Con un pobre empate y Loyola lesionado: Independiente retorna a la actividad nueve días después de la barbarie

Independiente volvió a jugar. En la noche de este viernes, nueve días después de la barbarie sucedida en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el duelo ante la U por la Copa Sudamericana (que todavía continúa, ahora en los escritorios de la Conmebol), el elenco argentino retornó a la actividad oficial. Jugando con vestuario negro, visitó a Instituto de Córdoba y empató sin goles, en partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

El Rojo no jugaba desde aquella triste y lamentable jornada en Avellaneda. El fin de semana recién pasado, se postergó el cotejo que tenía ante Platense, por el campeonato transandino, luego de que su recinto haya sido cerrado a causa de los incidentes. Pero hoy retomó la actividad visitando a la Gloria. Felipe Loyola y Luciano Cabral fueron titulares, mientras que Pablo Galdames y el Sub 20 Lautaro Millán (convocado por Nicolás Córdova en la prelista del Mundial) ingresaron posteriormente.

El ex Huachipato y seleccionado chileno no tuvo su mejor experiencia ante Instituto. Terminó saliendo lesionado, generando preocupación inmediata en Independiente (y por añadidura, en Juan Pinto Durán). Un rival le cometió una falta, lanzándolo contra la publicidad estática, al filo del entretiempo. Loyola quedó visiblemente afectado en el hombro derecho y fue atendido en la cancha por el cuerpo médico de su club. No pudo seguir y salió reemplazado por Galdames, en los 38′.

ALARMAS ENCENDIDAS: Loyola tuvo que pedir el cambio, luego de sufrir este golpe contra los carteles publicitarios en una acción con Mac Allister. pic.twitter.com/4fGer8AIuc — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

El jugador de la Roja no solo estaba adolorido, sino que además muy molesto por la determinación del árbitro Luis Lobo Medina. El infractor, Francis Mac Allister, estaba amonestado y no recibió una eventual segunda amarilla. Quien terminó recibiendo la tarjeta fue Loyola, por reclamos.

“¿Cómo me vas a ir así por atrás? Mala leche, contra el cartel hermano", le dijo el chileno a su colega, en el túnel rumbo a vestuarios.

¿QUIÉN LO FRENÓ? Así se fue Felipe Loyola al vestuario tras tener que pedir el cambio por un golpe durante el PT en Instituto vs. Independiente. pic.twitter.com/hliprPmJlT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

En el segundo tiempo, un interrumpido partido no se pudo abrir. Los goles no llegaron y el Independiente que dirige Julio Vaccari no logra salir de la espiral de irregularidad. El elenco de Avellaneda no ha podido ganar en el Clausura. Tiene solo tres puntos de 18 posibles (tres empates y tres derrotas). Está en la zona baja de su grupo, lo que preocupa pensando en la clasificación a los playoffs.

La mala racha permanece en el denominado Rey de Copas. Ya son ocho partidos sin ganar de manera consecutiva, en todas las competencias. Su última victoria fue el 29 de junio, por 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza, por la Copa Argentina. El siguiente desafío de Independiente estará en Luque, Paraguay, porque para la semana que viene se aguarda por la determinación de la Conmebol respecto al cancelado partido contra la U por la Sudamericana.