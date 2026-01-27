SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Los personajes de Mattel que marcaron la infancia de millones regresan, esta vez en live-action, en un largometraje que se estrenará en cines el 4 de junio de este año.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    El 22 de enero, Amazon MGM Studios publicó en YouTube el primer tráiler oficial de Amos del Universo, la primera película en live-action que adaptará el universo de He-Man y el planeta Eternia desde la cinta homónima de 1987.

    Con un reparto liderado por Nicholas Galitzine y Jared Leto, y luego de múltiples procesos en que la marca no encontró un estudio cinematográfico que impulsara el proyecto, la franquicia que dejó huella en la década de los 80 regresará al ojo mediático con un gran estreno planeado para este junio.

    Créditos a Andes Films

    El tráiler presenta al príncipe de Eternia, Adam Glenn (Nicholas Galitzine), siendo mandado a la Tierra por su madre a los diez años. Una década después, para regresar a su planeta, empieza a buscar la Espada de Poder de Grayskull, la cual le permitirá convertirse en He-Man, reunir a héroes míticos y combatir con el malvado Skeletor (Jared Leto) por la protección de su hogar.

    Extraída de IMDB

    La cinta, producida por Sony Pictures y Amazon MGM Studios, está dirigida por Travis Knight, en cuya filmografía destacan la cinta animada Kubo y la búsqueda del samurái (2016) y la adaptación cinematográfica del universo de Transformers Bumblebee (2018).

    A Galitzine, conocido por Bottoms (2023) y La idea de ti (2024), y Leto, famoso mundialmente por películas como Réquiem por un Sueño (2000) y Psicópata Americano (2000), se suman Camila Mendes interpretando a Teela, Alison Brie a Evil-Lyn, Idris Elba a Man-At-Arms y Morena Baccarin a La Hechicera, entre otros actores que complementan el elenco.

    Más de quince años en producción

    Mucho del imaginario de la serie lo dejó la línea de juguetes de Mattel lanzada en 1981, con figuras de He-Man y Skeletor acompañadas por mini-cómics que contaban sus historias. Esta huella en la cultura pop se marcó aún más con la saga de historietas de DC Cómics y la serie de televisión He-Man y los amos del universo, producida por Filmation y transmitida entre 1983 y 1985.

    En Chile, el programa fue emitido durante los años 80 por Canal 13 y otras señales, por lo que se estableció en el imaginario colectivo nacional como una de las caricaturas infantiles más recordadas y consumidas durante esos años.

    Extraída de IMDB

    Ese impacto fue global, por lo que no faltaron las ideas de revivir esta franquicia con un enfoque moderno. La franquicia de Amos del universo estaba coqueteando con una nueva adaptación cinematográfica desde hace más de quince años.

    El proyecto tuvo sus primeros pasos concretos en 2009, con Sony Pictures Entertainment adquiriendo los derechos de la saga. Tras la iniciativa de hacer un filme live-action de He-Man estuvo una larga lista de directores con quienes se iniciaron conversaciones para encaminar la realización, entre los cuales estuvieron Jon M. Chu, Jeff Wadlow, McG, David S. Goyer y los hermanos Aaron y Adam Nee.

    En el proceso de reescrituras de guion y búsqueda de directores, guionistas y actores pasaron diez años hasta 2019, cuando el proyecto parecía encaminado con Aaron y Adam Nee en la dirección y Noah Centineo confirmado para el papel de He-Man. Sin embargo, la realización se estancó durante la pandemia y Centineo dejó el rol vacante en 2021.

    Luego de esto, Netflix adquirió licencias para producir contenido de Amos del universo y produjo las series animadas Amos del universo: Revelación y He-Man y los amos del universo. La compañía también anunció la concreción del filme live-action de los personajes de Eternia y confirmó a Kyle Allen para interpretar a He-Man, pero en 2023 el proyecto fue cancelado por “preocupaciones presupuestarias” luego de que Netflix invirtiera casi 30 millones en su desarrollo. Todo esto reinició el proceso, obligó a Mattel a buscar un nuevo socio y dejó a los hermanos Nee y a Allen liberados de sus labores.

    Créditos a Netflix

    El año siguiente, la película halló en Amazon MGM Studios un estudio cinematográfico que concretó el desarrollo del proyecto. Dos años después, Amos del universo por fin llegará a las salas de cine el 4 de junio de 2026, frente a la expectación de quienes crecieron con las figuras de Mattel, los cómics o la serie de televisión de los 80 de He-Man, Skeletor y compañía.

    Lee también:

    Más sobre:Masters of the UniverseAmos del universoHe-ManSkeletorMattelEstrenoIdris ElbaSony PicturesAmazonMGMAlison BrieJared LetoCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Francia aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Lo más leído

    1.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    2.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seis excarabineros enfrentan formalización por muerte de joven en calabozo de Comisaría de Cauquenes

    Gendarmería aclara criterios para reclusión de Ángela Vivanco en sección segmentada de cárcel de San Joaquín

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
    Negocios

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista
    Tendencias

    Por qué la IA no ha provocado el desempleo masivo que muchos temían, según un economista

    Quién es Zhang Youxia, el general de alto rango de China acusado de revelar secretos nucleares a EEUU

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man
    Cultura y entretención

    “¡Por el poder de Grayskull!“: qué se sabe de Amos del Universo, la nueva película de He-Man

    Take That, Back for Good y quince minutos para un hit bajo presión

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    Francia aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años
    Mundo

    Francia aprueba prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur