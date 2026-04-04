La incertidumbre por el Estadio Nacional y la falta de lugares para grandes conciertos en Chile

El Estadio Nacional, recinto estrella para los grandes conciertos en Chile, se encuentra en medio de la incertidumbre. Las orientaciones de la nueva Ministra del Deporte, Natalia Duco, han señalado que los espectáculos musicales no serán primordiales para el coliseo. “Lo único que les puedo adelantar es que el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas”, enfatizó la jefa de cartera antes de asumir.

Las palabras de la ministra han generado eco en las productoras de conciertos. Especialmente, en un año donde grandes bandas planean su aterrizaje en el recinto histórico de Ñuñoa, como BTS, U2, Rush y Metallica.

Una situación que visibiliza los problemas que enfrentan actualmente las productoras para agendar conciertos en Chile: no hya recintos idóneos de gran capacidad y los pocos que existen asoman cada vez menos disponibles. El Nacional, nuevamente, es el mejor ejemplo.

El problema sucede al mismo tiempo que el mercado de conciertos es más pujante. Según un estudio de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), el país ha tenido un aumento sostenido en la cantidad de recitales, pese a un retroceso en la facturación. En 2024, las empresas del conglomerado hicieron 187 eventos, de los que el 96% fueron de música en vivo.

Negociación sin certezas

Las conversaciones para realizar un evento en Chile son un piso poco estable para las productoras. En la actualidad, reclaman falta de información sobre disponibilidad, falta de protocolos estandarizados o poca claridad con respecto a los tiempos de planificación, lo que afecta la hoja de ruta a la hora de montar un megaevento. “No tenemos un problema de creatividad ni de demanda, tenemos un problema de reglas del juego”, sentencia la AGEPEC en una declaración entregada a Culto.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

El gremio relata que en años anteriores las reglas no eran distintas, pero las dinámicas eran más previsibles. En la actualidad, los eventos sufren por el alza de precios y los cambios en las condiciones con poco tiempo de anticipación. Este tipo de situaciones pueden ser una estaca en el pecho para una industria que planifica con meses, incluso años, de anticipación. “Si queremos una industria sostenible, necesitamos certezas mínimas”, enfatizan.

MUDA y BTS

Un caso que deja expuesto los cambios repentinos que pueden sufrir las productoras es el choque de fechas entre MUDA y BTS. Si bien el festival vinculado a los derechos humanos estaba confirmado para el 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional, se anunció después el aterrizaje de la banda surcoreana en el coliseo central, en las mismas jornadas. La suma de los asistentes que podrían transitar en el recinto ascienden a más de 100 mil, provocando problemas en los accesos y, por lo demás, superponiendo el sonido de ambos espectáculos. En la industria consideran que la organización de ambas instancias es inviable.

La polémica fue aún mayor cuando Estadio Memoria, organizadores de MUDA, comunicaron que se enteraron por la prensa de la confirmación de los astros asiáticos. Una descoordinación que no fue avisada personalmente.

Un derrotero similar ha vivido el festival Canción Nacional, el que el 25 de abril reuniría a Congreso, Quilapayún, Inti-Illimani histórico e Illapu en el Parque Estadio Nacional. La autoridad del estadio decidió cancelar el show debido a su cercanía con la fecha del clásico universitario -un día después en el coliseo- y a la realización de otras actividades deportivas en el lugar. Tendrá que buscar otro sitio.

Tini en Chile: Aún quedan entradas para su concierto en el Estadio Nacional. Foto Delfina González.

¿Posible coexistencia?

“Creemos que no es necesario plantearlo como una disyuntiva entre deporte y cultura. El Estadio Nacional es un recinto público que como tal puede convivir con ambas actividades, ya que es un patrimonio de la ciudad en beneficio de la gente y su bienestar. De hecho, el Estado invirtió en diversa infraestructura -por ejemplo, el cubrecampo- para hacer posible esa coexistencia bajo estándares internacionales”, plantean.

La conversación también se rodea de aspectos económicos, como el dinero que generan los conciertos. Según datos del gremio, al año el retorno al fisco por conciertos puede llegar a 2 mil millones de pesos y es considerablemente mayor que los partidos de fútbol. En esto último coincide el Instituto Nacional del Deporte (IND), ente que administra los recintos deportivos como el Parque Estadio Nacional.

El IND puntualiza: “En el caso de los eventos deportivos, muchos de ellos no consideran cobro por uso de instalaciones, ya que corresponden a hitos relevantes para las federaciones. En ese sentido, el propósito de los recintos es también apoyar el desarrollo y la gestión del deporte de alto rendimiento”.

Para buscar una solución, se necesita una coordinación intersectorial, indican desde el gremio. “Hemos solicitado audiencias de lobby y ya la próxima semana tenemos un par, solo nos falta concretar con Cultura alguna reunión. Valoramos los espacios de conversación que se están abriendo y esperamos que permitan avanzar hacia un modelo más equilibrado”, concluyen desde AGEPEC.

En contraposición, el IND rechaza la idea de una incertidumbre. Es más, señala que la cantidad de eventos al año y las fechas disponibles han sido comunicadas a cada productora. “Es clave entender que el césped del Parque Estadio Nacional, considerado uno de los mejores de Sudamérica, exige cuidados y tiempos de recuperación”, precisan.

