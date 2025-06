Luis Cordero: “La respuesta de Pablo Milad es más bien la de un político activo; y si es así, mejor sincerarlo”

Luis Cordero (Santiago, 12 de agosto de 1972) cumplió dos meses al frente del flamante Ministerio de Seguridad Pública. Un tiempo que ha sido más que suficiente para generarse un diagnóstico sobre los serios problemas que afectan al fútbol en términos de violencia en los estadios.

“Desde la perspectiva de seguridad, el fútbol supone una preocupación como evento masivo, pero también como un efecto de seguridad, de dispersión de determinado tipo de sujetos que concurran regularmente a los estadios desde la pertenencia y desde los actos que ejecutan”, comienza planteando.

¿Cuál es la mirada del Ministerio en esto?

Nuestra responsabilidad principal es que los eventos masivos se ejecuten bajo condiciones que mitiguen los riesgos que un evento masivo de esas características tiene. ¿Y por qué esto importa? Porque el fútbol es una actividad con un impacto colectivo que tiene un significado social relevante. Por lo tanto, hay determinados actores de la discusión pública que tienen intereses en lo que suceda en el fútbol. La creación del Ministerio de Seguridad deja muy en evidencia la separación de esas aguas porque el Ministerio no es responsable de que el fútbol profesional se desarrolle como actividad deportiva o negocio lucrativo.

El Presidente emplazó a la ANFP a cumplir con la ley.

El Presidente cuando hace lo que dice en su cuenta pública simplemente le está diciendo a los clubes y a la ANFP que hay que cumplir con la ley. Y a mí me parece sorprendente la respuesta del Presidente de la ANFP...

¿Por qué le pareció sorprendente?

Fíjese que se parece tanto al día de la tragedia en las afueras del Monumental, cuando todo el mundo estaba preocupado de la situación, de las víctimas y de lo que debería ser un sensible fallecimiento. Es cosa de mirar el comunicado de la ANFP esa noche. Teniendo la tragedia de por medio, se refiere al control biométrico y que además esta es otra manifestación más de los problemas de seguridad del país. Entonces a mí lo que no me queda claro es si la ANFP es una asociación que agrupa clubes deportivos o es un actor político más. Porque la respuesta del Presidente de la ANFP no es la del representante de una organización de la sociedad civil, es más bien la de un político activo; y si es así, mejor sincerarlo. Me sorprendió que recordarles que hay que cumplir la ley generara tanta preocupación en ellos.

Pablo Milad y Luis Cordero han coincidido en distintas instancias. Foto: Devid Missene. Dedvi Missene

¿Cuál es su visión de los clubes y la ANFP?

Yo creo que los clubes y la ANFP son un eslabón débil en la estructura de seguridad. Hoy día cualquier persona que realice un evento masivo tiene que cumplir con una serie de obligaciones y a partir de noviembre van a ser más estrictas. Esta idea de que un evento masivo en cuyos beneficios se internalizan, la sociedad tiene que asumir los costos colectivos de una actividad que obtiene beneficios muy singulares, es la paradoja que se encuentra detrás de esto.

¿Qué ocurre si no cumplen?

Si no cumplen la ley, yo lo he dicho en otro momento, yo no tengo ningún inconveniente de que el fútbol se interrumpa si no cumplen la ley. Y por eso el mensaje del Presidente ha sido tan claro.

¿Cree que la militancia política de Milad influya?

No, mi impresión es que detrás de esa declaración, y por eso le cito el mensaje de la ANFP después de la tragedia del Monumental, que es más bien la de elusión de responsabilidad que otra cosa. Esto de siempre culpar a un tercero respecto a obligaciones propias es muy poco recomendable.

Se genera una especie de círculo vicioso...

La historia del fútbol, como evento masivo y seguridad, está llena de evento trágicos, una reacción colectiva, unos compromisos que se asumen por parte de los organizadores y esas obligaciones que se diluyen. Es un círculo muy vicioso. La propia idea de la creación del Ministerio de Seguridad no está diseñada para sostener ese vicio en el tiempo, entre otras razones, por lo que le he dicho. De nosotros no es responsabilidad nuestra la viabilidad ni financiera, ni tampoco deportiva de los clubes deportivos. Es de los clubes y de la ANFP.

Ellos insisten en que el problema de la seguridad va más allá de fútbol.

