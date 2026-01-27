“¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

El 22 de enero, Amazon MGM Studios publicó en YouTube el primer tráiler oficial de Amos del Universo, la primera película en live-action que adaptará el universo de He-Man y el planeta Eternia desde la cinta homónima de 1987.

Con un reparto liderado por Nicholas Galitzine y Jared Leto, y luego de múltiples procesos en que la marca no encontró un estudio cinematográfico que impulsara el proyecto, la franquicia que dejó huella en la década de los 80 regresará al ojo mediático con un gran estreno planeado para este junio.

Créditos a Andes Films

El tráiler presenta al príncipe de Eternia, Adam Glenn (Nicholas Galitzine), siendo mandado a la Tierra por su madre a los diez años. Una década después, para regresar a su planeta, empieza a buscar la Espada de Poder de Grayskull, la cual le permitirá convertirse en He-Man, reunir a héroes míticos y combatir con el malvado Skeletor (Jared Leto) por la protección de su hogar.

Extraída de IMDB

La cinta, producida por Sony Pictures y Amazon MGM Studios, está dirigida por Travis Knight, en cuya filmografía destacan la cinta animada Kubo y la búsqueda del samurái (2016) y la adaptación cinematográfica del universo de Transformers Bumblebee (2018).

A Galitzine, conocido por Bottoms (2023) y La idea de ti (2024), y Leto, famoso mundialmente por películas como Réquiem por un Sueño (2000) y Psicópata Americano (2000), se suman Camila Mendes interpretando a Teela, Alison Brie a Evil-Lyn, Idris Elba a Man-At-Arms y Morena Baccarin a La Hechicera, entre otros actores que complementan el elenco.

Más de quince años en producción

Mucho del imaginario de la serie lo dejó la línea de juguetes de Mattel lanzada en 1981, con figuras de He-Man y Skeletor acompañadas por mini-cómics que contaban sus historias. Esta huella en la cultura pop se marcó aún más con la saga de historietas de DC Cómics y la serie de televisión He-Man y los amos del universo, producida por Filmation y transmitida entre 1983 y 1985.

En Chile, el programa fue emitido durante los años 80 por Canal 13 y otras señales, por lo que se estableció en el imaginario colectivo nacional como una de las caricaturas infantiles más recordadas y consumidas durante esos años.

Extraída de IMDB

Ese impacto fue global, por lo que no faltaron las ideas de revivir esta franquicia con un enfoque moderno. La franquicia de Amos del universo estaba coqueteando con una nueva adaptación cinematográfica desde hace más de quince años.

El proyecto tuvo sus primeros pasos concretos en 2009, con Sony Pictures Entertainment adquiriendo los derechos de la saga. Tras la iniciativa de hacer un filme live-action de He-Man estuvo una larga lista de directores con quienes se iniciaron conversaciones para encaminar la realización, entre los cuales estuvieron Jon M. Chu, Jeff Wadlow, McG, David S. Goyer y los hermanos Aaron y Adam Nee.

En el proceso de reescrituras de guion y búsqueda de directores, guionistas y actores pasaron diez años hasta 2019, cuando el proyecto parecía encaminado con Aaron y Adam Nee en la dirección y Noah Centineo confirmado para el papel de He-Man. Sin embargo, la realización se estancó durante la pandemia y Centineo dejó el rol vacante en 2021.

Luego de esto, Netflix adquirió licencias para producir contenido de Amos del universo y produjo las series animadas Amos del universo: Revelación y He-Man y los amos del universo. La compañía también anunció la concreción del filme live-action de los personajes de Eternia y confirmó a Kyle Allen para interpretar a He-Man, pero en 2023 el proyecto fue cancelado por “preocupaciones presupuestarias” luego de que Netflix invirtiera casi 30 millones en su desarrollo. Todo esto reinició el proceso, obligó a Mattel a buscar un nuevo socio y dejó a los hermanos Nee y a Allen liberados de sus labores.

Créditos a Netflix

El año siguiente, la película halló en Amazon MGM Studios un estudio cinematográfico que concretó el desarrollo del proyecto. Dos años después, Amos del universo por fin llegará a las salas de cine el 4 de junio de 2026, frente a la expectación de quienes crecieron con las figuras de Mattel, los cómics o la serie de televisión de los 80 de He-Man, Skeletor y compañía.