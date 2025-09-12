SUSCRÍBETE
El Deportivo

Christian Garin va por un hito de Fernando González y apunta a los récords de Pato Cornejo en la Copa Davis

Gago será el primer singlista nacional ante Luxemburgo y al entrar a la cancha superará al Bombardero en el listado de presencias que encabeza Corazón de Chileno. Además, sumó un nuevo ajuste en su equipo y fichó al destacado PF argentino Bernardo Carberol.

Carlos González Lucay 
Carlos González Lucay
Christian Garin romperá este fin de semana una histórica marca de Fernando González en Copa Davis. Matias Salas Orrego @matiascaptu

El 16 de septiembre de 2012 fue una fecha histórica para el tenis chileno, pues ese día Christian Garin se convirtió en el tenista más joven en debutar en la Copa Davis. Lo hizo con 16 años, tres meses y 14 días, jugando el quinto punto de la serie ante Italia, por el repechaje para el Grupo Mundial, cuando ya la serie estaba definida a favor de los europeos.

A 13 años de este hito, apenas entre a la cancha del Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, Gago habrá superado las participaciones de Fernando González en el certamen, ya que enterará 24 apariciones. El récord de más presencias sigue siendo de Patricio Cornejo, con 32, y quien además ostenta la marca de más años representando a Chile en el torneo (16).

Frente al modesto Luxemburgo, el nacido en Arica tendrá la posibilidad de establecer un récord positivo a sus números jugando por el torneo de la ensaladera, ya que en singles registra 16 triunfos y 17 derrotas. Mientras que en dobles está 1-1. Y, en ese sentido, asoma como el gran favorito para sus duelos.

Frente a la baja de Alejandro Tabilo, quien esta semana se encuentra disputando un challenger en China, y de Nicolás Jarry, quien se convirtió en padre por tercera vez, la figura de Garin cobra importancia como primer singlista de un equipo que además conforman otros experimentados como Tomás Barrios y, en menor medida Matías Soto, además de Diego Fernández y Daniel Núñez.

“Ya lo he hecho muchas veces, no es algo nuevo. Siempre estando uno, cuatro, cinco, la posición que sea, siempre me gusta venir a Copa Davis y aportar en lo que pueda. Creo que es irrelevante en este momento, me gusta estar aquí, lo disfruto mucho... Me gusta estar con el equipo y estoy intentando mejorar cada día y poder llegar bien al sábado”, expresó el tenista sobre su rol en el equipo.

Año de cambios

Después de terminar un 2024 lleno de dudas y complicaciones, Christian Garin tuvo un comienzo de año traumático después del golpe que le propinó Zizou Bergs en la polémica serie ante Bélgica. De ahí en más, pasó un par de meses complejos hasta que pudo encontrar estabilidad en la gira europea.

De la mano de Víctor Núñez, ganó dos challengers (Mathausen y Oeiras) y alcanzó dos semifinales más, lo que le permitió remontar más de 100 posiciones para volver a acercarse al top 100.

Para esta serie, el excampeón de Roland Garros junior llega con una fascitis plantar que le ha generado ciertas complicaciones. Sin embargo, pese a no estar al cien por ciento, en ningún momento desistió de bajarse de la serie.

“Tuve la chance de hacer un ciclo de preparación física, con un preparador físico nuevo. Vengo mejorando en ese aspecto y creo que sí, como dije, no llego en un buen momento, pero igual Copa Davis, como muchos saben, es distinta a las otras competiciones, entonces ya estar aquí me sube el ánimo y me dan ganas de competir y jugar bien”, explicó.

Y precisamente el nuevo PF al que hacía mención es el argentino Juan Bernardo Carberol, quien trabajó con Nicolás Massú en su época de jugador y también acompañó a Gabriel Markus en un proyecto en Kazajistán y estuvo con el extop ten Janko Tipsarevic y con el lituano Ricardas Berankis, entre otros.

Más sobre:TenisCopa DavisChristian GarinFernando GonzálezJuan Bernardo CarberolNicolás Massú