Es que esa es una respuesta política, no técnica. Y claro, como pareciera, es una respuesta que está más bien hecha para eludir responsabilidad. Es como decir, mire, “la violencia en la sociedad no es responsabilidad nuestra, pero la violencia que ocurre dentro del estadio sí es responsabilidad suya”. Es una pregunta ilógica, carente de sentido en cualquier parte. Es simplemente cruzar la frontera para darse cuenta cuáles han sido las experiencias de éxito y cuáles no. Y las experiencias de éxito en el continente se caracterizan porque los clubes han cumplido un rol bien protagónico en la inversión.

¿Qué ejemplos ha podido ver?

La semana pasada, estuve en Buenos Aires en la reunión de ministros de seguridad del Mercosur. Y además tuve una extensa bilateral con la ministra Bullrich, donde fijamos la Comisión de Seguridad Binacional Chile-Argentina. Dentro de todos los temas, surgió la violencia en el fútbol, porque ningún país quiere exportar violencia, a través de los barristas. Y por eso suscribimos un compromiso entre los ministros y un acuerdo complementario con Argentina para abordar a aquellas personas con prohibición de ingreso. Ese es el mensaje de esta reunión del Mercosur. Por eso la respuesta de la ANFP sería inadmisible en cualquier país. Es como culpar con que yo no pueda hacer una actividad deportiva porque hay mal tiempo.

¿Se queda con algún modelo?

Lo más evidente en el caso de Argentina ha sido lo que ha invertido River Plate en eso, que es una cantidad de recursos muy significativo. Pero el rol de las experiencias exitosas en el mundo es aquel donde el organizador cumple un rol protagonista.

¿Cómo ve los avances del Registro Nacional de Asistentes en el Congreso?

El gobierno es un proyecto que presentó el Gobierno en el año 2023, además acogiendo una serie de iniciativas que están en el Congreso. Es un proyecto que se había reactivado, de hecho, antes de la tragedia del Monumental. El gobierno está muy comprometido en la gestión de ese proyecto. Yo creo que hay apoyo relativamente transversal. Ha estado en tramitación durante esta semana y además recoge un conjunto de aspectos que, de hecho, a propósito de esta última tragedia, revelan las debilidades de la regulación y que el proyecto del 2023 se hacía cargo. Vamos a seguir buscando que ese proyecto se despache durante este año.

¿Qué lecciones saca de esta tragedia?

La tragedia provocó una reacción de muchas características, pero hay una por lo menos que yo saco el saldo positivo después de la tragedia. La Comisión de Seguridad Ciudadana como la de Deportes de la Cámara citaron una sesión especial de la Cámara, donde no solo participaron las autoridades, también participó Carabineros, y la ANFP, a la que le reconozco haber ido a dar sus argumentos. Por eso también me sorprendió la declaración de Milad, porque su disposición era hacerse cargo con los clubes de lo que estaba sucediendo. Lo que hay que evitar es que los compromisos que se han asumido ahora se diluyan en el tiempo.

¿Se piensa en crear un ente que se dedique solo al fútbol?

No, lo que hay es que en la División de Seguridad Pública y Eventos Masivos. Uno de estos es es el fútbol, cuya particularidad es que es recurrente y congrega en un contexto donde la disputa deportiva se transforma o se puede transformar en una disputa de los asistentes. La manifestación más evidente de eso es el aliento. Entonces, como evento deportivo que aglomera, que se caracteriza por esa disputa pero que tiene esta manifestación, le da un análisis que requiere de especificación. No solo en Chile, en buena parte de los países del mundo y para eso se requiere una cooperación público-privada, donde los organizadores cumplen un rol muy relevante para proveer seguridad.

¿Qué pasaba con Estado Seguro?

Lo de Estadio Seguro fue derivando en que ya no era solo la institucionalidad preocupada de las condiciones de seguridad, sino que también de promoción de la actividad deportiva. Claro, el fútbol puede cumplir un rol muy relevante de prevención en los barrios. Pero ese es el rol que le podemos atribuir al fútbol o al deporte en general para poder abordar los factores de riesgo que pueden incidir en materia de seguridad. Pero al Ministerio de Seguridad no le corresponde la promoción de un deporte en concreto.

¿Se desvió de sus atribuciones?

