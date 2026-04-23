SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Isapres registran su mejor balance en cinco años: ganan $14 mil millones en 2025, pero persiste resultado operacional en rojo

    Este resultado que lograron las siete isapres abiertas en 2025 refleja el primer balance de un año completo tras la aplicación de la ley corta de isapres, y se compara con las pérdidas por $100.691 millones que anotaron en 2024.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Isapres marcan su mejor balance en cinco años: ganan $14 mil millones en 2025, pero con resultado operacional en rojo Andres Perez

    Las isapres abiertas que operan en el país consiguieron en 2025 su mejor resultado en cinco años: registraron ganancias por $14.142 millones nominales, algo no visto desde 2020, cuando partió la pandemia y la industria obtuvo $82.548 millones de utilidades, en medio de un contexto donde las personas postergaron sus atenciones en salud.

    Este resultado que lograron las aseguradoras de salud privada en 2025 refleja el primer balance de un año completo tras la aplicación de la ley corta de isapres, y se compara con las pérdidas por $100.691 millones que anotaron en 2024, las ganancias por $7.226 millones de 2023, las mermas de $138.117 millones de 2022, y los números rojos por $148.465 millones de 2021.

    La Superintendencia de Salud envió un comunicado explicando los resultados. Primero reportó las utilidades de la industria, pero luego agregó: “Sin embargo, de este número no se puede concluir que el sistema haya resuelto los problemas relacionados con su situación financiera estructural”.

    Y lo argumentó así: “En efecto, para comprender el resultado final del ejercicio hay que observar primero el resultado operacional, que mide si el negocio principal es sostenible: cuánto ingresa por cotizaciones versus cuánto se gasta en pagar prestaciones médicas, licencias y gastos de administración, y ventas. En 2025, ese balance fue negativo”.

    En ese sentido, las siete isapres abiertas reportaron un resultado operacional de -$12.445 millones. “Dicho de otro modo, el sistema gastó más en su operación cotidiana de lo que recaudó por cotizaciones”, puntualizó el regulador.

    Pero en paralelo, esta pérdida es 93% inferior que la registrada en 2024, y constituye el mejor resultado operacional que ha logrado la industria desde 2020, la última vez que estuvo en números azules.

    La Superintendencia de Salud explicó por qué si el resultado operacional sigue siendo negativo, las isapres lograron utilidades: “La respuesta está en el resultado no operacional, que en contabilidad registra ingresos y egresos que no forman parte del resultado operacional: ingresos financieros - entre ellos, los intereses generados por la garantía que las isapres deben mantener para cubrir deudas con beneficiarios y prestadores -, otras ganancias o pérdidas, y otros ítems de esa naturaleza”.

    En 2025, ese componente alcanzó $25.517 millones en las siete isapres abiertas del sistema,

    La Superintendencia de Salud también detalló por qué se redujo tanto la pérdida operacional en 2025. “La respuesta involucra dos efectos que actuaron en forma simultánea: los ingresos crecieron más que los costos”, dijo. Los ingresos aumentaron 11,6% nominal respecto a diciembre de 2024. “Ese incremento se origina en el alza de 3,7% del precio base correspondiente al proceso de adecuación 2025, vigente desde septiembre, y en el alza de 4,3% correspondiente al proceso de adecuación 2024″, puntualizó.

    Por su parte, los costos registraron resultados mixtos, porque mientras el costo en prestaciones de salud aumentó, al igual que los gastos de administración y ventas crecieron, el costo en Subsidios por Incapacidad Laboral, esto es el pago de licencias médicas, registró una baja de 13,6% nominal, pasando de $811 mil millones en 2024 a $701 mil millones en 2025.

    “Esa baja compensó parcialmente el alza en los demás componentes de costos, de modo que el crecimiento total de costos quedó por debajo del incremento de ingresos”, afirmó el regulador.

    Agregó que “el efecto combinado de ambos movimientos se refleja en la siniestralidad, que es la relación entre el costo en prestaciones de salud y licencias médicas, y el ingreso por cotizaciones. Ese indicador disminuyó 4,1 puntos porcentuales, pasando de 95,3% en diciembre de 2024 a 91,2% en diciembre de 2025. En términos simples, por cada $100 que ingresaron al sistema, el costo operacional pasó de $95,3 a $91,2. Los gastos de administración representaron el 9,3% del ingreso por cotizaciones, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior”.

    Por isapre

    Al ver el balance que reportó cada isapre, se obtienen resultados mixtos, pues algunas lograron utilidades, pero otras solo alcanzaron a reducir sus pérdidas.

