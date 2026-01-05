Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

Durante décadas fue una condición discutida, cuestionada e incluso descartada. Sin embargo, este año la Federación Internacional de Diabetes (FID) reconoció oficialmente la existencia de la diabetes tipo 5.

Esta es una forma de la enfermedad que podría afectar hasta 25 millones de personas en el mundo y que, según expertos, no respondería adecuadamente a los tratamientos tradicionales utilizados para otros tipos de diabetes.

De acuerdo con un artículo de ScienceAlert, esta variante (anteriormente conocida como diabetes mellitus relacionada con la desnutrición) se describió por primera vez en 1955 en Jamaica.

A pesar de haber sido reconocida brevemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la década de 1980, la clasificación fue retirada en 1999 por falta de evidencia concluyente.

Desde entonces, su existencia ha sido motivo de controversia científica.

A diferencia de la diabetes tipo 1, que destruye la producción de insulina, o la tipo 2, que está asociada a la resistencia a la insulina por factores de estilo de vida, la diabetes tipo 5 parece estar vinculada a deficiencias nutricionales crónicas .

¿Qué es la diabetes tipo 5?

“La diabetes tipo 5 se distingue por su patogénesis única, que se teoriza que implica un desarrollo pancreático comprometido como resultado de períodos prolongados de insuficiencia nutricional”, explicó en una publicación Rahul Garg, médico del FH Medical College and Hospital en India.

Este perfil particular implica un desafío clínico relevante. Dado que la resistencia a la insulina no sería la causa principal de esta enfermedad, los tratamientos habituales podrían ser ineficaces o incluso peligrosos .

“Comprender los tipos específicos de diabetes que tiene una persona es crucial para brindar el tratamiento adecuado”, señaló en mayo Craig Beall, investigador de diabetes en la Universidad de Exeter.

Meredith Hawkins, endocrinóloga del Instituto Global de Diabetes del Colegio de Medicina Albert Einstein, ha sido una de las principales impulsoras del reconocimiento de esta condición.

“La diabetes relacionada con la desnutrición es más común que la tuberculosis y casi tan común como el VIH/SIDA , pero la falta de un nombre oficial ha obstaculizado los esfuerzos para diagnosticar a los pacientes o encontrar terapias efectivas”, afirmó.

¿Qué sigue ahora?

El reconocimiento formal permitió que la FID estableciera este año un grupo de trabajo para desarrollar criterios diagnósticos, pautas terapéuticas y un registro global de investigación.

El objetivo es evitar tratamientos inadecuados, ya que, según advirtieron Hawkins y sus colegas, “un tratamiento inadecuado con insulina podría inducir hipoglucemia, lo que puede ser un riesgo particular en entornos con inseguridad alimentaria”.

Aunque este tipo de diabetes se asocia principalmente a Asia y África, el problema no sería ajeno a América Latina y el Caribe, regiones donde la desnutrición y la pobreza extrema siguen siendo un desafío.