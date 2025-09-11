Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Colo Colo define su equipo para enfrentar a la U en la Supercopa. Foto: @ColoColo (X).

Fernando Ortiz anticipa no solo su estreno, sino que también su primer gran desafío al mando de Colo Colo. El Cacique se medirá ante Universidad de Chile en la bullada Supercopa, programada para este domingo 14 de septiembre en el Santa Laura, a las 15 horas.

El Tano, flamante nuevo técnico de los albos, disputará su primer duelo precisamente contra el archirrival del cuadro de Macul. Para ello, el argentino se prepara para un exigente primer apronte. “Llegamos bien. Estuvimos entrenando harta fórmula y estamos trabajando”, aseguró el transandino, que comenzó a trabajar con el plantel el pasado 2 de septiembre.

El entrenador también se refirió a la polémica petición de suspender el partido: “Tengo entendido que se juega. Yo quiero disputar esa competencia”, añadió. “Denme chance, es una linda competencia. Estamos trabajando, nos estamos preparando”, cerró.

Fernando Ortiz tendrá su estreno en Colo Colo ante la U. Foto: @ColoColo (X).

La oncena que prepara Ortiz

Ortiz ya prepara el crucial duelo ante la U y afina los últimos detalles para alinear su primera oncena oficial. Hace unos días, en tanto, tuvo sus primeros desafíos extraoficiales en dos amistosos cortos ante la Sub 20 y Sub 18.

Y si bien Ortiz aún no tiene un once definido, este poco a poco toma forma, manteniéndose fiel a su esquema, algo que ha pregonado desde su llegada al Cacique: “Me gusta mucho el sistema 4-2-3-1. Lo he implementado en México y en equipos grandes también. Pero también me he encontrado en equipos mexicanos donde quizás no tenía las características suficientes para armar ese juego que a mí me gusta y me he amoldado a otro sistema”, aseguró en su presentación.

El arco pareciese tener un dueño claro: Fernando de Paul. Mientras que también se inclina por una zaga ya consolidada. Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg serían sus defensores.

Hay más incógnitas de mitad de cancha en adelante, donde destaca la salida de Esteban Pavez. En su último entrenamiento, Ortiz probó con Tomás Alarcón y Arturo Vidal en el eje, y Claudio Aquino sobre ellos. Eso sí, Vicente Pizarro se viene recién integrando de la Roja.

Mismo caso de Lucas Cepeda, que es un fijo en ofensiva junto a Javier Correa. No obstante, aquí surge la mayor sorpresa: la inclusión de Manley Clerveaux, quien toma fuerza para ser desde el arranque ante la U.

El joven atacante haitiano jugó los amistosos ante los juveniles y es del gusto de Ortiz. “Tiene características muy lindas. He revisado entrenamientos, tiene una potencia increíble, tiene un dribbling donde se puede sacar un hombre de encima. Las condiciones las tiene”, aseguró hace una semana a DSports.