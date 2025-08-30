El mensaje del DT de Independiente tras la tragedia en Avellaneda: “Es un problema cultural y social, grande y grave”

La tragedia de Avellaneda continúa generando reacciones. Julio Vaccari, técnico de Independiente, se refirió a los violentos hechos que acontecieron en el partido ante Universidad de Chile en Copa Sudamericana.

“Fue una situación compleja la que vivimos. Nos vimos afectados todos y la verdad es que no es algo agradable que suceda. Es muy difícil después sacarse de la cabeza este tipo de situaciones, porque somos personas y llevamos lo que sentimos”, comenzó señalando el estratega.

“Como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande. Uno no se prepara, cuando quiere hacer esta carrera, para hablar de este tipo de situaciones, sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido”, añadió.

El entrenador aseguró que prefiere que el clasificado a cuartos de final del certamen continental sea definido en cancha: “El deseo de uno es que siempre las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo. Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros (estamos) encolumnados detrás de eso”, remarcó.

“Fue una situación compleja, no agradable, en la que estuvimos afectados todos. Es muy difícil sacarse estas situaciones de la cabeza, porque somos personas y lo que sentimos lo llevamos al trabajo”, continuó.

También fue tajante: "Es un problema cultural y social, grande y grave. Es una falta de educación muy importante”, sentenció.

“Una tristeza”

Por otra parte, el arquero Rodrigo Rey también se manifestó tras lo sucedido: “El partido en sí fue triste, triste lo que pasó, triste para el fútbol de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias y las de los jugadores chilenos”, indicó.

“Fuimos a ver cerca del córner a nuestra gente y había algunos con sangre. Son cosas que uno no quiere que pasen nunca dentro del fútbol, que no están buenas”, detalló el portero.

“Hay que seguir jugando y eso es lo que nos toca como grupo. Tenemos que tener la mente puesta en eso y en volver a la senda del triunfo. Queremos que todo este tema no pase nunca más, que se solucione de la mejor forma”, cerró.