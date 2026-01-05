SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Esta enfermedad, recientemente reconocida, afectaría a alrededor de 25 millones de personas en el mundo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Durante décadas fue una condición discutida, cuestionada e incluso descartada. Sin embargo, este año la Federación Internacional de Diabetes (FID) reconoció oficialmente la existencia de la diabetes tipo 5.

    Esta es una forma de la enfermedad que podría afectar hasta 25 millones de personas en el mundo y que, según expertos, no respondería adecuadamente a los tratamientos tradicionales utilizados para otros tipos de diabetes.

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    De acuerdo con un artículo de ScienceAlert, esta variante (anteriormente conocida como diabetes mellitus relacionada con la desnutrición) se describió por primera vez en 1955 en Jamaica.

    A pesar de haber sido reconocida brevemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la década de 1980, la clasificación fue retirada en 1999 por falta de evidencia concluyente.

    Desde entonces, su existencia ha sido motivo de controversia científica.

    A diferencia de la diabetes tipo 1, que destruye la producción de insulina, o la tipo 2, que está asociada a la resistencia a la insulina por factores de estilo de vida, la diabetes tipo 5 parece estar vinculada a deficiencias nutricionales crónicas.

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales. Foto: Sandra Calligaro/MSF Sandra Calligaro

    ¿Qué es la diabetes tipo 5?

    “La diabetes tipo 5 se distingue por su patogénesis única, que se teoriza que implica un desarrollo pancreático comprometido como resultado de períodos prolongados de insuficiencia nutricional”, explicó en una publicación Rahul Garg, médico del FH Medical College and Hospital en India.

    Este perfil particular implica un desafío clínico relevante. Dado que la resistencia a la insulina no sería la causa principal de esta enfermedad, los tratamientos habituales podrían ser ineficaces o incluso peligrosos.

    “Comprender los tipos específicos de diabetes que tiene una persona es crucial para brindar el tratamiento adecuado”, señaló en mayo Craig Beall, investigador de diabetes en la Universidad de Exeter.

    Meredith Hawkins, endocrinóloga del Instituto Global de Diabetes del Colegio de Medicina Albert Einstein, ha sido una de las principales impulsoras del reconocimiento de esta condición.

    “La diabetes relacionada con la desnutrición es más común que la tuberculosis y casi tan común como el VIH/SIDA, pero la falta de un nombre oficial ha obstaculizado los esfuerzos para diagnosticar a los pacientes o encontrar terapias efectivas”, afirmó.

    ¿Qué sigue ahora?

    El reconocimiento formal permitió que la FID estableciera este año un grupo de trabajo para desarrollar criterios diagnósticos, pautas terapéuticas y un registro global de investigación.

    El objetivo es evitar tratamientos inadecuados, ya que, según advirtieron Hawkins y sus colegas, “un tratamiento inadecuado con insulina podría inducir hipoglucemia, lo que puede ser un riesgo particular en entornos con inseguridad alimentaria”.

    Aunque este tipo de diabetes se asocia principalmente a Asia y África, el problema no sería ajeno a América Latina y el Caribe, regiones donde la desnutrición y la pobreza extrema siguen siendo un desafío.

    Lee también:

    Más sobre:DiabetesDiabetes tipo 5SaludEnfermedadesBienestarTendenciasCienciaEstudiosInvestigaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos

    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    2.
    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    3.
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    4.
    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    5.
    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS
    Chile

    Congreso retoma discusión fast track de reformas políticas y aflora fórmula para salvar a Evópoli y a la FRVS

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025
    Negocios

    Denuncias de fraudes suben a su mayor nivel en 12 años al cierre del tercer trimestre de 2025

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales
    Tendencias

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones
    El Deportivo

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos
    Mundo

    El hijo de Maduro pide “trabajar para traer sano y salvo” a su padre tras su captura a manos de Estados Unidos

    Trump insiste en reclamar Groenlandia para Estados Unidos pese al rechazo de Dinamarca

    Delcy Rodríguez llama a la cooperación con Estados Unidos en su primer mensaje como presidenta encargada de Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso