SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El debut de Cortez en la Super de Pensiones: borrador del nuevo régimen de inversiones se conocerá entre mayo y junio

    El nuevo superintendente acudió al Senado para hablar de los avances en la implementación de la reforma previsional. Dijo que "el traspaso de activos alternativos es un tema complejo", y de cara a la licitación del stock de afiliados, comentó que este asunto "no va a ser perfecto, porque tiene varios inconvenientes".

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    El debut de Cortez en la Super de Pensiones: borrador del nuevo régimen de inversiones se conocerá entre mayo y junio MARIO TELLEZ

    El nuevo superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, este miércoles hizo su primera aparición pública desde que asumió el cargo hace alrededor de un mes: debutó en la comisión de Trabajo del Senado, donde fue citado para comentar los avances en la implementación de la reforma previsional.

    Allí puso énfasis en lo que está trabajando actualmente: el nuevo régimen de inversiones. Al respecto, explicó que “las AFP hoy se rigen por el DL 3.500 y el rol fundamental de la Superintendencia es supervisar el cumplimiento del DL 3.500″.

    Pero agregó que “en lo que estamos trabajando ahora, es en el nuevo régimen de inversiones que esperamos poner en consulta a fines de mayo, principios de junio. Ese régimen de inversiones va a ser distinto del que tenemos hoy, que está lleno de límites y sublímites. La reforma, la ley, suprimió muchos límites. En gran parte tendremos límites globales, pero la idea es tener menos límites”.

    Cortez comentó que “acá, el tema interesante es el diseño del glide path, que es establecer qué porcentaje de activos riesgosos deben tener los cotizantes para cada rango etario. Ese es el tema que estamos trabajando hoy, y que por muchos motivos no es conveniente adelantar, uno de los motivos es el front running“.

    Sobre el régimen de inversiones, además del glide path, dijo que será relevante el benchmark que se defina, “porque el glide path es como el esqueleto, y después hay que llenarlo con los órganos que son: cuánto invertir en cada cosa. Ese es el tema que estamos trabajando hoy, estamos apurados, y aun nos falta el ultimo informe de Mercer, que es el asesor".

    Respecto de la licitación del stock, comentó que “el traspaso de activos alternativos es un tema complejo, hemos estado trabajando en eso. En el caso de fondos generacionales, hemos avanzado en llegar a algo; en el tema de licitación de stock, es complejo y todavía no tenemos una solución que sea impecable. En ese sentido, diría que no va a ser perfecto, porque tiene varios inconvenientes el traspaso de activos alternativos”.

    El senador Gastón Saavedra (PS) consultó a Cortez por una reunión que sostuvo con AFP Habitat. Frente a ello, el superintendente de Pensiones respondió: “Me reuní con todas las AFP, no solo con Habitat, y con bastante otros personeros, académicos, etcétera, porque tenemos decisiones que tomar y era interesante compartir opiniones. En todas estas reuniones nos centramos en los fondos generacionales. Estamos con tanto trabajo con los fondos generacionales, que no queremos entrar en la licitación del stock, ese es un tema posterior”.

    Los avances

    El jefe de la división de desarrollo normativo de la Superintendencia, Patricio Ayala, explicó los avances que ha hecho el regulador en la implementación de la ley, y lo que viene.

    En total, informó que la Superintendencia ha emitido 30 normas, dos circulares y tres resoluciones. Asimismo, comentó que las regulaciones en trámite y en proceso de emisión en los próximos meses considera cinco normas, fuera de otras en las que están trabajando, como licitación del stock, sistema de información previsional, entre otras materias.

    Sobre los pasos a continuación, explicó que en junio iniciará el sistema único de cobranza de cotizaciones, que es un modelo centralizado de cobro de las deudas para recuperar cotizaciones impagas de un mismo empleador.

    También en junio vence el plazo para adjudicar la licitación de carteras del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Mientras que en agosto empezará a regir un nuevo aumento de la cotización con cargo al empleador, con lo cual la distribución quedará así: un 0,1% se destinará a cuentas individuales, 0,9% será cotización con rentabilidad protegida, y 2,5% va al Seguros Social Previsional. Ese mes, además, se crea el nuevo Bono de Seguridad Previsional (BSP).

    Por otra parte, en septiembre más personas accederán al aumento del valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU), de $250 mil, pues ahora entran los mayores de 75 años.

