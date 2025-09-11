SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Finalmente, hay luz verde para la realización del partido entre Colo Colo y la U este domingo, en el reducto de Independencia, pese a la negativa de Azul Azul y del municipio de la comuna.

Por 
Carlos Tapia
 
Matías Parker
Colo Colo y la U jugarán la Supercopa este domingo, en Santa Laura. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

La Supercopa se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el fútbol local. Originalmente se trataba del partido que iba a abrir la temporada 2025, nada menos que con el clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, sin embargo ha sido postergado durante meses, por varias razones. Luego de una incesante búsqueda de fórmulas que permitieran su realización, finalmente hay humo blanco para que el choque entre albos y azules vea finalmente la luz, este domingo a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

Según conoce El Deportivo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana definitivamente dio el visto bueno para el desarrollo del partido en el reducto de Independencia, pese a que el estadio de Unión Española está con trabajos en su interior por la instalación de las nuevas torres de iluminación. La ANFP ratificó la realización, para finalmente cumplir con su deseo de que el juego se lleve a cabo en la programación planificada y no seguir estirando un compromiso repleto de problemas para instalarlo en el calendario, desde el verano hasta hoy.

Esto va en contra del deseo de la directiva de Azul Azul, encabezada por su presidente Michael Clark, quien había planteado de diversas maneras que no se jugara la Supercopa en esta fecha. La determinación de los universitarios generó una fuerte disputa con la ANFP.

“Me parece que habiéndose pronunciado el ministro de Seguridad Pública, no una vez sino que dos veces, diciendo que no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo, porque está en obra, es sorprendente que la ANFP y la Delegación Presidencial insistan en que el partido se tiene que jugar sí o sí el domingo. Me sorprende la tozudez”, esgrimió el timonel de Azul Azul en la noche del martes, previo al partido entre Chile y Uruguay.

Formalmente, instaban a la reprogramación a raíz de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, cuyo duelo de ida será el jueves 18 de septiembre en Perú, cuatro días después de la Supercopa.

La ratificación del partido también contraviene la enérgica postura del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien se ha mostrado en contra reiteradamente a recibir el Superclásico en su comuna, tanto por motivos de seguridad como por la alteración del sitio a causa del partido (por ejemplo, la feria que se instala los domingos en el sector, justo en el fin de semana previo a las Fiestas Patrias).

El edil ha estado en la línea del ministro Luis Cordero. “Quiero recordar lo que ya hemos insistido sobre este punto. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos. Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”, emitió el secretario de Estado. En efecto, quien autoriza o no la realización de este tipo de eventos es la Delegación Presidencial, a cargo de Gonzalo Durán, exalcalde de Independencia.

El desarrollo de la Supercopa implica, entre otras cosas, que los partidos de Colo Colo y la U, correspondientes a la fecha de la Liga de Primera, sean reprogramados. El Cacique recibirá a Iquique el 26 de septiembre, mientras que el elenco del chuncho visitará a Deportes La Serena el 28 de septiembre, un día después al arranque del Mundial Sub 20 en el país (por la realización de la Copa del Mundo, el fútbol profesional entrará en receso).

La ratificación del partido es un respiro para la ANFP, además, por la negociación con Warner respecto a la deuda que se tiene con la cadena dueña de los derechos televisivos del fútbol nacional. La señal con sede en Machasa apuesta a sumar suscriptores en un mes complejo, toda vez que no habrá Liga de Primera a causa del Mundial juvenil.

Lee también:

Más sobre:Fútbol nacionalSupercopaColo ColoUniversidad de ChileSanta LauraDelegación Presidencial Región MetropolitanaANFP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago
Chile

Corte de Antofagasta suspende tramitación del desafuero de Orrego mientras se discute trasladar caso a Santiago

Encargado de seguridad de Matthei adelanta que en su gobierno las fuerzas de orden y seguridad tendrán “un respaldo fuerte, pero no ciego”

Asociación de Municipios Rurales tiene nuevo directorio: alcalde de Paine será su presidente por tres años

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel
Mundo

Consejo de Seguridad de la ONU condena los ataques contra Qatar pero evita mencionar a Israel

Corte Suprema de Brasil condena a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: “No habrá un Estado palestino”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud