La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

La realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para este domingo 14 de septiembre, a las 15.00, en el estadio Santa Laura, ha dejado en evidencia una serie de discrepancias entre las autoridades políticas y deportivas, además de los clubes.

Las declaraciones son un claro ejemplo de los bandos que se fueron formando. Por un lado, la ANFP, la Delegación Presidencial y Colo Colo insisten en que el encuentro se lleve a cabo. Sin ir más lejos, Gonzalo Durán manifestó que “sería un mal precedente” para el futuro no realizar el Superclásico, de acuerdo a la fecha establecida.

E, incluso, emplazó al alcalde de Independencia Agustín Iglesias por la medida de paralizar las obras de luminarias que se estaban llevando a cabo en Santa Laura. “Si esa decisión del alcalde supone que no se puede jugar el día domingo, bueno, entonces tampoco va a poder jugar el día sábado Unión Española con Audax Italiano, porque me imagino que ha establecido alguna medida de restricción respecto del estadio en su conjunto”, lanzó. En esa línea, en Unión Española doblegan esfuerzos para cumplir con las exigencias. ¿Las razones? Por un lado, quieren recibir la aprobación para poder disputar el duelo frente a Audax Italiano, fijado para este sábado. Además, según confiesan desde la tienda hispana, la U han “ninguneado” al estadio en sus últimas intervenciones. Y, por lo mismo, quieren recibir el visto bueno de la Delegación Presidencial.

El presidente de la U, Michael Clark, mira el duelo ante Independiente con el timonel de la ANFP, Pablo Milad.

Las diferencias también se han hecho patentes con el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien insiste en la postura de no autorizar el recinto. “Quiero recordar lo que ya hemos insistido sobre este punto. Al Ministerio de Seguridad no le corresponde la autorización de los eventos masivos. Le corresponde a cada delegación en el país. Desde el punto de vista de la seguridad pública, la opinión del Ministerio es que no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”, sostuvo.

Las discrepancias entre ambas autoridades en relación a asuntos relacionados con el fútbol no son nuevas. De hecho, hace poco más de dos meses, la DPRM visó un arengazo de Colo Colo, desatando la molestia de la Secretaría de Estado. “La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó el arengazo sin solicitar informe previo al Ministerio ni tampoco a Carabineros. Ambas instituciones fueron notificadas una vez conferida la autorización a Colo Colo”, expresó la entidad en aquel momento.

Esa postura es compartida por el alcalde Iglesias -hincha confeso de la U al igual que el ministro- y por Azul Azul, que también se ha enfrascado en duros intercambios con la ANFP y la Delegación por la insistencia en que se efectúe de este encuentro. En el caso de los estudiantiles, argumentan razones deportivas, tomando en cuenta que el 18 de septiembre visitan a Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Jornada clave

La medida anunciada por el alcalde de Independencia de suspender las obras comenzó a regir este jueves. Sin embargo, durante la noche del miércoles se trabajó incansablemente al punto de que en Unión Española señalan que se taparon los hoyos que generaban el peligro y que el recinto está apto para recibir público.

Asimismo, durante la mañana de este jueves representantes de la Delegación Presidencial, del Ministerio de Seguridad, de la ANFP y de Unión Española visitaron el reducto de la Plaza Chacabuco para constatar en terreno el estado de avance. No hubo ratificación del reducto.

Más tarde, se realizó una reunión de coordinación por Zoom, encabezada por Felipe de Pablo, gerente de Operaciones de la ANFP, junto a representantes de Colo Colo y Universidad de Chile para explicar la logística del partido del domingo, en caso de que se juegue. Esto, sin embargo, no asegura la realización del duelo ni que menos los azules cediera en la postura de no realizar el encuentro.

Este viernes la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana deberá resolver definitivamente si el encuentro se juega tal como estaba programado o si atiende las observaciones del Ministerio de Seguridad de Pública.