El debut de Cortez en la Super de Pensiones: borrador del nuevo régimen de inversiones se conocerá entre mayo y junio

El nuevo superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, este miércoles hizo su primera aparición pública desde que asumió el cargo hace alrededor de un mes: debutó en la comisión de Trabajo del Senado, donde fue citado para comentar los avances en la implementación de la reforma previsional.

Allí puso énfasis en lo que está trabajando actualmente: el nuevo régimen de inversiones. Al respecto, explicó que “las AFP hoy se rigen por el DL 3.500 y el rol fundamental de la Superintendencia es supervisar el cumplimiento del DL 3.500″.

Pero agregó que “en lo que estamos trabajando ahora, es en el nuevo régimen de inversiones que esperamos poner en consulta a fines de mayo, principios de junio. Ese régimen de inversiones va a ser distinto del que tenemos hoy, que está lleno de límites y sublímites. La reforma, la ley, suprimió muchos límites. En gran parte tendremos límites globales, pero la idea es tener menos límites”.

Cortez comentó que “acá, el tema interesante es el diseño del glide path, que es establecer qué porcentaje de activos riesgosos deben tener los cotizantes para cada rango etario. Ese es el tema que estamos trabajando hoy, y que por muchos motivos no es conveniente adelantar, uno de los motivos es el front running“.

Sobre el régimen de inversiones, además del glide path, dijo que será relevante el benchmark que se defina, “porque el glide path es como el esqueleto, y después hay que llenarlo con los órganos que son: cuánto invertir en cada cosa. Ese es el tema que estamos trabajando hoy, estamos apurados, y aun nos falta el ultimo informe de Mercer, que es el asesor".

Respecto de la licitación del stock, comentó que “el traspaso de activos alternativos es un tema complejo, hemos estado trabajando en eso. En el caso de fondos generacionales, hemos avanzado en llegar a algo; en el tema de licitación de stock, es complejo y todavía no tenemos una solución que sea impecable. En ese sentido, diría que no va a ser perfecto, porque tiene varios inconvenientes el traspaso de activos alternativos”.

El senador Gastón Saavedra (PS) consultó a Cortez por una reunión que sostuvo con AFP Habitat. Frente a ello, el superintendente de Pensiones respondió: “Me reuní con todas las AFP, no solo con Habitat, y con bastante otros personeros, académicos, etcétera, porque tenemos decisiones que tomar y era interesante compartir opiniones. En todas estas reuniones nos centramos en los fondos generacionales. Estamos con tanto trabajo con los fondos generacionales, que no queremos entrar en la licitación del stock, ese es un tema posterior”.

Los avances

El jefe de la división de desarrollo normativo de la Superintendencia, Patricio Ayala, explicó los avances que ha hecho el regulador en la implementación de la ley, y lo que viene.

En total, informó que la Superintendencia ha emitido 30 normas, dos circulares y tres resoluciones. Asimismo, comentó que las regulaciones en trámite y en proceso de emisión en los próximos meses considera cinco normas, fuera de otras en las que están trabajando, como licitación del stock, sistema de información previsional, entre otras materias.

Sobre los pasos a continuación, explicó que en junio iniciará el sistema único de cobranza de cotizaciones, que es un modelo centralizado de cobro de las deudas para recuperar cotizaciones impagas de un mismo empleador.

También en junio vence el plazo para adjudicar la licitación de carteras del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Mientras que en agosto empezará a regir un nuevo aumento de la cotización con cargo al empleador, con lo cual la distribución quedará así: un 0,1% se destinará a cuentas individuales, 0,9% será cotización con rentabilidad protegida, y 2,5% va al Seguros Social Previsional. Ese mes, además, se crea el nuevo Bono de Seguridad Previsional (BSP).

Por otra parte, en septiembre más personas accederán al aumento del valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU), de $250 mil, pues ahora entran los mayores de 75 años.

También en septiembre se tiene que publicar el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales. En tanto, en noviembre empieza a regir el nuevo tope global máximo para comisiones indirectas.

Será en abril del próximo año cuando cambiará el esquema de multifondos por fondos generacionales. También habrá nueva regulación de límites de inversión de fondos generacionales que regirán por los primeros 36 meses.

Ese mes, además, se establecerán las carteras de referencia que deberán considerar las AFP para sus inversiones, y también empieza la nueva regla del encaje que deberán mantener las AFP, con un monto menor al actual, equivalente a un 30% de la recaudación de los últimos 12 meses.

En agosto de 2027 entra en vigencia otro aumento de la tasa de cotización, con lo cual la distribución quedará así: 0,25% a cuenta individual, 1,5% a cotización con rentabilidad protegida, y un 2,5% para el Seguro Social.

Ese mes también vence plazo para realizar el llamado a licitación del stock de afiliados de las AFP.

En septiembre de 2027 ya todos los adultos mayores accederán a la PGU de $250 mil, o el valor que tenga en esa fecha. Por último, en diciembre de 2027 se hará la primera adjudicación de licitación de stock de afiliados.