Más que de sus atribuciones, probablemente, con la creación del Ministerio de Seguridad queda mucho más en evidencia que el rol que le corresponde a la autoridad de seguridad pública en relación a los eventos deportivos del fútbol está vinculado a que sea un evento que se desarrolle mitigando los riesgos para los asistentes y que se desenvuelva con normalidad. Pero no es el rol de la autoridad de seguridad estar a cargo de la promoción o de los valores del fútbol.

Llama la atención que los delegados presidenciales suspendan tantos partidos. ¿Cree que falta una cuota de sentido común?

Yo diría que esa es una evaluación fútbol-centrista de aquí. Y este es el problema del fútbol, que cree que el fin de semana está en torno al fútbol. Entonces el fútbol-centrismo lo que hace es creer que el único evento masivo que ocurre en una determinada región es el fútbol. Y una cantidad importante está asociada a cuánto es el recurso policial disponible. Claro, si los clubes invierten como debiera ser en seguridad privada, usted comprenderá que entonces las condiciones serían muy distintas. Esta idea de creer que el fin de semana todo es fútbol-centrismo, en algún sentido lo que hace es que omite que hay otros eventos que se deben programar. Y se lo quiero ejemplificar por lo siguiente.

A ver..

Si un fin de semana hay un clásico, un concierto de alta convocatoria y un evento como el rodeo en regiones muy próximas. Entonces, ¿el fútbol puede creer que tiene reservado para sí todo control desde el público? A mí me parece que esa manera de ver el mundo, lo que hace es algo como una reivindicación medieval de ver las cosas. Y esto se va a notar mucho con la entrada en vigencia de la Ley de Eventos Masivos, en noviembre, donde los demás eventos, no el fútbol, tienen la obligación de prefactibilidad, pero con un periodo de anticipación, es decir, antes de vender las entradas. Algunos con un año de anticipación, lo que implica una alta demanda de servicios policiales.

La U de 1994 es uno de los equipos que más ha deslumbrado como hincha al ministro Cordero. Foto: Archivo/Cedoc.

¿Qué pasaría con el fútbol ahí?

Cuando el partido de fútbol se vaya a jugar, simplemente porque la programación es muy próxima, el fútbol va a quedar a la cola. Y la razón sencillamente de eso es que, mientras no internalice sus obligaciones en materia de seguridad privada y en la programación de sus actividades, entonces no puede pretender que los recursos públicos en materia de seguridad estén solo destinados al fútbol.

¿Usted es futbolero?

Sí. Pero logro distinguir mi rol de autoridad.

¿Y juega?

Ya no, jugaba baby fútbol y fútbol duplas. Jugaba de tres. Iba a las canchas de El Aguilucho (Providencia). Pero lo que hago hace muchos años es correr.

¿Es hincha de algún equipo?

Sí, soy hincha de la U. Mi periodo más activo de asistencia fue en la década de los 90. La U del bicampeonato era un equipazo, representaba muchas cosas. Además, contra una Católica increíble, con el Beto Acosta y el Pipo Gorosito, dirigida por Pellegrini. Y en la U estaba Salas, los Castañeda. Superman Vargas... Después guardo un gran recuerdo de Miguel Ángel Russo.

¿Era de ir a la galería?

Sí, claro. Galería sur, a un costado de la barra. Me encantaba escuchar la radio en los partidos, era algo fascinante.

¿Cree que hoy las cosas son peores que en los 90?

No, yo creo que hemos progresado en esto. La década del 90 fue complicada en términos de violencia en el fútbol. Pero también había otros entornos en relación a lo que podía ocurrir fuera de los estadios. Yo lo he dicho, mi gran preocupación es el punto de vista de seguridad que nosotros tenemos y que tenemos que focalizar. Hoy en los piños de barras lo que tenemos son algunas organizaciones que funcionan bajo las estructuras de organizaciones criminales. Y que por lo tanto utilizan el estadio con un propósito, pero que además se proyectan a los barrios donde sus acciones se cometen.

¿Han progresado las labores de inteligencia?

Sí, las labores de inteligencia y las maneras en que el Estado ha ido abordando el tema del fútbol. Reconozco esfuerzos con la instalación de Estadio Seguro en la administración Piñera en adelante. La inteligencia y las policías han hecho sus esfuerzos. Por ejemplo, el efecto organizacional de los piños, un mecanismo atomizado de liderazgo o de célula. La forma en que algunos de ellos intervienen es fruto, entre otras, de los trabajos policiales que han permitido obtener esa información.