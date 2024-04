Cuáles son los 3 aspectos que priorizan las personas más felices, según un especialista de Harvard

Arthur C. Brooks ha dedicado la mayor parte de su carrera a investigar qué es la felicidad y cuáles son los aspectos que la rodean.

Y aquello ha llevado a que el científico social y profesor de la Universidad de Harvard comparta algunas consideraciones sobre este tópico.

En su libro más reciente, el cual escribió con Oprah Winfrey, Build the Life You Want (Penguin, 2023), los autores plantean que la felicidad no es un destino —como muchas veces se sugiere— , sino que más bien, es una dirección que se debe seguir.

Bajo esa premisa en mente, Brooks participó recientemente en el podcast Ten Percent Happier with Dan Harris, instancia en la que se refirió a lo que él llama “los macronutrientes de la felicidad”.

“Cuando conozco a alguien, puedo averiguar con bastante rapidez dónde su ‘dieta’ no está a la altura, dónde le faltan sus macronutrientes de la felicidad y podemos trabajar en las subdimensiones”, aseguró en el programa.

Según él, las personas que son más felices “obtienen mucha satisfacción en sus actividades y tienen un sentido de por qué están vivos”.

“Esas son las proteínas, los carbohidratos y las grasas de la felicidad”, aseguró aludiendo a su metáfora.

En este sentido, aseguró que ha identificado tres “macronutrientes” que potencian el bienestar.

Se trata del disfrute, la satisfacción y el propósito, según rescató CNBC.

Cuáles son los 3 elementos que priorizan las personas más felices, según un especialista de Harvard. Foto: referencial.

1. Disfrute

Desde la visión del académico de Harvard, este punto va más allá del placer, ya que posicionar este último factor en el centro es, en sus palabras, “una forma terrible de vivir una vida plena”.

“Lo que tenemos que hacer, por cierto, no es deshacernos de las fuentes de placer, sino añadir dos cosas que las hagan más humanas”, aseguró.

Estas serían: hacer actividades que involucren la convivencia con otras personas y que tengan un carácter memorable, además de ser placenteras.

Pese a que reconoció que acciones como leer un libro, meditar o escuchar música tienden a ser preferibles en solitario, sugirió participar en instancias sociales como salir a comer con amigos o ver películas con tus seres queridos, por nombrar algunos ejemplos.

2. Satisfacción

Brooks la definió como “la alegría, la recompensa, que obtienes después de luchar por algo”.

“Nosotros, como humanos, necesitamos luchar, esforzarnos, sacrificarnos, e incluso necesitamos dolor en nuestras vidas, porque en realidad así es como nos ganamos algo”, afirmó el científico social.

Es por esto, explicó, que es necesario esforzarse para poder disfrutar mayormente de lo obtenido.

Un ejemplo que mencionó para retratar un caso contrario, es el de un estudiante universitario que aprobó un examen haciendo trampa.

Puede que en parte se sienta aliviado por haber conseguido una calificación positiva. Sin embargo, la satisfacción podría haber sido considerablemente mayor si lo hubiese logrado a partir de su propio esfuerzo.

3. Propósito

El especialista explicó que consiste en la sensación de que tu vida tenga sentido.

Un ejercicio que sugirió para profundizar en este tópico es hacerse las siguientes preguntas: “¿Por qué pasan las cosas?”, “¿Por qué mi vida se desarrolla así?”, “¿Cuáles son mis objetivos?”, “¿Por qué me importa estar vivo?”.

Las respuestas a esas consultas tienen un carácter netamente personal, aseguró. Y en caso de que no se sepa responder, recalcó que no se trata de “un fracaso”.

Más bien, dijo que es una oportunidad para “saber que tienes que empezar a buscar”.

Aunque enfatizó que esa búsqueda requiere de “mucho trabajo”, dijo que el camino será clave para que puedas potenciar tu bienestar.