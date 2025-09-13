SUSCRÍBETE
El Deportivo

Arde Independiente: hinchas molestos, estira su racha sin ganar y se queda sin entrenador

El Rojo de Avellaneda perdió por la cuenta mínima ante Banfield, por el Clausura argentino. Tras el encuentro, el técnico Julio Vaccari decidió dar un paso al costado. El Estadio Libertadores de América fue un cabildo abierto, donde los hinchas se manifestaron contra la directiva y la Conmebol.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Independiente se quedó sin entrenador. Foto: @Independiente

Independiente es una caldera. Después de la determinación de la Conmebol, que implicó su eliminación de la Copa Sudamericana en la pelea de escritorios con Universidad de Chile, además de otras sanciones, sumó una nueva derrota que le puso punto final al ciclo de Julio Vaccari como entrenador. Este sábado, el elenco de Avellaneda perdió en casa por 1-0 con Banfield, tras lo cual el técnico decidió dar un paso al costado.

Por la octava fecha del Clausura argentino, el Taladro ganó como visitante con el gol de Martin Rio y le propinó otro golpe a una escuadra que contó con presencia chilena. Felipe Loyola fue titular, tras su presencia con la Selección en las Eliminatorias, al igual que el seleccionado Sub 20 Lautaro Millán. Mientras que Pablo Galdames y Luciano Cabral ingresaron en el segundo tiempo.

El Estadio Libertadores de América fue una especie de cabildo abierto, en el cual los hinchas del Rojo evidenciaron su descontento. Aprovecharon su retorno al recinto tras los incidentes ante la U para manifestarse en contra de la directiva que lidera Néstor Grindetti, además de la comisión directiva. También aprovecharon de “repasar” a la Conmebol y a la AFA.

Después de la caída de hoy, Julio Vaccari dejó de ser el entrenador. La decisión corresponde al pésimo andar del equipo en el segundo semestre, en el cual el Rojo marcha último de la Zona B del Clausura argentino, con apenas tres puntos, que se añade a la eliminación de la Copa Argentina en los octavos de final y la polémica que los sacó de la Sudamericana a raíz de la barbarie acontecida en su estadio.

“El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo”, publicó el club en sus redes oficiales, para despedirse del estratega. Van nueve partidos sin ganar en todas las competencias, con seis derrotas y tres empates. En esta estadística no ingresa lo que se jugó en la revancha contra la U, en Avellaneda. Arde el Rey de Copas.

Más sobre:FútbolIndependienteJulio VaccariLiga argentinaFútbol internacional

