¿Alguna vez te ha pasado que estás en medio de una conversación con alguien que te importa y sientes que finge no estar enfadado, para luego decir un comentario que demuestra implícitamente lo contrario?

Puede que esa actitud califique como un comportamiento “pasivo agresivo” de parte de ese individuo.

La psicóloga con formación clínica en la Facultad de Medicina de Harvard y autora del libro Letting Go of Your Ex (New Harbinger Publications, 2023), Cortney Warren, aseguró que aquello puede generar frustración y deteriorar el vínculo entre ambas partes.

“Esto ocurre cuando alguien expresa indirectamente sentimientos negativos en lugar de abordar abiertamente lo que le molesta. Todos lo hemos hecho, aunque rara vez soluciona algo”, explicó en un artículo que escribió para CNBC.

Según la especialista, un método que puede servir para hablar con una persona que muestra una actitud “pasiva agresiva” es “que le comuniques respetuosamente tu experiencia de estar a su lado”.

“Podrías decir algo como: ‘Sé que me dices que no estás molesto, pero a mí no me lo parece’. O: ‘Tengo la impresión de que estás enojado, ¿quieres hablar de ello?’”.

En caso de que lo anterior no resulte y la otra persona se resista a resolver la problemática y a expresar sus emociones en ese momento, Warren sugirió mantenerse neutral, manifestarle que te importa lo que siente y decir que estás dispuesto a conversar cuando se sienta cómodo.

“Mientras tanto, aléjate y céntrate en lo que sí puedes controlar: a ti mismo”, enfatizó la psicóloga, quien es especialista en relaciones de pareja y rupturas amorosas.

Pero, ¿cuáles son las señales que indican que alguien podría estar teniendo un comportamiento “pasivo agresivo”?

Warren enumeró 7 claves a considerar en su artículo para el citado medio.

7 señales para identificar un comportamiento “pasivo agresivo” y cómo responder, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

1. “¡Todo está bien!”

La experta aseguró esa frase u otras como “¡no me molesta!” o “¡no estoy enojado!” son usuales cuando la comunicación no verbal de alguien es opuesta a lo que expresa su mensaje.

“Dicen una cosa, pero su tono de voz, su inflexión o el volumen de su discurso dejan claro que están enfadados”.

2. Silencio

Cuando se está en el contexto de una discusión y una persona asegura que no está enojada, para luego mantener un completo silencio o responder de forma cortante, es altamente probable que su actitud sea reflejo de un comportamiento “pasivo agresivo”, dijo Warren.

3. Sarcasmo

Si responde con un tono que demuestra desagrado, resentimiento u hostilidad, a pesar de que afirma no estar enojado, puede que esté evitando manifestar lo que realmente siente.

La experta de Harvard detalló que aquello también puede identificarse a través de comentarios o bromas “indirectas” que tienen una clara intención de ofender.

4. Murmullos en voz baja

Es habitual en los episodios “pasivo agresivos” que la persona en cuestión mantenga una suerte de diálogo consigo misma, pero de una forma en que la otra parte pueda escuchar o percatarse de que efectivamente no está todo en orden.

Esto puede traducirse en que diga comentarios despectivos en voz baja, haga expresiones faciales con el fin de molestar o hable de ti con un tercero a tu espaldas, con el objetivo de que te des centa de lo que está diciendo cerca tuyo.

7 señales para identificar un comportamiento “pasivo agresivo” y cómo responder, según una experta de Harvard. Foto: referencial.

5. Rechazar el contacto

En los casos en los un individuo finge que todo está bien, pero después de la discusión tiene un cambio en sus actitudes y evita —por ejemplo— mirarte a los ojos o saludarte de la mano, es muy probable que se trate de una manifestación “pasiva agresiva”.

6. Dice estar de acuerdo, pero se contradice con sus acciones

A pesar de que esa persona pueda decir que está de acuerdo con un tópico con el que inicialmente no lo estaba, aquello no necesariamente significa que sea así.

En situaciones como esas, según Warren, puede decir “ya, tú ganas”, pero después mostrarse notoriamente molesto sin decir explícitamente por qué.

7. Finge cooperación

Hay escenarios en los que las discusiones se deben a que una de las partes le solicita a la otra que concrete una acción, como por ejemplo, ordenar un espacio común o ir a comprar ciertos artículos a un centro comercial.

Si inicialmente se niega a hacerlo y después accede de mala gana, para más tarde no cumplir o hacerlo de forma incompleta, “dice mucho”, subrayó Warren.

Tanto esta como las otras acciones mencionadas más arriba pueden considerarse como “pasivo agresivas”, por lo que la especialista de Harvard sugirió estar atento a cuándo estas se presentan, para así evaluar las mejores formas de responder o reaccionar a ellas.