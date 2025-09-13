SUSCRÍBETE
El Deportivo

Copa Davis: Christian Garin sufre más de la cuenta para ganar el primer punto de Chile ante Luxemburgo

El primer singlista nacional se impuso por 6-2, 6-7 (1) y 6-2 en un exigido encuentro ante el joven Aarón Gil García. El ariqueño puso el 1-0 a favor del equipo dirigido por Nicolás Massú.

Julián Concha 
Julián Concha
Christian Garin se impuso frente a Aarón Gil y le entregó el primer punto a Chile ante Luxemburgo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Chile comienza con éxito la llave ante Luxemburgo por el repechaje del Grupo Mundial I de la Copa Davis. Christian Garin (124° del ranking ATP) se impuso sobre Aarón Gil García (1.083°), por parciales de 6-2, 6-7 (1) y 6-2, y le otorgó el primer punto al equipo dirigido por Nicolás Massú. Ahora, Tomás Barrios (134°) se medirá contra Alex Knaff (668°) en busca de aumentar la ventaja en la serie.

El ariqueño saltó a un Parque Estadio Nacional repleto. 4.500 espectadores llegaron al Court Central Anita Lizana para apoyar al combinado dirigido por el doble campeón olímpico. Por otra parte, el partido también fue un hito especial para el Tanque, que alcanzó las 24 apariciones en Copa Davis y superó a Fernando González.

Tras haber debutado con 16 años y tres meses, 13 años después, Garin es el encargado de liderar el equipo nacional. Es el primer singlista tras las bajas de Alejandro Tabilo, quien esta semana se encuentra disputando el Challenger de Guangzhou (llegó a la final), y de Nicolás Jarry, que se convirtió en padre por tercera vez.

Un irregular Garin

El escenario fue ideal, propicio para un partido del tradicional certamen y marcado por la efervescencia del público que llegó al recinto de Ñuñoa. La localía se hizo sentir. Cada acierto chileno y cada fallo del luxemburgués eran festejados por los fanáticos nacionales.

Garin sacó a relucir su jerarquía y la diferencia que marca entre ambos el escalafón de la ATP. Con un juego profundo y constantes ataques a la red, se impuso en el primer game y quebró en el segundo. En el tercero parecía complicarse, pero levantó un 0-40 y otros dos break points para encaminar su triunfo.

El chileno se hizo fuerte con su servicio, mismo caso que con sus derechas, variando direcciones y alturas en sus golpes. En tanto, el joven tenista de origen español no logró ser una complicación seria para Garin, que cerró un arrollador set con un nuevo quiebre.

Gil García combinó malas con buenas. Sin embargo, aún así, no se entregó y fue con todo hasta el final. De hecho, comenzó a crecer. Fue de menos a más hasta que se afirmó en el segundo set, consiguiendo salir de varios exigentes aprietos. Incluso logró hacerle frente al ariqueño y quebró en el noveno game. El trámite del encuentro cambió profundamente.

El luxemburgués sirvió para el set, pero sufrió con una de sus falencias más marcadas: su segundo saque, algo que padeció a lo largo de todo el partido. Cuando tenía todo para llevar el partido a un tercer parcial, el chileno recuperó el break.

Todo se definió en el tie break, donde Garin pecó con una serie de errores no forzados. Los fallos le terminaron pasando la cuenta y Gil García se quedó con el set.

Las dudas reflotaron tras numerosos desaciertos del ariqueño y algunos brillantes destellos del europeo. El chileno levantó la cabeza en el tercer juego y obtuvo un break crucial, sin embargo, el luxemburgués aprovechó varios fallos para recuperar el quiebre. Se sufrió más de la cuenta.

Fue un carrusel de emociones, ya que volvió a ganarle el servicio a Gil García en el quinto game. Eso sí, en esta oportunidad sí terminó siendo decisivo y volvió a quebrar en el séptimo. Garin cerró la victoria y desató la algarabía en el Court Anita Lizana tras entregarle el primer punto a Chile. Ahora, los de Massú buscarán aumentar la diferencia con Tomás Barrios, que se medirá ante Alex Knaff.

Más sobre:TenisPolideportivoCopa DavisNicolás MassúChristian GarinAarón Gil GarcíaLuxemburgo

COMENTARIOS

