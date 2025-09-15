SUSCRÍBETE
El Deportivo

La promesa de Alexis Sánchez que ilusiona a los hinchas del Sevilla tras su debut que saca aplausos en España

El tocopillano publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destaca su compromiso con el club de Andalucía.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla. Foto: @AlexisSánchez/Instagram.

Alexis Sánchez se llenó de elogios por su positivo debut con el Sevilla. El delantero chileno ingresó en la segunda mitad del partido ante el Elche, y aportó con una lujosa asistencia de taco para establecer el 2-2 definitivo en la cuarta fecha de LaLiga.

El Niño Maravilla poco a poco recupera la versión que extravió en su reciente paso por el Udinese. En el club de Andalucía parece sentirse a gusto, sobre con la compañía del otro futbolista nacional, Gabriel Suazo; y bajo las órdenes del DT Matías Almeyda, quien ya destacó su actuación: “El segundo gol nuestro, si ayer hubieran visto el entrenamiento, fue muy parecido a lo que vimos. Los dos estaban volando. Me resultó igual”.

En ese contexto, el tocopillano utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo en su estreno oficial con la camiseta blanquirroja. En el mensaje, el nortino exhibe su compromiso a la hinchada sevillana. "Vamos a volver a enamorar como grupo y cuerpo técnico, al Sánchez-Pizjuán y a toda la afición, porque dicen que nunca se rinde el Sevilla“, escribió.

Las postales del chileno, que ya acumulan más de 200 mil me gusta, rápidamente sacaron los aplausos de la fanaticada local, quienes confian en el formado en Cobreloa para sacar adelante una campaña en la que no arrancaron bien: marchan en el 13° lugar con cuatro puntos de 12 posibles.

La prensa se rinde ante el Maravilla

En esa misma línea de elogios, la prensa de la ciudad mediterránea también felicitó al bicampeón con la Roja por sus buenos minutos en el compromiso ante el Elche. “Mostró mucho compromiso dando la cara en todo momento. Un taconazo suyo propició el empate a dos”, destacó el sitio Estadio Deportivo.

A su vez, el portal Diario de Sevilla lo evaluó de buena forma por su correcto cometido. "El único que creó fútbol en los últimos metros. Taconazo de distinción“, comentaron.

Por último, el popular medio de AS España recalcó su rápida y certera adaptación. “Cansado, pero con alma (buen estreno de Alexis Sánchez), el Sevilla peleó por al menos un punto y éste acabó llegando”, lanzaron.

