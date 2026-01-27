“No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

El lunes, el rapero estadounidense Kanye West, que actualmente tiene como nombre legal Ye, compró una página completa de anuncios del Wall Street Journal para publicar una carta de disculpas. En ella, condenó su propio comportamiento y enfatizó que “No soy un nazi ni un antisemita. Amo a la gente judía”.

Los comentarios de Kanye West en contra de la comunidad judía tienen un largo historial. En 2022, según BBC, el rapero tuvo una serie de tweets polémicos con declaraciones antisemitas. Uno de ellos decía “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a hacer death con 3 en GENTE JUDÍA”. La nota explica que hace una referencia al sistema de defensa estadounidense y, por ende, era una amenaza.

Más tarde, las cuentas de Instagram y Twitter de Kanye West fueron suspendidas por varios días. Además, Adidas, empresa con la que tenía una colaboración por la marca de zapatillas Yeezy, puso fin a su alianza. El medio señala que el fin de la asociación implicó una pérdida de 250 millones de dólares.

Ese mismo año, en la Semana de Moda En Paris, el músico había aparecido portando una camiseta con la consiga “White Lives Matters” (“Las vidas blancas importan”), en referencia al movimiento “Black Lives Matters”.

Otro de los episodios más conocidos es su entrevista con teórico conspiranoico, Alex Jones, en 2022. Según NPR, el rapero fue negacionista del Holocausto y dijo que veía “cosas buenas en Hitler”. Tras esto, Kanye West fue bloqueado de Twitter nuevamente por incitar a la violencia.

En el mismo año, debido a los constantes colapsos del artista, su relación con la modelo y empresaria Kim Kardashian terminó. En una conversación con la podcaster Alex Cooper, la famosa explicó que la relación tenía muchos problemas por los cambios de Kanye West. “No sabía qué me iba a pasar al despertar, y es una sensación realmente inquietante”.

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West. Foto: Europa Press.

Según The Guardian, a finales de 2023, el artista publicó un mensaje, traducido al hebreo, pidiéndole perdón a la comunidad judía por sus dichos en 2022. Kanye West explicó que aprendería de la experiencia y tendría más sensibilidad en el futuro. “Su perdón es importante para mí, y estoy comprometido con hacer compensaciones y promover la unidad”.

Sin embargo, a inicios de 2025, el rapero volvió a estar en el ojo del huracán al anunciar la venta de camisetas blancas con una esvástica negra en el centro a 20 dólares. Esto derivó en que la plataforma Shopify cerrara su portal de venta.

La carta

Al comienzo de la carta, el artista menciona el accidente automovilístico que sufrió en 2002. En ese momento, a Kanye West le tuvieron que colocar la mandíbula con alambres, lo que inspiró la canción Through the wires. Sin embargo, menciona que no se estudió el daño que le provocó a su lóbulo frontal. “No fue diagnosticado hasta 2023”, dice en el comunicado.

Después, Ye explica que la bipolaridad tipo 1 le hizo perder el contacto con la realidad, aunque, en el momento, él pensaba que veía más claramente que nunca. En ese estado, el artista relata que hizo cosas horribles a gente que ama.

En el comunicado, Kanye West pidió disculpas a la comunidad judía por sus dichos y la venta de camisetas. Además, extendió sus perdones a la comunidad negra por decepcionarlos.

El escrito se da en la antesala del lanzamiento del próximo disco del rapero. En Spotify se detalla que el 30 de enero se publicará el duodécimo disco, Bully.