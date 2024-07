La dura réplica de Jennifer Aniston al candidato a vicepresidente de Trump por criticar a personas sin hijos.

Jennifer Aniston hizo una dura crítica a JD Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump. ¿La razón? Unas declaraciones que el político hizo en 2021 sobre las personas que no tienen hijos.

En sus redes sociales, la estrella de Friends compartió un extracto de una entrevista que dio Vance en la época en que estaba en campaña para ser senador por Ohio, y que se ha difundido en las plataformas desde que se anunció que participaría en las próximas elecciones presidenciales.

La respuesta de Jennifer Aniston a JD Vance

En una aparición que hizo Fox News en 2021, JD Vance aseguró que Estados Unidos estaba siendo dirigido por “un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas” y que, por esa razón, deseaban “hacer que el resto del país también sea miserable”.

“Mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez. El futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, señaló Vance frente al presentador Tucker Carlson.

El registro volvió a circular en los últimos días y fue compartido por Aniston, quien decidió apelar directamente al senador. “Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente de los Estados Unidos”, escribió la actriz en una historia de Instagram.

“Todo lo que puedo decir es... Sr. Vance, rezo para que tu hija tenga la suerte de poder tener sus propios hijos algún día”, dijo.

Luego, agregó: “Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción. Porque usted también está intentando quitársela”. Con esa última frase, Aniston se refería a que en junio Vance votó en contra de una propuesta de ley de la fertilización en vitro (FIV), que tenía por propósito proteger la accesibilidad a ese método.

Jennifer Aniston cuestionó los dichos de JD Vance sobre las personas que no pueden tener hijos.

Si bien Aniston no acostumbra a compartir los detalles de su vida privada, hay un tema delicado del que sí ha optado por hablar públicamente: su lucha contra la infertilidad. Durante una entrevista que concedió a la revista Allure en 2022, la estrella de Hollywood dijo que se había sometido al tratamiento de FIV para ser madre, pero no tuvo resultados positivos.

“Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’”, señaló en ese entonces.

La actriz también habló de cómo tuvo que lidiar con los rumores de que su relación con Brad Pitt había finalizado porque supuestamente ella no quería tener hijos para priorizar su carrera, siendo que eso era falso: “Fue una mentira absoluta. No tengo nada que esconder a estas alturas”.

Las otras reacciones que dejó entrevista de JD Vance

Aniston no fue la única figura pública que lanzó dardos a los dichos del compañero de fórmula de Trump.

“Qué tipo tan normal y cercano que ciertamente no odia que las mujeres tengan libertades”, escribió en su cuenta de X la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton.

Mientras que el secretario de Transporte Pete Buttigieg, uno de los mencionados en las declaraciones de Vance, hizo referencia a la adopción de sus gemelos con su esposo en septiembre de 2021.

Donald Trump y JD Vance.

“Lo realmente triste es que lo dijo después de que Chasten y yo pasamos por un revés bastante dramático en nuestro camino de adopción. Quizás no lo sabía, pero tal vez por eso no debería hablar de los hijos de otras personas”, indicó a The Source de CNN.

Desde Hollywood también aparecieron reacciones, por ejemplo, de la actriz Whoopi Goldberg, quien argumentó en el programa The View que “hay personas que han optado por no tener hijos por el motivo que sea. Hay personas que quieren tener hijos y no pueden. ¿Cómo se atreve?”.