Cómo ser inmune a un narcisista.

Verse obligado a enfrentar a un narcisista es un proceso que aparenta ser arduo de realizar. Aún más cuando tenemos que verlo muy seguido o diariamente, por ejemplo, porque es un compañero de trabajo o de estudios. Incluso, en otros casos, corresponde a alguien de nuestro núcleo familiar o estamos en una relación de pareja con esa persona.

Si bien cualquiera está expuesto a tener que lidiar con la manipulación, la poca empatía, los aires de superioridad moral y la necesidad de atención constante que muestran estas personas, la buena noticia es que, según especialistas, existen varias estrategias que podrían ser útiles para intentar evitarlos o que ellos mismos mantengan distancia.

En concreto, se trata de características muy específicas que sirven para fortalecerse contra los narcisistas, pues les desagradan cuando las visualizan y los dejan sin saber qué hacer. “Es casi como una vacuna”, señala Ramani Durvasula, psicóloga y autora del libro Should I Stay or Should I Go: Surviving a Relationship with a Narcissist.

Aquí, algunas recomendaciones de especialistas para repeler a un narcisista.

Consejos para volverse inmune a un narcisista

Según explica Durvasula al sitio USA Today, una de las estrategias más importantes para neutralizar a un narcisista es directamente no elogiarlo y ser indiferente ante él.

Teniendo en cuenta que la mayoría de estas personas creen que necesitan la atención del resto constantemente, por lo que hacen cualquier cosa para lograrlo, una probabilidad es que si siente que alguien no lo valida o admira lo suficiente, se irá con otros individuos a buscar esa atención.

Los narcisistas pueden estar presentes en la familia, el trabajo o la amistad.

“Si desde el principio no les das mucha validación, no los adulas, los admiras y los adulas, probablemente pasarán a un nuevo objetivo con bastante rapidez”, explica Durvasula.

Otro paso fundamental es establecer límites y mantenerse firme sobre ellos, pese a que parezca difícil. Si un narcisista siente que alguien le ha establecido límites que son imposibles de transgredir, es posible que crean que seguir esforzándose en lograrlo no valdrá la pena, argumentó la psicoterapeuta Stephanie Sarkis al citado medio.

Aunque es casi una realidad que harán todo lo posible para que ese “no” que le hayan dicho después sea un “puede ser” o un “sí”, Sarkis menciona que si una persona continúa intentando respetar sus límites iniciales ante un narcisista, luego este querrá irse por voluntad propia de ese vínculo.

Por último, conocer bien a quién tenemos al frente también es una estrategia útil en este proceso. Chelsea Cole, psicoterapeuta y escritora del libro If Only I’d Known: How to Outsmart Narcissists, Set Guilt-Free, apunta que cuando uno no conoce lo suficiente las prácticas de manipulación que usa el narcisista, está mucho más expuesto que éste se aproveche.

No elogiar a un narcisista es una estrategia útil, según especialistas.

También hay que considerar que no es obligatorio desempeñarse como profesional de la psicología para poder identificar los momentos exactos en que estamos sufriendo algún tipo daño. Según Durvasula, es primordial tener la máxima confianza en el instinto personal para reconocer a un narcisista e intentar eludirlo.

Muchas veces las señales están ahí y son evidentes, quizás a la primera ocasión en que los conocemos, pero las ignoramos.

“Escucha a tu cuerpo. Es más inteligente que tu cerebro”, recalca la psicóloga.