Condenan a 3 años y un día de cárcel a coordinador de colegio que abusó de alumna menor de edad en Iquique

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a la pena de 3 años y un día de presidio efectivo al coordinador deportivo de un colegio de la ciudad, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 16 años al interior del establecimiento.

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que la mañana del 27 de agosto de 2025, Ricardo Valles Córdova, quien se desempeñaba como coordinador deportivo del colegio Elena Duvauchelle de Iquique, realizó tocaciones de significación sexual en contra de la víctima, cuando la adolescente concurrió a la oficina del condenado, quien aprovechó de la incapacidad de la víctima para oponerse.

Según la investigación, tras la agresión la menor le manifestó al coordinador su disconformidad, y al momento de retirarse del despacho, Valles Córdova le pidió que no le contara a nadie lo sucedido.

Además de la pena de cárcel, el tribunal impuso al condenado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

Finalmente se dispuso que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.