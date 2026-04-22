En Independencia: inauguran primer centro de ayuda diurno de la RM para personas en situación de calle

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, inauguró esta jornada, en la comuna de Independencia, el primer recinto de la Región Metropolitana destinado a asistir exclusivamente a personas en situación de calle en horario diurno.

El Centro de Día de Independencia tiene capacidad de atender a a 30 personas diariamente y funciona de lunes a viernes durante todo el año. A diferencia de otros recintos, no es residencial, sino un espacio de acceso flexible donde las personas pueden acudir sin requisitos complejos, señalaron desde la cartera.

Así, ofrece servicios de alimentación diaria, de higiene, lavandería y entrega de artículos de aseo personal. Además, cuenta con un equipo especializado compuesto por una dupla psicosocial, monitores de apoyo y personal operativo.

Además -indicaron desde la cartera-, el proceso de atención incluye una primera acogida, evaluación individual y derivación a redes de salud, sociales y municipales, según las necesidades de cada persona. También se desarrollan talleres de habilidades, actividades recreativas y orientación sociolaboral.

Al respecto, la ministra Wulf informó que en el centro los beneficiarios “pueden tener acceso a la alimentación, a un baño, apoyo sicosocial y la posibilidad de ofertas laborales”, tras lo cual llamó a la ciudadanía a comunicarse al número 800 104 777, opción 0, ante la presencia de personas en situación de calle que requiera ayuda.

Por su parte, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias destacó la inauguración del recinto, al señalar que “el municipio, el Gobierno de Chile, tiene una responsabilidad de ordenar las calles, de dar seguridad a los vecinos, pero también tiene una responsabilidad con las personas, de un trato justo, digno, de seguridad, de dar una segunda oportunidad”.

Centros de Día

Según el Registro Social de Hogares, a marzo de 2026 hay más de 20 mil personas en situación de calle en el país, de las cuales más de 7.500 se concentran en la Región Metropolitana.

En este marco, los Centros de Día forman parte de los dispositivos de bajo umbral del Programa Noche Digna del ministerio de Desarrollo Social, orientados a personas mayores de 18 años que requieren prestaciones básicas como alimentación, higiene y abrigo, junto con orientación social y actividades de integración.

A nivel nacional existen 9 centros de este tipo, con una capacidad total de 325 cupos diarios, por los que transitan cerca de 1.500 personas al mes. En la Región Metropolitana, el centro de Independencia es el único de su tipo, atendiendo mensualmente a alrededor de 400 personas.