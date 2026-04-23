Isapres registran su mejor balance en cinco años: ganan $14 mil millones en 2025, pero persiste resultado operacional en rojo

Las isapres abiertas que operan en el país consiguieron en 2025 su mejor resultado en cinco años: registraron ganancias por $14.142 millones nominales, algo no visto desde 2020, cuando partió la pandemia y la industria obtuvo $82.548 millones de utilidades, en medio de un contexto donde las personas postergaron sus atenciones en salud.

Este resultado que lograron las aseguradoras de salud privada en 2025 refleja el primer balance de un año completo tras la aplicación de la ley corta de isapres, y se compara con las pérdidas por $100.691 millones que anotaron en 2024, las ganancias por $7.226 millones de 2023, las mermas de $138.117 millones de 2022, y los números rojos por $148.465 millones de 2021.

La Superintendencia de Salud envió un comunicado explicando los resultados. Primero reportó las utilidades de la industria, pero luego agregó: “Sin embargo, de este número no se puede concluir que el sistema haya resuelto los problemas relacionados con su situación financiera estructural”.

Y lo argumentó así: “En efecto, para comprender el resultado final del ejercicio hay que observar primero el resultado operacional, que mide si el negocio principal es sostenible: cuánto ingresa por cotizaciones versus cuánto se gasta en pagar prestaciones médicas, licencias y gastos de administración, y ventas. En 2025, ese balance fue negativo”.

En ese sentido, las siete isapres abiertas reportaron un resultado operacional de -$12.445 millones. “Dicho de otro modo, el sistema gastó más en su operación cotidiana de lo que recaudó por cotizaciones”, puntualizó el regulador.

Pero en paralelo, esta pérdida es 93% inferior que la registrada en 2024, y constituye el mejor resultado operacional que ha logrado la industria desde 2020, la última vez que estuvo en números azules.

La Superintendencia de Salud explicó por qué si el resultado operacional sigue siendo negativo, las isapres lograron utilidades: “La respuesta está en el resultado no operacional, que en contabilidad registra ingresos y egresos que no forman parte del resultado operacional: ingresos financieros - entre ellos, los intereses generados por la garantía que las isapres deben mantener para cubrir deudas con beneficiarios y prestadores -, otras ganancias o pérdidas, y otros ítems de esa naturaleza”.

En 2025, ese componente alcanzó $25.517 millones en las siete isapres abiertas del sistema,

La Superintendencia de Salud también detalló por qué se redujo tanto la pérdida operacional en 2025. “La respuesta involucra dos efectos que actuaron en forma simultánea: los ingresos crecieron más que los costos”, dijo. Los ingresos aumentaron 11,6% nominal respecto a diciembre de 2024. “Ese incremento se origina en el alza de 3,7% del precio base correspondiente al proceso de adecuación 2025, vigente desde septiembre, y en el alza de 4,3% correspondiente al proceso de adecuación 2024″, puntualizó.

Por su parte, los costos registraron resultados mixtos, porque mientras el costo en prestaciones de salud aumentó, al igual que los gastos de administración y ventas crecieron, el costo en Subsidios por Incapacidad Laboral, esto es el pago de licencias médicas, registró una baja de 13,6% nominal, pasando de $811 mil millones en 2024 a $701 mil millones en 2025.

“Esa baja compensó parcialmente el alza en los demás componentes de costos, de modo que el crecimiento total de costos quedó por debajo del incremento de ingresos”, afirmó el regulador.

Agregó que “el efecto combinado de ambos movimientos se refleja en la siniestralidad, que es la relación entre el costo en prestaciones de salud y licencias médicas, y el ingreso por cotizaciones. Ese indicador disminuyó 4,1 puntos porcentuales, pasando de 95,3% en diciembre de 2024 a 91,2% en diciembre de 2025. En términos simples, por cada $100 que ingresaron al sistema, el costo operacional pasó de $95,3 a $91,2. Los gastos de administración representaron el 9,3% del ingreso por cotizaciones, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior”.

Por isapre

Al ver el balance que reportó cada isapre, se obtienen resultados mixtos, pues algunas lograron utilidades, pero otras solo alcanzaron a reducir sus pérdidas.

Así, Consalud pasó de pérdidas por $24.392 millones en 2024, a ganancias por $19.991 millones el año pasado. “Esa diferencia se explica porque sus ingresos crecieron casi tres veces más que sus costos: 15,9% versus 5,2%. Esa brecha entre lo que ingresó y lo que gastó en prestaciones de salud generó un excedente bruto de $90.874 millones, cifra que le permitió cubrir sus gastos de administración y obtener el resultado final. A ello se sumó un resultado no operacional favorable que contribuyó a consolidar ese resultado”, señaló la Superintendencia.

Colmena por su lado, pasó de pérdidas por $107 millones en 2024, a ganancias por $15.539 millones en 2025. Mientras que Nueva Masvida pasó de una merma por $3.271 millones en 2024, a utilidades por $9.998 millones el año pasado.

En tanto, Banmédica, Cruz Blanca, Vida Tres y Esencial redujeron sus pérdidas respecto a 2024, pero las cuatro cerraron 2025 con resultados financieros negativos, de $10.903 millones, $10.437 millones, $6.842 millones, y $3.204 millones, respectivamente.

La Superintendencia de Salud comentó que “los datos de 2025 muestran una mejora respecto a 2024, pero para dimensionarla correctamente es útil observar la trayectoria del sistema desde 2012. En ese período, los costos crecieron sistemáticamente por sobre los ingresos: las cotizaciones aumentaron 156,0% nominal, mientras que el costo en prestaciones creció 162,6% y el costo en licencias médicas 180,4%”.

En ese sentido, dijo que “esa diferencia acumulada es la que explica por qué el sistema opera con déficit. En el año 2025 esa brecha se reduce, pero no se cierra. Los ingresos crecieron más que los costos en el período y el costo en licencias bajó por primera vez”,