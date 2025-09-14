SUSCRÍBETE
El Deportivo

Nadie se salvó: hinchas de Independiente insultan y cantan contra su dirigencia, Conmebol y AFA

El Rojo volvió a perder y es último de su zona en el Clausura, lo que provocó la renuncia del técnico Julio Vaccari. También están eliminados de la Copa Argentina y la Sudamericana, siendo esto último un motivo que desató una profunda crisis.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
La hinchada de Independiente se manifestó contra su dirigencia, la Conmebol y la AFA. Foto: Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

Independiente pasa por un momento crítico. La tragedia en Avellaneda y el posterior fallo de la Conmebol, que significó su descalificación de la Copa Sudamericana y la clasificación de Universidad de Chile, terminó por evidenciar el pésimo transitar del Rojo. Ahora, sumó una nueva caída ante Banfield, por 1-0, y es colista del Clausura argentino.

La derrota provocó la renuncia de Julio Vaccari, quien decidió dar un paso al costado por los malos resultados. Dejó al equipo en el fondo de la Zona B, con apenas tres puntos luego de siete encuentros. De hecho, aún no conocen de victorias. A esto también se suma la eliminación de Copa Argentina y la mencionada controversial salida del certamen continental. Suman un total de nueve encuentros sin triunfos.

Es por ello que la hinchada de Independiente se manifestó. El público del Rojo que llegó al Libertadores de América se lanzó contra todos con una serie de cánticos. Primero, contra el ente rector del fútbol sudamericano: “La Conmebol, la Conmebol, se va a la pu… que lo parió”, se escuchó en la previa de la derrota con Banfield.

Precisamente para dicho duelo no estuvieron habilitadas las tribunas Pavoni Alta y Baja, donde ocurrió la barbarie de Avellaneda, pese a que ya se había levantado la clausura del estadio.

Los cánticos de la hinchada de Independiente

Los fanáticos de Independiente también cantaron contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la AFA, además de la comisión directiva del club. “El Rojo va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de p... de la comisión”, se escuchó.

No obstante, los incidentes no terminaron ahí. Después de que finalizara el encuentro, un grupo de forofos intentó romper un portón para acceder al interior del recinto. El objetivo era encontrarse con las autoridades del club, que es presidido por Néstor Grindetti. Sin embargo, estos tampoco estaban ahí.

Después de un encontrón con la seguridad privada, los hinchas se quedaron protestando a las afueras del estadio contra la dirigencia, exigiendo elecciones anticipadas.

