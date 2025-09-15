SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

El capitán de Colo Colo aseguró que hasta la expulsión de Sebastián Vegas el Superclásico estaba parejo.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Esteban Pavez alza la voz en Colo Colo. Luego de perder la Supercopa ante la U y quedarse sin opciones de ganar un título en la temporada, el capitán se refirió al compromiso y puso énfasis en la tarjeta roja de Sebastián Vegas. “Obviamente, caliente. Nunca pensamos que íbamos a perder. Creo que hasta la expulsión el equipo estaba compitiendo, tuvimos aproximaciones, y después de la expulsión fue todo el partido de ellos, se nos complicó y nos ganaron bien”, dijo.

“Hasta la expulsión el partido estaba parejo; nos iban ganando 1-0 pero estaba el equipo compitiendo, estábamos llegando, tuvimos aproximaciones que no las pudimos terminar bien y después el partido fue netamente para ellos”, añadió.

Pese al disparejo trámite del Superclásico, Pavez elogió el trabajo de Fernando Ortiz. “Obviamente que es duro para él, para todos, todos queríamos ganar. Llegó con una energía muy positiva, planifica todo, es muy buen entrenador, pero hoy día las cosas no salieron”, comentó.

Aun así, no dudó en destacar lo hecho por Universidad de Chile. “Hasta antes de la expulsión, el equipo estaba haciendo lo que trabajamos. Después de eso, la U nos ganó el mediocampo y aparecían por todos lados. Fueron justos ganadores”, enfatizó.

“Nosotros queremos entrar a una copa internacional, todavía tenemos chances de llegar a la Copa Libertadores, eso es lo que hablamos dentro del camarín, también lo hablamos con el técnico y hay que ir paso a paso... Tenemos que seguir trabajando, es la única forma y yo creo que van a salir bien las cosas”, complementó.

Pavez, en la Supercopa entre Colo Colo y la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El análisis de Ortiz

El entrenador albo lamentó el resultado, aunque valoró lo realizado por sus pupilos. “Antes que nada quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores. Creo que ante una situación adversa en resultados y situaciones que quizás no predominan en un juego, el carácter y el valor de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable”, comenzó señalando Ortiz.

“Segundo, quiero felicitar al rival. Hay que hacer una autocrítica donde nos ganaron. Hay que aceptarlo, felicitarlo y luego seguir trabajando. Con respecto a decisiones tácticas, obviamente soy el entrenador que decide buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo. A veces resulta, a veces no resulta, pero siempre con la intención de que el equipo merezca una grandeza y buscar un resultado. Busco siempre ser protagonista en Colo Colo”, continuó.

“A nadie le gusta perder, eso está claro. Yo soy el primero, los jugadores el segundo y la hinchada también. Es un clásico, una final. Perdón. No estamos contentos, no estamos contentos, pero sí, cuando se pierde hay que aceptar la derrota”, dijo.

El técnico, pese a la caída alba, mira el futuro con optimismo. “Obviamente que lo vi, lo analicé, lo pensé y felicité a los jugadores. Todos los partidos son diferentes. En su momento sacaron un partido adelante. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar. Trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo que tenemos un partido muy importante en casa con nuestra gente contra el Iquique”, añadió.

“No soy de ponerme tiempo porque si yo digo un tiempo, después dicen que el tiempo no llegó. Si pongo un tiempo, se pone en contra. Yo trabajo día a día para que se refleje el equipo que yo quiero ante la posibilidad de tener al equipo más grande de Chile”, complementó el DT.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalColo ColoEsteban PavezLa UUniversidad de ChileSuperclásicoSupercopa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Bárbara Figueroa acusa de “artimaña” al timonel de la UDI y no descarta que Jadue acuda a la CIDH tras rechazo a su candidatura

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa
Negocios

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado
Mundo

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

Tommy Robinson, el rostro de la extrema derecha británica que agita el rechazo contra los musulmanes

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté