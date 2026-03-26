El Mago del Kremlin: llega la controversial película sobre Putin y su mano derecha

El sociólogo y ensayista italosuizo Giuliano da Empoli fue asesor principal de Matteo Renzi, primer ministro de Italia entre 2014 y 2016, y el más joven en la historia en ocupar el cargo. Esa experiencia junto a una figura prominente de la política le permitió entender las maquinaciones de ese mundo y facilitó su trabajo para concebir El mago del Kremlin, su novela sobre el asesor clave que impulsó el auge de Vladimir Putin en los años 90.

Si ese libro es un gran monólogo de su mano derecha, cualquier película tendría que encontrar formas ingeniosas de adaptar la historia al lenguaje cinematográfico. Ese reto fue aceptado por Olivier Assayas, el reconocido director de filmes como Las horas del verano (2008) y Personal shopper (2014), y la miniserie Carlos (2010), sobre el terrorista venezolano Carlos El Chacal.

Con un guión coescrito junto a su compatriota Emmanuel Carrère, El mago del Kremlin comienza en 2019. En ese momento un escritor estadounidense conocido como Rowland (Jeffrey Wright) desarrolla un proceso de investigación para dar forma a un libro sobre Evgeny Zamyatin, cuya novela distópica Nosotros diseccionó el totalitarismo.

Esa tarea lo lleva a entrevistar a Vadim Baranov (Paul Dano), admirador de Zamyatin, quien se larga a narrar su propia historia. A mediados de los 80, tras la Perestroika, conoce a una rebelde joven llamada Ksenia (Alicia Vikander), quien lo deja por un oligarca. Baranov abandona el teatro de vanguardia y se vuelca a la televisión, donde se transforma en la mano derecha de un magnate de los medios. Es gracias a él que conoce a Vladimir Putin (Jude Law), entonces director del Servicio Federal de Seguridad. En apariencia un títere, no tarda en rebelarse y marcar su propia pauta, un proceso en el que Baranov será su principal estratega.

Abarcando hitos como la guerra de Chechenia, el desastre de Kursk y la invasión de Crimea, Assayas intenta aportar su mirada sobre los últimos 35 años de Rusia. “Lo que hace que este filme sea único, y en definitiva lo que me fascinó, fue precisamente que mostraba las consecuencias del mal político, pero también intentaba retratar su naturaleza. Cómo funciona, su funcionamiento interno”, explicó a Variety.

El cineasta se pone el traje que ha adoptado en Carlos o en La red avispa (2019), producciones en clave de thriller en las que aborda figuras políticas. A juicio de la crítica, el resultado está más cerca de la tibieza de la segunda que de la brillantez de la primera.

“Law mantiene la película en marcha con su fría imitación del poder —mitad papa, mitad mafioso—, pero la película no parece interesada en profundizar en su personalidad. (...) El mago del Kremlin resulta inútil en su cinismo deliberado, hasta el ridículo e inmerecido estallido de violencia al final. El personaje de Dano no parece plausible, ni como joven liberal, ni como un influyente político, ni como el narrador agridulce retirado de la actualidad. Su actuación es fría y sin alma... Y carece de magia”, opinó The Guardian.

En una tecla similar, IndieWire apuntó: “El mago del Kremlin avanza a fuego lento para mostrar la banalidad del mal, aunque el filme podría ser más mordaz, con un poco más de veneno en sus venas, para conmovernos, quizás no hasta el punto de ponernos en pie de guerra, pero al menos para levantarnos de nuestros asientos”.

En cambio, a Vulture le pareció una “gran película”. “A pesar de su origen ficticio, busca explicar el ascenso de Putin al poder, así como su permanencia en él. Sin duda, también ofrece una advertencia al resto del mundo sobre la fragilidad de las instituciones cuando los ciudadanos empiezan a buscar seguridad (...) Su vertiginoso recorrido por varias décadas de la historia reciente de Rusia y del mundo me resultó revelador y (quizás incluso más importante) enormemente entretenido”, indicó.

“Un guión repleto de incidentes y debates ideológicos se desarrolla eficazmente gracias a una dirección ágil y elegante y una puesta en escena suntuosa que capta el tono de una sociedad en transformación y su repentina explosión de excesos capitalistas”, expresó Screen Daily, medio que la describió como “innegablemente fascinante”.

El filme debutará en salas nacionales el próximo 16 de abril.