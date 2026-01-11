SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Hay quienes aseguran que el consumo de vinagre de manzana tiene beneficios positivos en la salud para perder peso, controlar el nivel de azúcar, entre otros. ¿Qué dicen los médicos?

    Por 
    Constanza Llefi
    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Especialmente en las redes sociales, hay quienes aconsejan consumir vinagre de manzana en ayunas para tratar ciertos problemas de salud e incluso para lograr bajar de peso.

    No obstante, la evidencia científica de esta creencia popular es bastante limitada, según un reciente artículo publicado en The New York Times. De acuerdo a los especialistas consultados, las presuntas ventajas del vinagre de manzana requieren mayor estudio.

    Aunque hay algunas investigaciones que apuntan a posibles beneficios, los especialistas también aclararon mitos sobre este producto que se vende como “milagroso”.

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Qué beneficios tiene para la salud el vinagre de manzana?

    Hasta ahora, la evidencia científica muestra que el consumo de vinagre de manzana podría estar relacionado con algunas mejoras en la salud. El más popular es el control de azúcar en la sangre.

    Carol Johnston, profesora de nutrición en la Universidad Estatal de Arizona, comentó, en conversación con el medio, sobre un estudio realizado en 1988 que mostraba que el ácido acético (componente principal del vinagre) podía reducir los peaks de los niveles de azúcar en la sangre en las ratas.

    A partir de ello, decidió poner a prueba este efecto: un grupo de personas comenzó a tomar una o dos cucharadas de vinagre antes de consumir alimentos ricos en carbohidratos.

    Y el experimento sí dio resultado para obtener peaks menos drásticos de azúcar en la sangre.

    Sin embargo, otros médicos advierten que, como el vinagre de manzana es un ácido, son necesarias investigaciones a largo plazo para demostrar su real efectividad y, por sobre todo, seguridad al consumirlo a diario.

    ¿Sirve el vinagre de manzana para bajar de peso?

    Uno de los principales mitos sobre este ácido, y que puede ser el motivante de muchos a la hora de consumir vinagre de manzana, es que ayuda a la pérdida de peso.

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Si bien es fácil encontrar en redes sociales (como Tik Tok) decenas de testimonios que sostienen que el producto es un “quemagrasa natural”, los estudios científicos muestran resultados contrarios.

    En algunas investigaciones limitadas se han observado pérdidas de peso modestas en personas con sobrepeso u obesidad, en otros no han ocurrido cambios.

    Además, un estudio encontró que los participantes que consumían habitualmente vinagre de manzana y lo suspendieron, recuperaron todo el peso perdido en poco tiempo. Esto indica a los investigadores que la baja de peso no sería sostenible ni duradera.

    El vinagre de manzana: sus efectos en el reflujo y eccema

    Otro supuesto beneficio popular del vinagre de manzana es que ayuda a mejorar la salud intestinal, reduciendo los síntomas de reflujo.

    Si bien esto puede ser cierto para muchos, el efecto puede variar entre persona y persona e, incluso, en algunas puede empeorar el dolor y la incomodidad.

    El Dr. Nitin K. Ahuja, gastroenterólogo de Penn Medicine, dijo al New York Times que no existen datos científicos que respalden el consumo de vinagre para el reflujo y acidez estomacal.

    Las investigaciones publicadas hasta ahora se realizaron en animales, por lo que la opción más segura en caso de padecer síntomas gastrointestinales es consultar a un doctor.

    Por último, el vinagre de manzana ha sido popularmente recomendado para tratar condiciones dermatológicas como el eccema, una afección cutánea crónica que causa piel seca, roja, con picazón intensa, inflamación y a veces ampollas.

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Pero un estudio realizado en 2019 por la dermatóloga Lydia Luu, mostró que no hay evidencia de que pueda tratar esta afección.

    En la investigación, 22 personas (de las cuales la mitad padecía eccema) remojaron un brazo en agua del grifo y el otro en vinagre de sidra de manzana diluido durante 10 minutos al día por dos semanas. El resultado no arrojó ninguna diferencia en la piel de los participantes en cuanto a su pH, microbios, ni capacidad para retener la humedad.

    Vinagre de manzana: más expectativas que certezas científicas

    A pesar de su popularidad que viene desde hace años como un remedio natural para bajar de peso, controlar el azúcar en la sangre o mejorar la digestión, la evidencia científica sobre el vinagre de manzana sigue siendo limitada y poco concluyente.

    La ciencia coincide en que el vinagre de manzana no debe considerarse un tratamiento médico ni una solución definitiva para mejorar la salud, sino, en el mejor de los casos, un complemento puntual cuyo uso debe evaluarse con cautela y siempre dentro de un enfoque integral acompañado de atención médica profesional.

    Lee también:

    Más sobre:SaludVinagre de manzanaBeneficios del vinagre de manzanaCienciaEstudioInvestigaciónÁcido acéticoRedes socialesBajar de pesoAlimentaciónTomar vinagre de manzanaPara qué sirve el vinagre de manzanaReflujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío

    Homicidio en el centro de Santiago: encuentran a hombre muerto con un disparo en la cabeza en plena vía pública

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Lo más leído

    1.
    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    2.
    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    3.
    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    4.
    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    5.
    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Dónde y a qué hora ver le transmisión del Ironman 70.3 de Pucón

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío
    Chile

    Homicidio e incendio con resultado de muerte deja un detenido en Alto Biobío

    Homicidio en el centro de Santiago: encuentran a hombre muerto con un disparo en la cabeza en plena vía pública

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”
    Negocios

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile
    El Deportivo

    Ofertas de Brasil y desacuerdo en las cifras traban la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile

    Supercopa caliente: presidente del Barcelona le declara la guerra al timonel del Real Madrid

    La U oficializa a Lucas Romero como su segundo refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio
    Mundo

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Delcy y la transición “intrachavista”

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza