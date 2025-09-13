SUSCRÍBETE
El Deportivo

La polémica decisión de Miguel Ángel Russo que remece la interna del Boca Juniors de Carlos Palacios

En el cuadro xeneize decidieron realizar un cambio en sus concentraciones.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La polémica decisión de Miguel Ángel Russo que remece la interna del Boca Juniors de Carlos Palacios.

En Boca Juniors decidieron poner punto final a una costumbre. A partir de ahora, en las concentraciones xeneizes no se permitirán más cortes de pelo.

La medida, impulsada por el técnico Miguel Ángel Russo junto a los referentes del plantel, busca recuperar orden y calma en los hoteles antes de los partidos. El detonante fueron distintas situaciones que comenzaron a generar ruido en la interna: a las visitas habituales del histórico peluquero Nino —quien desde hace años instala su improvisado salón para atender a los jugadores— se sumó la llegada de otros estilistas convocados de manera personal por algunos futbolistas.

Con el tiempo, la dinámica se volvió difícil de controlar. “Aparecieron cuatro peluqueros para cortarle a cuatro jugadores, o sea, uno por jugador. No cabe que haya cinco peluqueros en la concentración”, publicaron en el diario Olé, citando a fuentes del cuadro xeneize.

El problema no era solo numérico. Uno de los barberos llegó a publicar un video en TikTok que incomodó en la interna, mientras que otro aparecía acompañado de amigos, generando un ambiente de desorden en plena preparación de los encuentros. “Había mucho quilombo, un bardo”, enfatizan en el medio mencionado.

La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron que el asunto excedía lo estético. Se trataba de mantener el foco competitivo y evitar cualquier distracción en las horas previas a los compromisos oficiales. En Boca, además, remarcan que se trata de señales que fortalecen la disciplina grupal y el respeto a las normas internas, según publican en medios transandinos.

Una tradición que parecía inofensiva se convirtió en un tema de gestión puertas adentro. El vestuario xeneize tomó nota y la orden ya está clara: en las concentraciones no habrá más peluqueros. El objetivo es que nada altere la concentración en la previa de los partidos.

El equipo de Boca Juniors.

El alza de Boca

Luego de un período turbulento en cuanto a resultados, Boca Juniors ha logrado una racha de victorias en la liga argentina. Llevan tres triunfos consecutivos y están en el tercer puesto de la tabla.

Carlos Palacios, criticado en los meses anteriores, también tuvo un alza en su rendimiento. Hace algunos días, antes de su hospitalización, Russo elogió la competencia interna en el plantel. “Hay una competencia sana entre todos y eso es muy bueno. Es lo que buscamos y lo que queremos. Pero cada uno siempre debe elevar el nivel, buscar lo mejor y mantenerse. Eso es lo más difícil, pero estamos bien”, comentaba.

“Tenemos una idea y la vamos llevando a cabo con rendimientos muy importantes. Es lo que hablamos mucho todos los días”, manifestaba el DT.

Por su parte, el exjugador de Colo Colo también abordó el cambio que han tenido y como salió de los peores días. “Fueron momentos un poco difíciles, medios turbulentos, pero me siento feliz. Acá adentro me dan mucho apoyo, los compañeros me han dado consejos en los momentos complejos que he pasado, todo lo vengo manejando de forma más personal, más adentro, con mis cercanos”, reconoció el formado en Unión Española.

“Acá te exigen ser un jugador más completo. Me he preparado para eso. Me lo han pedido y obviamente me ayudan un poco en ese tema, así que feliz por haberme recuperado y haber dado una asistencia. Me pone contento ayudar al equipo”, enfatizó.

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBoca JuniorsMiguel Ángel RussoCarlos Palacios

