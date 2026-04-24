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    Irán desmiente que esté previsto un encuentro con EE.UU. en Islamabad

    La Casa Blanca apuntó a "conversaciones directas" con sus negociadores Witkoff y Kushner, que viajan a Pakistán este sábado.

    Por 
    Europa Press
    Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Pakistán en Islamabad. Foto: Europa Press MINISTERIO DE EXTERIORES DE PAKISTÁN EN X

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha desmentido a última hora de este viernes que se vaya a celebrar un encuentro con representantes de Estados Unidos en Islamabad, donde ya ha llegado el titular de la cartera, Abbas Araqchi, para abordar con las autoridades de Pakistán el conflicto desatado a finales de febrero con la ofensiva lanzada junto a Israel contra Teherán.

    “No está prevista ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serán transmitidas a Pakistán”, ha declarado su portavoz, Esmaeil Baqaei, en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.

    Baqaei ha enmarcado la “visita oficial” de Araqchi a la capital paquistaní como parte de los “esfuerzos de mediación y buenos oficios que están llevando a cabo” altos cargos de Pakistán para terminar con “la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos y restablecer la paz en nuestra región”.

    Una delegación iraní encabezada por Araqchi ha sido recibida por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, principales figuras en las conversaciones entre Washington y Teherán, así como por el ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

    Por su parte, Dar ha manifestado que “(le) complace” recibir a Araqchi, a quien ha descrito como su “hermano”, en un breve mensaje en sus redes sociales. “Espero con interés nuestras fructíferas conversaciones, destinadas a promover la paz y la estabilidad en la región”, ha asegurado.

    Baqaei ha desmentido así las palabras de la Casa Blanca, que ha apuntado a “conversaciones directas” con Teherán tras confirmar que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner -y yerno del presidente Donald Trump- viajarán este sábado a Islamabad.

    “Witkoff y Jared Kushner volarán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones, conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso con representantes de Estados Unidos”, ha declarado su portavoz, Karoline Leavitt, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

    El mandatario estadounidense anunció esta semana una extensión de la tregua pactada el 8 de abril, sin precisar un plazo límite para reanudar los ataques en caso de que no haya acuerdo. Teherán ya ha condicionado el acuerdo al levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos.

    Más sobre:IránEE.UU.PakistánIslamabadAbbas AraqchiEsmaeil BaqaeiKushnerWitkoffIshaq DarAsim MunirMohsin NaqviTrumpLeavittMundo

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