    También en septiembre se tiene que publicar el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales. En tanto, en noviembre empieza a regir el nuevo tope global máximo para comisiones indirectas.

    Será en abril del próximo año cuando cambiará el esquema de multifondos por fondos generacionales. También habrá nueva regulación de límites de inversión de fondos generacionales que regirán por los primeros 36 meses.

    Ese mes, además, se establecerán las carteras de referencia que deberán considerar las AFP para sus inversiones, y también empieza la nueva regla del encaje que deberán mantener las AFP, con un monto menor al actual, equivalente a un 30% de la recaudación de los últimos 12 meses.

    En agosto de 2027 entra en vigencia otro aumento de la tasa de cotización, con lo cual la distribución quedará así: 0,25% a cuenta individual, 1,5% a cotización con rentabilidad protegida, y un 2,5% para el Seguro Social.

    Ese mes también vence plazo para realizar el llamado a licitación del stock de afiliados de las AFP.

    En septiembre de 2027 ya todos los adultos mayores accederán a la PGU de $250 mil, o el valor que tenga en esa fecha. Por último, en diciembre de 2027 se hará la primera adjudicación de licitación de stock de afiliados.

    Más sobre:PensionesSuperintendencia de PensionesAFPReforma de pensionesReforma previsionalPensión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuáles son los chatbots de IA que más mienten sobre salud, según un estudio

    Usaban cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos

    Quiroz descarta presión fiscal por megarreforma: “Los pequeños déficits que se producen están más que compensados”

    Rabat debuta en su primer nombramiento supremo: gobierno nomina a ministro Dinko Franulic para el máximo tribunal

    PDI detiene a dos sujetos por desaparición de joven vendedora de cartas Pokémon en Santiago

    Los plazos que proyecta Quiroz para despachar la reforma clave de Kast

    Lo más leído

    1.
    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    Caso Factop: Luis Hermosilla solicita citar a declarar a excandidata a Fiscal Nacional y nueva gerenta de Codelco

    2.
    Kast explica ante el mundo privado los cuatro ejes del proyecto de Megarreforma y recuerda la frase de Ricardo Lagos

    Kast explica ante el mundo privado los cuatro ejes del proyecto de Megarreforma y recuerda la frase de Ricardo Lagos

    3.
    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    Lo que la reforma de Kast no incluye: TMC, APV, licencias de conducir, migrantes y límite a gratuidad

    4.
    Megarreforma: así funcionará la exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años

    Megarreforma: así funcionará la exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años

    5.
    Invariabilidad tributaria a 25 años: inversionistas extranjeros podrán renunciar por una vez a contratos y medida partiría en enero de 2027

    Invariabilidad tributaria a 25 años: inversionistas extranjeros podrán renunciar por una vez a contratos y medida partiría en enero de 2027

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Usaban cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos
    Chile

    Usaban cuentas para mover el dinero: desarticulan banda asociada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos

    Maratón de Santiago 2026: revisa los cortes de tránsito, desvíos del transporte y horario del Metro

    Rabat debuta en su primer nombramiento supremo: gobierno nomina a ministro Dinko Franulic para el máximo tribunal

    Quiroz descarta presión fiscal por megarreforma: “Los pequeños déficits que se producen están más que compensados”
    Negocios

    Quiroz descarta presión fiscal por megarreforma: “Los pequeños déficits que se producen están más que compensados”

    El dólar se toma un respiro luego de dos jornadas consecutivas de avances

    El debut de Cortez en la Super de Pensiones: borrador del nuevo régimen de inversiones se conocerá entre mayo y junio

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Alejandro Tabilo comienza su camino en el Masters 1000 de Madrid con un cómodo triunfo sobre Valentin Royer
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo comienza su camino en el Masters 1000 de Madrid con un cómodo triunfo sobre Valentin Royer

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Un retorno a las raíces cruzado por el dolor: lo que sabemos del nuevo disco de Foo Fighters

    Jorge Teillier en sus propias palabras: “La poesía no apaga fuegos, los enciende”

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Las razones de Reino Unido para prohibir definitivamente la venta de tabaco a nacidos después de 2008
    Mundo

    Las razones de Reino Unido para prohibir definitivamente la venta de tabaco a nacidos después de 2008

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running