¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

Especialmente en las redes sociales, hay quienes aconsejan consumir vinagre de manzana en ayunas para tratar ciertos problemas de salud e incluso para lograr bajar de peso.

No obstante, la evidencia científica de esta creencia popular es bastante limitada, según un reciente artículo publicado en The New York Times. De acuerdo a los especialistas consultados, las presuntas ventajas del vinagre de manzana requieren mayor estudio.

Aunque hay algunas investigaciones que apuntan a posibles beneficios, los especialistas también aclararon mitos sobre este producto que se vende como “milagroso”.

¿Qué beneficios tiene para la salud el vinagre de manzana?

Hasta ahora, la evidencia científica muestra que el consumo de vinagre de manzana podría estar relacionado con algunas mejoras en la salud. El más popular es el control de azúcar en la sangre.

Carol Johnston, profesora de nutrición en la Universidad Estatal de Arizona, comentó, en conversación con el medio, sobre un estudio realizado en 1988 que mostraba que el ácido acético (componente principal del vinagre) podía reducir los peaks de los niveles de azúcar en la sangre en las ratas.

A partir de ello, decidió poner a prueba este efecto: un grupo de personas comenzó a tomar una o dos cucharadas de vinagre antes de consumir alimentos ricos en carbohidratos.

Y el experimento sí dio resultado para obtener peaks menos drásticos de azúcar en la sangre.

Sin embargo, otros médicos advierten que, como el vinagre de manzana es un ácido, son necesarias investigaciones a largo plazo para demostrar su real efectividad y, por sobre todo, seguridad al consumirlo a diario.

¿Sirve el vinagre de manzana para bajar de peso?

Uno de los principales mitos sobre este ácido, y que puede ser el motivante de muchos a la hora de consumir vinagre de manzana, es que ayuda a la pérdida de peso.

Si bien es fácil encontrar en redes sociales (como Tik Tok) decenas de testimonios que sostienen que el producto es un “quemagrasa natural”, los estudios científicos muestran resultados contrarios.

En algunas investigaciones limitadas se han observado pérdidas de peso modestas en personas con sobrepeso u obesidad, en otros no han ocurrido cambios.

Además, un estudio encontró que los participantes que consumían habitualmente vinagre de manzana y lo suspendieron, recuperaron todo el peso perdido en poco tiempo. Esto indica a los investigadores que la baja de peso no sería sostenible ni duradera.

El vinagre de manzana: sus efectos en el reflujo y eccema

Otro supuesto beneficio popular del vinagre de manzana es que ayuda a mejorar la salud intestinal, reduciendo los síntomas de reflujo.

Si bien esto puede ser cierto para muchos, el efecto puede variar entre persona y persona e, incluso, en algunas puede empeorar el dolor y la incomodidad.

El Dr. Nitin K. Ahuja, gastroenterólogo de Penn Medicine, dijo al New York Times que no existen datos científicos que respalden el consumo de vinagre para el reflujo y acidez estomacal.

Las investigaciones publicadas hasta ahora se realizaron en animales, por lo que la opción más segura en caso de padecer síntomas gastrointestinales es consultar a un doctor.

Por último, el vinagre de manzana ha sido popularmente recomendado para tratar condiciones dermatológicas como el eccema, una afección cutánea crónica que causa piel seca, roja, con picazón intensa, inflamación y a veces ampollas.

Pero un estudio realizado en 2019 por la dermatóloga Lydia Luu, mostró que no hay evidencia de que pueda tratar esta afección.

En la investigación, 22 personas (de las cuales la mitad padecía eccema) remojaron un brazo en agua del grifo y el otro en vinagre de sidra de manzana diluido durante 10 minutos al día por dos semanas. El resultado no arrojó ninguna diferencia en la piel de los participantes en cuanto a su pH, microbios, ni capacidad para retener la humedad.

Vinagre de manzana: más expectativas que certezas científicas

A pesar de su popularidad que viene desde hace años como un remedio natural para bajar de peso, controlar el azúcar en la sangre o mejorar la digestión, la evidencia científica sobre el vinagre de manzana sigue siendo limitada y poco concluyente.

La ciencia coincide en que el vinagre de manzana no debe considerarse un tratamiento médico ni una solución definitiva para mejorar la salud, sino, en el mejor de los casos, un complemento puntual cuyo uso debe evaluarse con cautela y siempre dentro de un enfoque integral acompañado de atención médica profesional.