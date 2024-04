Son varios los factores que influyen en la salud de nuestro cerebro.

Entre ellos se encuentra hacer ejercicio de manera regular, dormir las horas suficientes a lo largo de la rutina, controlar el estrés, reducir la ansiedad y, por supuesto, mantener una buena alimentación.

De esta manera, se pueden prevenir una amplia cantidad de enfermedades, tanto en el ámbito físico como mental.

Y si bien, son numerosas las investigaciones científicas que han detallado los aportes de distintos elementos, hay una serie de nutrientes neuroprotectores que son esenciales para la salud cerebral.

Según la psiquiatra nutricional formada en la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, son tres los tipos principales: los antioxidantes, las vitaminas del grupo B y los ácidos grasos poliinsaturados.

La también autora de libros como This Is Your Brain On Food (Little, Brown Spark, 2020) explicó en una columna para CNBC que los primeros “combaten los radicales libres que pueden dañar las células cerebrales”, mientras que las segundas desempeñan un papel clave en su funcionamiento.

Asimismo, precisó que los terceros “ayudan a promover el crecimiento de nuevas células” en dicho órgano.

Pese a que reconoció que hay suplementos que pueden administrar estos nutrientes, recomendó acceder a ellos a través de “alimentos reales”.

En este sentido, manifestó que los ácidos grasos como el omega-3 son fundamentales para tener un cerebro sano.

Cuál es el principal nutriente que necesitas para mejorar tu salud cerebral, según una especialista de Harvard. Foto: referencial.

Qué alimentos tienen ácidos grasos como el omega-3

La doctora explicó que estos pueden encontrarse en pescados como el salmón, las anchoas y las sardinas.

“El salmón rojo salvaje, en particular, contiene niveles de EPA y DHA beneficiosos para la salud cerebral”, enfatizó Naidoo.

Asimismo, sugirió comer pescados ricos en omega-3 al menos dos veces por semana.

En caso de que seas vegetariano o vegano, la experta de Harvard dijo que “le aliviará saber que también es posible obtener una cantidad adecuada a partir de fuentes vegetales”.

Entre ellas mencionó las semillas de chía, las de sésamo, las de lino y las nueces.

Sin embargo, hizo hincapié en que para mantener un cuidado adecuado del cerebro no solo se debe cuidar la alimentación, sino que también los aspectos mencionados al inicio de esta nota.

Refiriéndose a cada uno de estos puntos, dijo que “son cruciales para evitar enfermedades como la demencia”.

Cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud para evaluar qué alimentos se ajustan mejor a tu caso y en qué cantidades.