El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

Esteban Pavez alza la voz en Colo Colo. Luego de perder la Supercopa ante la U y quedarse sin opciones de ganar un título en la temporada, el capitán se refirió al compromiso y puso énfasis en la tarjeta roja de Sebastián Vegas. “Obviamente, caliente. Nunca pensamos que íbamos a perder. Creo que hasta la expulsión el equipo estaba compitiendo, tuvimos aproximaciones, y después de la expulsión fue todo el partido de ellos, se nos complicó y nos ganaron bien”, dijo.

“Hasta la expulsión el partido estaba parejo; nos iban ganando 1-0 pero estaba el equipo compitiendo, estábamos llegando, tuvimos aproximaciones que no las pudimos terminar bien y después el partido fue netamente para ellos”, añadió.

Pese al disparejo trámite del Superclásico, Pavez elogió el trabajo de Fernando Ortiz. “Obviamente que es duro para él, para todos, todos queríamos ganar. Llegó con una energía muy positiva, planifica todo, es muy buen entrenador, pero hoy día las cosas no salieron”, comentó.

Aun así, no dudó en destacar lo hecho por Universidad de Chile. “Hasta antes de la expulsión, el equipo estaba haciendo lo que trabajamos. Después de eso, la U nos ganó el mediocampo y aparecían por todos lados. Fueron justos ganadores”, enfatizó.

“Nosotros queremos entrar a una copa internacional, todavía tenemos chances de llegar a la Copa Libertadores, eso es lo que hablamos dentro del camarín, también lo hablamos con el técnico y hay que ir paso a paso... Tenemos que seguir trabajando, es la única forma y yo creo que van a salir bien las cosas”, complementó.

El análisis de Ortiz

El entrenador albo lamentó el resultado, aunque valoró lo realizado por sus pupilos. “Antes que nada quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Creo que ante una situación adversa en resultados y situaciones que quizás no predominan en un juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable”, comenzó señalando Ortiz.

“Segundo, quiero felicitar al rival. Hay que hacer una autocrítica donde nos ganaron. Hay que aceptarlo, felicitarlo y luego seguir trabajando. Con respecto a decisiones tácticas, obviamente soy el entrenador que decide buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, a veces no resulta, pero siempre con la intención de que el equipo merezca una grandeza y buscar un resultado. Busco siempre ser protagonista en Colo Colo”, continuó.

“A nadie le gusta perder, eso está claro. Yo soy el primero, los jugadores el segundo y la hinchada también. Es un clásico, una final. Perdón. No estamos contentos, no estamos contentos, pero sí, cuando se pierde hay que aceptar la derrota”, dijo.

El técnico, pese a la caída alba, mira el futuro con optimismo. “Obviamente que lo vi, lo analicé, lo pensé y felicité a los jugadores. Todos los partidos son diferentes. En su momento sacaron un partido adelante. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar. Trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo que tenemos un partido muy importante en casa con nuestra gente contra el Iquique”, añadió.

“No soy de ponerme tiempo porque si yo digo un tiempo, después dicen que el tiempo no llegó. Si pongo un tiempo, se pone en contra. Yo trabajo día a día para que se refleje el equipo que yo quiero ante la posibilidad de tener al equipo más grande de Chile”, complementó el DT.