Guillermo Parvex y la Guerra Civil de 1891: “Fue la peor conflagración interna, un camino que jamás debe tomar un pueblo”

Fue una idea de su esposa, reconoce Guillermo Parvex a Culto. Si bien, ya había abordado la Guerra Civil de 1891 en dos de sus obras, lo cierto es que a decir de su mujer faltaba otro tipo de mirada, diferente a la habitual. “Francisca, mi señora, desde hace tiempo que me alentaba a escribir sobre este grave conflicto entre chilenos, pero desde una perspectiva más humana que académica. Fue la peor conflagración interna y es importante recordarla en toda su dimensión, como un ejemplo del camino que jamás debe tomar un pueblo”.

Así, Parvex le dio forma a Guerra entre hermanos (Ediciones B), una novela histórica en la que aborda ese conflicto bélico desde la perspectiva de dos amigos, Ignacio y Pedro, quienes no solo compartieron cuando niños en el colegio de los Padres Franceses, también pelearon codo a codo en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, se ven sacudidos por la fuerte tensión política que fractura a la sociedad en 1891. Por sus ideas, ambos terminan en bandos opuestos: el primero, en el Ejército, que apoya al presidente Balmaceda; el segundo, en la milicia que organiza el Congreso junto a los empresarios del salitre, en especial John Thomas North. Pero a pesar de todo, ambos se juramentan que la guerra no sacudirá su entrañable amistad.

Foto: Lorena Palavecino / Penguin Random House

¿Qué lo atrajo específicamente de este conflicto? usted lo ha abordado en otros libros.

Lo he abordado en Un veterano de tres guerras y en El Rey del salitre que derrotó a Balmaceda. Sin embargo, en el primer caso es una vivencia de una parte del conflicto y la segunda, una crónica del trasfondo de esta guerra civil. En este caso la cubre casi por completo, pero como señalé desde una perspectiva de las personas que allí se vieron involucradas.

La capa más subterránea de este libro es que la guerra no puede derrotar a una amistad tan fuerte como la de Ignacio y Pedro, y aún en los peores momentos ambos buscan humanidad y compasión por el enemigo. ¿Tuvo algunos ejemplos reales a la vista?

Las figuras de Ignacio y Pedro se inspiran en casos reales, que no fueron tan aislados, recordando que cerca del 60 por ciento de los combatientes de los dos bandos, habían sido compañeros de armas en la Guerra del Pacífico y de pronto, sin buscarlo, se vieron convertidos en adversarios.

La odiosidad por esos días en Chile fue muy alta entre ambos bandos. ¿A qué lo atribuye?

Esta es una respuesta que no me he podido dar del todo. La crueldad en ambos bandos nunca se vio en ese grado en la Guerra del Pacífico y la atribuyo a las odiosidades políticas que fueron muy exacerbadas, tanto entre congresistas como balmacedistas, por la prensa satírica de ambas facciones.

Foto: Lorena Palavecino Hunting / Penguin Random House

¿Cuánto pesó realmente el factor John Thomas North en la Guerra civil?

Bastante en lo financiero, pues North, desde Europa, les abrió los créditos necesarios a los congresistas para adquirir los arsenales que requerían. Además, movió todas sus influencias para impedir que astilleros europeos entregaran al gobierno de Balmaceda los modernos y poderosos buques de guerra que se habían encargado antes de iniciarse el conflicto. Si esos buques se hubiesen sumado a la pequeña flota balmacedista, la balanza se había inclinado favorablemente hacia las fuerzas gobiernistas.

Una escena llamativa es cuando los derrotados balmacedistas de la Batalla de Pozo Almonte escapan a Perú, donde son recibidos y cuidados hasta que los van a buscar. ¿Eso efectivamente pasó?

Sucedió tal como se relata en el libro, con la sola excepción del personaje de ficción que relata la odisea. Fue tal cual y eso está muy bien documentado en archivos chilenos y del Perú.

Este conflicto fue incluso más sangriento que la Guerra del Pacífico. ¿Por qué cree que ha sido menos recordado?

En la Guerra Civil de 1891 murieron cerca de 9.700 personas, entre civiles y militares. En la Guerra del Pacífico las bajas totales fueron de 9.500, pero contabilizando en esta cifra a cerca de 3.200 fallecidos a consecuencia de enfermedades y/o epidemias. Por tanto, la cifra de muertos por acción de terceros, es mucho mayor en la Guerra Civil. Pese a ello, esta conflagración es menos recordada, probablemente porque se pensó en su momento que era mejor olvidar tan trágico momento de nuestra historia.

Lorena Palavecino / Penguin Random House

¿Qué fue lo más complejo de la escritura de este libro?

La descripción física de tantos lugares distintos y la investigación documental, especialmente de los mandos intermedios de ambos ejércitos.

¿Cómo equilibra el rigor documental con la necesidad de construir una historia atractiva?

Investigo los hechos de la forma más rigurosa posible y luego dejo que esos personajes ficticios le den el toque humano, que la hace más vívida. Si sacamos a los dos personajes de ficción, la historia no cambia para nada: ni los hechos, personajes, fechas, lugares, declaraciones oficiales, etc.

Hace una descripción bastante vívida de las batallas, ¿cómo fue el proceso de documentación?

En Chile existen muy buenos archivos, tanto militares como de la administración del Estado en general. Hay decenas de testimonios de partícipes en las batallas, que permiten recrearlas con mucha exactitud, ya sea a través de partes oficiales, telegramas, cartas y memorias.

¿Qué puede aprender el lector actual de un conflicto como el de 1891?

Las decisiones de los líderes de la época —sus aciertos y errores— ofrecen material para reflexionar sobre el ejercicio del poder, la responsabilidad y las consecuencias de la intransigencia. La guerra mostró cómo tensiones entre el poder ejecutivo y el Congreso pueden escalar hasta un quiebre total. El lector puede reflexionar sobre la importancia de mantener equilibrios institucionales sólidos y mecanismos de resolución de conflictos. Más allá de la estrategia y la política, la guerra implicó sufrimiento, muertes y fracturas sociales profundas. Esto invita a valorar la estabilidad y la paz como bienes fundamentales.