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    Entre IA, polémica y disculpas: el nuevo disco de Kanye West, una chispa del artista que fue

    El rapero estadounidense lanzó su nuevo álbum, que ha estado rodeado por las polémicas después de sus comentarios antisemitas y posteriores disculpas en una carta. Los medios y el público concuerdan en que es un mejor proyecto que los anteriores, pero sigue sin ser estar a la altura del artista que fue.

    Por 
    Daniel Cañete
    Entre IA, polémica y disculpas: el nuevo disco de Kanye West, una chispa del artista que fue

    Así es, más noticias de Kanye West, pero esta vez no por polémicas. Ye, nombre legal del rapero, lanzó su nuevo álbum de estudio Bully el pasado 28 de marzo. El proyecto cuenta con 18 canciones y tiene colaboraciones con artistas como Travis Scott, Don Toliver y Peso Pluma. La crítica lo ha recibido de manera tibia, pero aclaran que es distinto a sus últimos discos. Hay una chispa del artista que fue.

    La última década de Kanye West ha sido la ruina del imperio construido en sus años dorados. Desde 2022, cada cierto tiempo, las cuentas de Ye en redes sociales ardían por comentarios anti-semitas, racistas y derechamente nazis. Es así como el artista perdió su trato millonario con Adidas, su matrimonio con Kim Kardashian y su familia.

    Un bucle de mensajes y disculpas que tuvo su episodio más reciente con una carta de disculpas publicada el lunes 26 de enero. El artista pagó una plana completa del Wall Street Journal para pedir perdón. “No soy un nazi ni un antisemita”, aclaraba Ye. En la misma carta, Kanye West explicaba que su trastorno bipolar fue mal diagnosticado, lo que lo llevó a un tratamiento poco eficiente.

    La carta tuvo un recibimiento mixto. Por un lado, muchas personas mostraron compasión por West y pensaron que vendría finalmente un cambio. Por otro lado, algunos pensaron que era una jugada de marketing para su siguiente lanzamiento, Bully. Finalmente, era una jugada que ya había hecho anteriormente.

    Una chispa, nada más

    La antesala del lanzamiento ha sido, como mínimo, turbulenta para los fanáticos de Kanye West. Sin contar las polémicas por el autor del disco, se abrió un nuevo flanco de críticas por el uso de Inteligencia Artificial. Tanto así que el propio Ye tuvo que salir a aclarar que el álbum no tuvo esta herramienta en su confección.

    En el apartado musical, los proyectos de Kanye West no han tenido un buen recibimiento desde The Life of Pablo, de ese lanzamiento ya ha pasado una década. Poco a poco, una llama que fue llevando una industria a su paso, se ha ido apagando. Los medios especializados destacan que el álbum es eso, una chispa.

    Para Rolling Stone, los mejores momentos del disco llegan cuando Ye recurre a samplear Huit octobre 1971 de Cortex en Circles. “Aquí, está en su mejor momento: un intérprete de otras canciones, usando un sample para afectarte emocionalmente, empoderando tu cerebro para recordar la primera vez que escuchaste el original, mientras agrega voces nuevas y cálidas que crean una sensación completamente nueva”, expresa.

    “Sin embargo, ahora sabemos que cuando Kanye West no está siendo un ‘supremacista blanco de propiedad negra’, gritando inútilmente sobre Blue Ivy Carter, o haciendo alarde de la influencia de Kim Kardashian sobre sus hijos, aún puede hacer música de calidad, lo cual es aún más frustrante”, comenta la reseña del medio.

    Por su lado, el medio digital Complex destaca algunos puntos del disco. “Preacher man presenta una buena mezcla de carisma y cinematografía. Combinando una muestra libanesa con tambores tribales, una melodía lastimera y líneas de sintetizador celestiales, All the love suena como El Rey León en el espacio”, puntualiza.

    Sin embargo, la nota deja en claro que Bully continúa la tendencia de Kanye West que se inclina por los sonidos grandilocuentes por encima del lirismo. “Esta vez no lo lograron del todo, y a medida que los sonidos maximalistas de Kanye se han normalizado, incluso esos sonidos ya no suenan tan geniales como antes”, finaliza.

    Las opiniones del público no difieren tanto de la visión que plantean los medios. En portales como Rate Your Music, el disco tiene un promedio de 2.8 estrellas de 5 posibles con más de 6 mil reseñas. “Más o menos, me gusta”, “Es mejor que los proyectos post Donda” y “Una vuelta desperfecta” son algunos de los comentarios de los escritores.

    Pese a todo, quizás este disco es un nuevo camino para el Kanye West. Quizás, la chispa todavía puede prender un nuevo incendio en el futuro.

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