La pausa que se tomó el histórico Mario Mutis al interior de Los Jaivas

La reciente gira veraniega de Los Jaivas ha sido especial. No sólo por tratarse de otro reencuentro estival con la audiencia de regiones, donde los viñamarinos gozan de profundo arrastre, uno de los tantos ecos de su escalada como una de las coordenadas ineludibles de la cultura popular del país.

En el recorrido, no han contado con una de sus piezas medulares e históricas: el bajista y fundador Mario Mutis (78) no ha dicho presente en la formación del grupo en la decena de fechas que los ha tenido en las más disímiles latitudes. Por ejemplo, no estuvo en un emotivo show en la playa La Herradura, de Coquimbo, el pasado 15 de enero, el mismo lugar y fecha que en 2003 vio partir a otro de los legendarios, el cantante Eduardo “Gato” Alquinta. Era la primera vez que la agrupación se presentaba en un espacio que marcó una de las mayores heridas de su bitácora.

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Mutis tampoco estuvo el 7 de febrero en el festival Palmenia Pizarro de San Felipe, emitido por Canal 13 y donde compartieron cartel con Alanys Lagos y La Combo Tortuga, entre otros. Su ausencia también fue evidente en instancias como la expo Paine Rural 2025 (25 de enero), el Teatro Municipal de Valparaíso (31 de enero), la Fiesta de la Naranja 2026 en Villa Alegre (14 de febrero), la Gran Semana Pichilemina (20 de febrero) y la Vendimia de Santa Cruz (6 de marzo).

Quizás el momento más sensible se vivió hace pocos días, cuando el también cantante no apareció el reciente sábado 28 de marzo en el festival gratuito REC de Concepción, el que juntó a cerca de 400 mil personas, según sus organizadores. En ese punto, muchos fans se han preguntado preocupados por qué la extensa ausencia de Mutis y en qué momento retomará funciones.

Culto consultó con los representantes de la agrupación, quienes aseguran que se trata de “una pausa” y “un descanso personal” durante este período, con el propósito de estar presente durante el segundo semestre. En mayo, el grupo empezará la gira dedicada al álbum Alturas de Machu Picchu (1981), con 17 paradas en recintos como el Teatro Regional Lucho Gatica en Rancagua, el Teatro Municipal de Viña del Mar y el Teatro Caupolicán de Santiago.

El paréntesis de Mutis es el segundo que viven Los Jaivas de uno de sus miembros históricos en un año. Durante la última parte de 2024 y casi la totalidad del primer semestre de 2025, el pianista Claudio Parra también dio un paso al costado temporal por asuntos personales, ya que optó por pasar ese tiempo en Francia, donde vivió en los años 70 y los 80, y donde aún reside parte de su familia. Volvió a la agrupación en la segunda mitad de 2025.

Por lo mismo, quienes trabajan con Los Jaivas esperan que se repita una situación parecida, en la que Mutis pueda retornar sin problemas a los shows de los hombres de Mira niñita en los próximos meses.

Y apelando a lo histórico, no es primera vez que el instrumentista inscribe un intervalo en el itinerario Jaiva. En 1975, cuando el conjunto se instalaba en Argentina tras el golpe de estado en Chile, Mutis decidió volver al país ante una situación privada relacionada con su hijo. Fue reemplazado en su puesto por músicos que dejaron una huella en el colectivo, como Julio Anderson o Carlos “Pájaro” Canzani. Retornó en 1979 para integrar la historia grande de la banda, participando en sus obras maestras, como la propia Alturas de Machu Picchu (1981), Aconcagua (1982) y Obras de Violeta Parra (1984).

En 1985, dejó Francia -donde estaba junto al resto de sus compañeros- para volver a Chile y participar de forma más esporádica en la agrupación. Finalmente, retomó actividades de modo estable en 1996, para sumarse de forma definitiva a la historia contemporánea de Los Jaivas. Esa que se sigue escribiendo y donde todos sus seguidores esperan que esté de vuelta.