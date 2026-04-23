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    Alvarado descarta conflicto de interés en megarreforma y apunta a parlamentarios que quieren ir al TC: “No hay que buscar excusas”

    “A mí me llama profundamente la atención cuando algunos, antes de conocer el proyecto de ley que ingresamos ayer, ya estaban con la idea fija de ir al Tribunal Constitucional y argumentaban que era un proyecto misceláneo. Entonces, yo digo, ¿dónde está la lógica y la racionalidad del análisis político serio y más profundo?", planteó el ministro del Interior.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó esta mañana el emblemático Plan de Reconstrucción Nacional, la megarreforma del gobierno que busca abarcar cinco ejes principales: una mayor competitividad tributaria; el fortalecimiento del empleo formal; facilitación regulatoria; certeza jurídica y la contención del gasto público.

    Además de profundizar en los objetivos de la iniciativa gubernamental, en diálogo con T13 radio el ministro respondió a la acusación de algunos parlmentarios de oposición de que la reforma beneficiaría a algunas autoridades vinculadas con empresas.

    “Yo creo mucho en el sentido común de los ciudadanos y de las personas, y yo no me imagino a ninguna persona en Chile que esté pensando de que colaboradores exitosos del sector privado que hoy día llegan a colaborar con un gobierno, lo hagan pensando que estando en el gobierno hay que generar normas y leyes para beneficios personales. Yo creo que eso no está en la cabeza de ningún chileno”, contestó Alvarado ante la acusación de un eventual conflicto de interés.

    “Esto yo solamente lo veo como tratar de generar una situación política que llame la atención, pero es un debate que en el fondo no tiene ninguna lógica y ningún sentido, continuó.

    Recurrir al TC

    Ante el aviso de algunos parlamentarios de la oposición de que podrían recurrir al Tribunal Constitucional por el megaproyecto, el ministro señaló: “A mí me llama profundamente la atención cuando algunos, antes de conocer el proyecto de ley que ingresamos ayer, ya estaban con la idea fija de ir al Tribunal Constitucional y argumentaban que era un proyecto misceláneo. Entonces, yo digo, ¿dónde está la lógica y la racionalidad del análisis político serio y más profundo? Porque si es una iniciativa del Ejecutivo que va con un relato en un mensaje, que define claramente los objetivos que busca el proyecto, y que deja expresamente señaladas sus ideas matrices, el gobierno tendría, sería absurdo que terminara presentando normas o articulados distintas ideas matrices".

    “A mí me parecía totalmente ilógico eso. Entonces, creo que en el debate parlamentario no hay que buscar excusas cuando uno quiere decir que no (...) que lo enfrenten de cara a la comunidad. Y como en el Parlamento los votos se cuentan, ¿cierto? Si hay más votos se aprobará y si no se rechazará“, añadió.

    De todas maneras, Alvarado preveé un buen escenario legislativo. “Yo creo que se ha hecho un buen trabajo de conversación, de convencer de las bondades de un proyecto, y eso nos da como resultado hoy día tener un número parlamentario que la Cámara de Diputados va a permitir aprobar la idea legislar, y prácticamente el articulado en particular”.

    Más sobre:Claudio AlvaradoMegarreformaJosé Antonio Kast

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