    Así, Consalud pasó de pérdidas por $24.392 millones en 2024, a ganancias por $19.991 millones el año pasado. “Esa diferencia se explica porque sus ingresos crecieron casi tres veces más que sus costos: 15,9% versus 5,2%. Esa brecha entre lo que ingresó y lo que gastó en prestaciones de salud generó un excedente bruto de $90.874 millones, cifra que le permitió cubrir sus gastos de administración y obtener el resultado final. A ello se sumó un resultado no operacional favorable que contribuyó a consolidar ese resultado”, señaló la Superintendencia.

    Colmena por su lado, pasó de pérdidas por $107 millones en 2024, a ganancias por $15.539 millones en 2025. Mientras que Nueva Masvida pasó de una merma por $3.271 millones en 2024, a utilidades por $9.998 millones el año pasado.

    En tanto, Banmédica, Cruz Blanca, Vida Tres y Esencial redujeron sus pérdidas respecto a 2024, pero las cuatro cerraron 2025 con resultados financieros negativos, de $10.903 millones, $10.437 millones, $6.842 millones, y $3.204 millones, respectivamente.

    La Superintendencia de Salud comentó que “los datos de 2025 muestran una mejora respecto a 2024, pero para dimensionarla correctamente es útil observar la trayectoria del sistema desde 2012. En ese período, los costos crecieron sistemáticamente por sobre los ingresos: las cotizaciones aumentaron 156,0% nominal, mientras que el costo en prestaciones creció 162,6% y el costo en licencias médicas 180,4%”.

    En ese sentido, dijo que “esa diferencia acumulada es la que explica por qué el sistema opera con déficit. En el año 2025 esa brecha se reduce, pero no se cierra. Los ingresos crecieron más que los costos en el período y el costo en licencias bajó por primera vez”,

    Más sobre:SaludIsapres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma del gobierno introduce agravante para elevar las penas del contrabando de tabaco

    “Antipatriota”: Tohá arremete contra el gobierno de Kast por quitar apoyo a Bachelet a la ONU y critica inicio de investigación en Cancillería

    Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua

    La Casa Blanca niega que Trump haya fijado un plazo para la extensión del alto el fuego con Irán

    La guerra en Irán y el fantasma de la crisis alimentaria en el mundo

    Kast ingresa megaproyecto con piso asegurado de votos a pesar de fuerte resistencia en la izquierda

    Lo más leído

    1.
    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    2.
    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    3.
    El artículo sobre Inteligencia Artificial que incluye el proyecto de Kast y que replica, sin cambios, propuesta de Boric

    El artículo sobre Inteligencia Artificial que incluye el proyecto de Kast y que replica, sin cambios, propuesta de Boric

    4.
    Megarreforma: así funcionará la exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años

    Megarreforma: así funcionará la exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años

    5.
    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Megarreforma del gobierno introduce agravante para elevar las penas del contrabando de tabaco
    Chile

    Megarreforma del gobierno introduce agravante para elevar las penas del contrabando de tabaco

    “Antipatriota”: Tohá arremete contra el gobierno de Kast por quitar apoyo a Bachelet a la ONU y critica inicio de investigación en Cancillería

    Kast ingresa megaproyecto con piso asegurado de votos a pesar de fuerte resistencia en la izquierda

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026
    Negocios

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Megarreforma: costo fiscal alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año y expertos dudan de compensación por mayor crecimiento económico esperado

    Las medidas que proponen las industrias de valores, seguros y bancos para desarrollar el mercado... y la respuesta de la CMF

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio
    Tendencias

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó
    El Deportivo

    En riesgo su participación en el Mundial: la jugada en la que Lamine Yamal se lesionó

    Fecha redonda para Betis: derrotas de Celta y Real Sociedad afianzan opción de Champions para equipo de Manuel Pellegrini

    España entra en pánico: Lamine Yamal se lesiona en partido del Barcelona y su presencia en el Mundial queda en duda

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters

    Jorge Teillier en sus propias palabras: “La poesía no apaga fuegos, los enciende”

    Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua
    Mundo

    Al menos cinco muertos, tres de ellos niños, en un ataque de Israel contra el norte de Gaza pese a la tregua

    La Casa Blanca niega que Trump haya fijado un plazo para la extensión del alto el fuego con Irán

    La guerra en Irán y el fantasma de la crisis alimentaria en el mundo

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra
    Paula

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”