cancionero pop de este siglo.

    A propósito de pop, la canción más escuchada de 2025 es Die With A Smile, la que juntó a los colosos Lady Gaga y Bruno Mars.

    Lee aquí el desglose de las categorías más importantes, encabezadas por Artistas más escuchados, donde también destacan The Weeknd, Drake, Billie Eilish e incluso el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida.

    *Artistas más escuchados en el mundo

    1.-Bad Bunny

    2.-Taylor Swift

    3.-The Weeknd

    4.-Drake

    5.-Billie Eilish

    6.-Kendrick Lamar

    7.-Bruno Mars

    8.-Ariana Grande

    9.-Arijit Singh

    10.-Fuerza Regida

    *Canciones más escuchadas en el mundo

    1.-Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars

    2.-BIRDS OF A FEATHER, de Billie Eilish

    3.-APT., de ROSÉ y Bruno Mars

    4.-Ordinary, de Alex Warren

    5.-DtMF, de Bad Bunny

    6.-back to friends, de sombr

    7.-Golden, de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

    8.-luther (with sza), de Kendrick Lamar y SZA

    9.-That’s So True, de Gracie Abrams

    10.-WILDFLOWER, de Billie Eilish

    *Álbumes más escuchados en el mundo

    1.-DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny

    2.-KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), de KPop Demon Hunters Cast

    3.-HIT ME HARD AND SOFT, de Billie Eilish

    4.-SOS Deluxe: LANA, de SZA

    5.-Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter

    6.-MAYHEM, de Lady Gaga

    7.-You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1), de Alex Warren

    8.-I’m The Problem, de Morgan Wallen

    9.-GNX, de Kendrick Lamar

    10.-Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

    *Podcast más escuchados en el mundo

    1.-The Joe Rogan Experience

    2.-The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

    3.-The Mel Robbins Podcast

    4.-Call Her Daddy

    5.-This Past Weekend w/ Theo Von

    6.-Huberman Lab

    7.-Crime Junkie

    8.-Modern Wisdom

    9.-On Purpose with Jay Shetty

    10.-The Tucker Carlson Show

