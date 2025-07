La especialidad de la casa: Tomás Barrios llama la atención en el Masters de Toronto con su “longa shot”

Tomás Barrios, 143° del ranking ATP, dio la sorpresa este domingo al imponerse en la primera ronda del Masters 1000 de Toronto al francés Gael Monfils en tres sets de 6-4, 4-6 y 7-6 (3).

Un torneo al cual accedió como reemplazo en la ronda de clasificación accediendo desde ahí al cuadro principal.

Claro que durante el duelo no solo llamó la atención que el representante nacional lograra salvar cuatro puntos de partido en contra, sino que también se hizo notar por el particular estilo que tiene para realizar los drop shot con sello propio: el “longa shot”.

El movimiento, que consiste en llevar la mano hacia la zona más cercana entre el mango y las cuerdas, fue utilizado por el chillanejo (de ahí el nombre) en el duelo y volvió a captar la atención en el circuito.

“Mire, mire, mire... Me encanta donde tomas la raqueta, Tomás, me encanta”, dijo José Luis “Batata” Clerc en la transmisión de ESPN.

La curiosa manera de 🇨🇱 Barrios Vera de sujetar la raqueta para el drop shot. 👀



Por su parte, en la transmisión en inglés de Tennis TV se escuchó a los comentaristas señalar que dicho tiro “es único... es más que único”.

El origen del “longa Shot”

En julio de 2023 Tomás Barrios, fue el propio Tomás Barrios quien explicó el origen de la jugada. “Lo hago desde los diez años. Supongo que porque tenía poca fuerza. Se me hace más cómodo, no puedo tirar el drop agarrando la raqueta desde abajo. Luego la suelto y recupero bien la otra tomada para volear. Pero no es algo que se lo enseñaría a alguien”, comentó.

Además, su formador, Gonzalo González, relató a El Deportivo cómo es el armado de este golpe. “La gracia es que lo esconde muy bien con la derecha, porque tiene el armado hacia atrás”, explicó. “Si tú tomas la raqueta más arriba tienes más control sobre la cabeza y mayor sensibilidad”, agregó.

El entrenador también señaló que no fue él quien le instruyó este recurso a su pupilo. “Yo no se lo enseñé. Y tú te preguntarás por qué no se lo cambié. Y la verdad es que yo tengo un modo de ver el tenis, en el que si voy a cambiar algo tengo que estar seguro que lo que yo le voy a enseñar va a ser mejor que lo que ejecuta. Y en este caso yo no tenía esa certeza, porque fue algo que siempre hizo bien. Eso es algo totalmente natural”, destacó.

Ahora Tomás Barrios debe prepararse para enfrentar en la segunda ronda del Masters de Toronto contra el estadounidense Alex Michelse, con quien no registra duelos previos.