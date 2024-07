Las elecciones presidenciales de Venezuela se desarrollarán el próximo 28 de julio y, en ellas, el mandatario Nicolás Maduro Moros buscará asegurarse seis años más en el poder.

Hasta la fecha, lleva 11 en el cargo.

Entre la decena de candidatos que competirán por el puesto, uno de los que más se ha hecho notar es el representante de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

A menos de una semana de que se efectúen los comicios, el único hijo del jefe de Estado, Nicolás Maduro Guerra, se refirió a que pasará si su padre pierde en las votaciones.

Maduro Guerra, quien estudió economía y ejerce como diputado de la Asamblea Nacional, también comentó las acusaciones de que su progenitor es un presidente autoritario.

En conversación con El País, negó esas afirmaciones y que exista persecución política contra la oposición.

Esto, a pesar de las denuncias de múltiples organizaciones internacionales y la investigación de la Corte Penal Internacional.

Según aseguró, confía en que las elecciones tendrán resultados favorables para el oficialismo.

“El análisis que tenemos es que los otros candidatos, incluyendo el de la mediática (Edmundo González Urrutia), se estancó. Sentimos que tenemos un buen momento para ganar, vamos a tener una gran victoria”, declaró Maduro Guerra.

El hijo del mandatario venezolano manifestó que “el 29 de julio (el día siguiente de las votaciones) debe amanecer un país primero en paz, sea cual sea el resultado, y lo digo con toda la responsabilidad”.

No obstante, hizo hincapié en que “nosotros contamos con que vamos a ganar”.

¿Qué ocurrirá en Venezuela si la oposición gana las elecciones? Esto afirmó el hijo de Nicolás Maduro. Foto: Nicolás Maduro Guerra.

Qué dijo Nicolás Maduro Guerra sobre qué pasaría si su padre pierde en las elecciones

Al ser consultado sobre cuál sería la reacción del gobierno en caso de que González se imponga en los comicios, dijo que “si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición”.

Cuando le preguntaron sobre las detenciones en la campaña de María Corina Machado (la líder opositora que cedió su lugar a González), sugirió que “aquí hay un sector que se acostumbró a conspirar, a llegar al poder de forma violenta”.

“Y aunque veo a algunos, incluso amigos míos que están allá con ella, que genuinamente creen en el camino electoral, sí hay otros que le está buscando las cinco patas al gato. Aquí hay una ley, un Estado. La Fiscalía, el Estado actuará cuando descubra algún elemento”, afirmó al citado medio.

Bajo esta línea, agregó que “ojalá que el 29 de julio, la mayoría de ese sector reconozca el resultado y siga unas reglas de juego claras”.

De la misma manera, cuando le consultaron si le gustaría ser presidente, respondió que no iba a decir “que no ni que sí”.

“Me veo sirviendo este proceso desde donde sea. Nosotros aspiramos a servir a (Hugo) Chávez. De verdad que su muerte fue un impacto general. Me cambió la vida. Bueno, cambió la vida de un país, pero en lo personal, a mí me cambió la vida por completo. Algo que yo no tenía ni pensado. Y la historia da muchas vueltas. Lo importante para nosotros en este momento, para continuar nuestro proceso, es ganar el 28 de julio”, sentenció Nicolás Maduro Guerra.