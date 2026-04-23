Brote de influenza aviar: SAG aclara suspensión de exportaciones a China y descarta aviso de destrucción de productos

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) aclaró este jueves la situación de las exportaciones de productos avícolas a China, luego de que se informara que el gobierno del país asiático habría detenido las importaciones de aves de corral y sus derivados desde Chile tras la detección de influenza aviar altamente patógena (H5N1).

Según publicó la agencia Reuters, China habría ordenado la incautación de productos avícolas importados desde Chile para su posterior destrucción, con el objetivo de evitar su ingreso al comercio interno, a raíz del brote detectado en un plantel comercial nacional.

Frente a esa información, el SAG precisó que el pasado 24 de marzo los organismos nacionales confirmaron un brote del virus en aves de un plantel ubicado en la Región Metropolitana, lo que llevó a que se “autosuspendió de manera inmediata y en concordancia con los acuerdos comerciales vigentes, la certificación de exportaciones de estos productos hacia los mercados internacionales, incluido China”.

“Esta decisión tuvo como objetivo detener el comercio en forma temporal para determinar la magnitud del foco y establecer una zona bajo control sanitario, que permitiera activar los protocolos de zonificación actualmente vigentes con terceros países”, agregó el organismo.

Asimismo, el servicio explicó que estas medidas responden a las “obligaciones de transparencia” asumidas por Chile en instancias internacionales de sanidad animal.

El SAG añadió que el 25 de marzo se notificó oficialmente el hallazgo ante la Organización Mundial de Sanidad Animal mediante el sistema WAHIS, conforme a los estándares internacionales que rigen para Chile y China.

“Asimismo, con fecha 26 de marzo, el SAG informó oficialmente a las autoridades de la República Popular China en detalle las medidas sanitarias adoptadas por Chile y la decisión preventiva de autosuspender temporalmente las exportaciones de productos avícolas”, detalló el organismo sobre la cronología de las acciones adoptadas.

Con todo, el servicio reforzó que la autosuspensión de las exportaciones forma parte del protocolo chileno ante la detección de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en planteles comerciales.

Esto, agregaron, “no constituye una sanción o un castigo impuesto por terceros países, sino un proceso que otorga garantías de transparencia en el comercio internacional, mientras se realiza la notificación a la OMSA, seguido a la emisión de notas oficiales hacia las contrapartes del SAG”.

Finalmente, el organismo sostuvo que el 27 de marzo China procedió a suspender la importación de carne de ave chilena, aunque “permitiendo la entrada de todos los productos que iban en tránsito hasta dicha fecha. Esto, en línea con el protocolo bilateral actualmente vigente entre ambos países”.