“Nosotros garantizamos que las fechas en las que sí está disponible el coliseo, las productoras puedan producir sus eventos. En base a los análisis que venimos haciendo, el calendario se arma con un concierto de alto impacto por semestre, dos o tres por semestre de medio o bajo impacto. Eso también considera a la Teletón, como un evento de alto impacto”, detalla.

“Desde el Ministerio del Deporte siempre existirá una apertura al diálogo y a reunirse con todos los actores que sean necesarios, no sólo en este ámbito, sino que para cualquier actividad en la que la institución se vea vinculada”, afirma el IND.

Los otros competidores

Una de las alternativas que se ha levantado para reemplazar al coliseo de Ñuñoa es el Parque Estadio Nacional. En la amplia explanada se han montado escenarios de bandas tan legendarias como Green Day, AC/DC y System of a Down. No obstante, el espacio ha mostrado ciertas dificultades y sus asistentes en general han sido críticos.

Los problemas en la explanada han sido bastantes. Para el concierto de AC/DC hubo poca visibilidad del escenario, accesos estrechos y problemas con el sonido. Las malas experiencias en un recinto en reiteradas ocasiones afecta el cómo el público percibe el lugar. De ser una alternativa, el Parque Estadio Nacional pasó a ser un reducto poco grato.

Jorge Toro, director de la productora Toma, explica que los problemas en los conciertos desincentivan a las personas a asistir nuevamente. “Empieza a perder el agregado de valor que tiene ir a un concierto versus ir a otro espectáculo masivo que no presente los mismos niveles de confort y seguridad”, argumenta.

Por su lado, el Movistar Arena sigue siendo el imbatible dentro de su terreno. Toro explica que las prestaciones y experiencia que ofrecen las instalaciones la posicionan como “el gran recinto que tiene Chile”. La buena calidad de la comida, bebestibles, sonido y vistas son algunos de los aspectos que nutren la ida a un concierto. ¿El punto débil? Su capacidad está limitada a 15.500 personas.

De un aforo similar, el Claro Arena tuvo un 2025 bastante movido con su reapertura y los siete conciertos que acogió, entre ellos Lionel Richie, Miranda! y Ricky Martin. Si se veía como una posible alternativa para las productoras, actualmente no presenta una agenda de shows para esta temporada. Desde Cruzados han señalado que están “trabajando activamente en la programación y esperamos anunciar shows para el segundo semestre dentro de las próximas semanas”.

La línea de meta es clara para los Cruzados. “Nuestro objetivo es ser una alternativa más dentro de un mercado que, en general, tiene pocos recintos disponibles para conciertos de gran escala en Santiago”.

Lionel Richie en Claro Arena Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

¿Y el Club Hípico?

El menú de recintos para realizar conciertos en Chile es limitado. Esto ha llevado a los productores a tener que adaptar lugares destinados para otras actividades con el fin de albergar al público. Una iniciativa que parece un camino creativo para solucionar un problema, pero cuenta con múltiples limitaciones.

Robert Morrison, gerente general de la productora Street Machine, ha sido testigo de la compleja misión que significa adaptar un recinto. Uno de los eventos más populares que han tenido es el festival de música electrónica Creamfields Chile, que se realiza anualmente en el Club Hípico de Santiago. Es decir, adaptar un hipódromo para hacer un festival.

Creamfields ha sido una de las buenas experiencias en el Club Hípico, pero no todas han sido así. En 2022, Metallica tocó en el lugar en un concierto que sus fanáticos esperaban con ansias. Un recinto que se consiguió a última hora por la negativa del Estadio Nacional.

Los problemas del concierto comenzaron desde el primer minuto con largas filas para entrar al evento por una señalización ineficiente. Esto llegó al punto de que, por presión, las personas botaron las rejas del sitio. Dentro, el espacio también se hizo pequeño para la fanaticada intensa de la banda. Fue un desasatre.

Los inconvenientes escalaron al punto de que Sernac ofició a DG Medios, organizadora del evento. “Muchas personas terminaron viendo el show sobre camiones, grúas y rejas para poder tener algo de visibilidad”, detalló el ente estatal. Este proceso no fue solamente un suceso que marcó el recinto, sino un aviso para las demás productoras de eventos.

Algunas productoras han buscado modernizar y adaptar infraestructura que estaba en desuso. Un ejemplo de ello es el Teatro La Cúpula, ubicada en el Parque O’Higgins, que está en proceso de remozo por la productora Toma, auque de muchas menos dimensiones. Pinturas, baños, techos y camerinos son algunos de los aspectos que están siendo renovados. Un recinto con seguridad, patio al aire libre, conexiones y estacionamientos. Pero con la limitación de su “capacidad acotada”.

El gerente general de Street Machine coincide en un punto con el director de la productora Toma: en Chile falta infraestructura para realizar conciertos y eventos.

El IND, en todo caso rechaza la idea de que hayan incertezas en las negociaciones con el Estadio Nacional. Además, destacan una apertura para conversar con el gremio.

Hasta ahora, los próximos conciertos en el Estadio Nacional son los del músico chileno Cris MJ (17 de abril), BTS (16 y 17 de octubre) e Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre). Por su lado, Korn estará el 8 de mayo en el Parque Estadio Nacional.