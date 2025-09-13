Nuevo incidente en el Monumental: barristas de Colo Colo protagonizan brutal pelea en el Arengazo previo a la Supercopa

La barra de Colo Colo nuevamente vuelve a estar en el ojo de la polémica. Después de la muerte de un hincha en el estadio Monumental, en el marco del Superclásico ante la U, ahora hay que sumarle un episodio de violencia en el Arengazo previo a la Supercopa, también frente al elenco universitario.

Mientras el plantel del Cacique estaba entrenando de cara al crucial partido de este domingo, una violenta situación tuvo lugar en las butacas de la Tribuna Cordillera del recinto de Macul. En diversas imágenes que fueron captadas por el sitio 24 Horas Deportes, se puede observar cómo un grupo de fanáticos albos atacó de forma brutal, con golpes de puños y patadas, a otro aficionado.

Pelea entre barristas de Colo Colo hoy en el arengazo pic.twitter.com/I4AGoaTpjk — Reskates y pakeos barras Chile (@reskateschile) September 13, 2025

La alarmante situación, lejos de ser detenida por el resto de barristas, fue aumentando con el correr de los segundos, al punto en el que el fanático afectado terminó herido en el piso del reducto colocolino. Los guardias que se encontraban resguardando a los jugadores del Cacique no actuaron en ningún momento para detener la golpiza.

Cabe destacar que este incidente ocurre justo después de la serie de medidas que se adoptaron para mantener la seguridad en la realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U. La ANFP, junto a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, dispuso de un estricto procedimiento en el que solo se permitirá el ingreso de personas mayores de 55 años, debidamente inscritas en el Registro Nacional de Hinchas.