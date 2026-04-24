Balacera cerca de colegio deja un fallecido y otro herido grave al interior de un vehículo en Pedro Aguirre Cerda

Un hombre de nacionalidad chilena falleció la tarde de este viernes en cercanías de un colegio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, tras una balacera que también dejó a otra persona herida, en riesgo vital.

De acuerdo con la información policial, el hecho se registró alrededor de las 14.45 horas en la intersección de las calles Armada Nacional con Maestranza, en las inmediaciones del colegio Grace School, donde los ocupantes de un vehículo fueron atacados a disparos por desconocidos que se movilizaban en otros dos autos.

Producto de lo anterior, la víctima de 35 años perdió la vida, mientras que el segundo herido fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco para atender sus lesiones.

El fiscal ECOH Roberto Contreras, señaló que tras las primeras diligencias en el lugar, “se evidenció un vehículo que había impactado señalética en la esquina que nos encontramos en estos momentos y que había una persona que había fallecido”.

“Conforme al análisis que se está haciendo en el sitio del suceso, se reporta hallazgos de múltiples evidencias balísticas”, agregó el persecutor, luego de que en el lugar se encontraran cerca de 30 casquillos de bala.

Respecto de la víctima, el fiscal Contreras afirmó que se trata del conductor del vehículo baleado, el que estaría identificado.

También sostuvo que “existe otra persona que se encuentra lesionada, que en este minuto está con riesgo vital en el Hospital Barro Luco y está siendo asistido por personal médico”.

Sobre los afectados, se señaló que ambos mantienen antecedentes penales por diversos delitos y se investiga cuál es el vínculo entre ellos que los llevó a ser atacados.

Dentro del auto en que se movilizaban, en tanto, se encontraron diversas drogas (tusi y marihuana), que también mantenía en su poder la persona herida.

Sobre la dinámica del ataque, se señaló que el auto atacado circulaba con los ocupantes, cuando fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego en su contra. Para determinar exactamente el hecho, se está produciendo el levantamiento de cámaras y el empadronamiento de testigos.

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), que llegó hasta el lugar para levantar evidencia y hacer las primeras diligencias.

El subprefecto Robert Briones, jefe de la BH Sur, afirmó que carabineros recibió las primeras alertas desde el recinto educacional cercano, constituyéndose en el lugar.

“Estamos trabajando con el Laboratorio de Criminalística, levantando evidencia balística, que hay una treintena de ella”, agregó Briones. “Es interceptado por dos vehículos, y los ocupantes se bajaron efectuando diversos disparos”, sostuvo el prefecto.