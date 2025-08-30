SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme...”: Jorge Almirón se despide de Colo Colo en sus redes sociales

El ahora exentrenador del Cacique publicó un video en su cuenta de Instagram, despidiéndose del club albo y agradeciendo. Todo parece indicar que su reemplazante se definirá este sábado.

Por 
C. Tapia
Jorge Almirón se despidió de Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Si todo resulta según lo planificado por Blanco y Negro, Colo Colo tendrá nuevo entrenador este sábado. Luego de que se descartara la alternativa de Gustavo Quinteros, ahora es Fernando Ortiz quien se instala en una posición expectante de cara a la reunión de directorio de mañana, en la que se definirá al sucesor de Jorge Almirón. El ex DT de Boca Juniors ya es pasado en Pedreros.

De algún modo, siguen quedando resabios de la salida de Almirón de la tienda popular. La dura derrota con Universidad Católica, por 4-1 en el Monumental, terminó por sentenciar la era del transandino, quien no pudo replicar en 2025 todo lo positivo del Cacique en 2024, campaña en la cual fue campeón de Primera División (con una segunda rueda espectacular) y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El extécnico de los albos no se había manifestado públicamente luego de que se concretara el fin anticipado de su vínculo con la institución. Pero este viernes utilizó sus redes sociales para despedirse de Colo Colo. A través de su cuenta de Instagram, Almirón publicó un video, en el cual se repasa parte importante de su estadía en Macul, particularmente en la campaña del año pasado, el lado exitoso de esta historia.

El registro está musicalizado por el tema “No es mi despedida”, popularizado por Gilda, canción muy utilizada por las barras, adaptándola para cantarla en los estadios y apoyar a su respectivo equipo. En esta ocasión, el video publicado por Almirón tiene la versión interpretada por Natalia Oreiro. El entrenador no habla en la pieza audiovisual. Solo hay un mensaje en el final, con un escueto “Muchas gracias Colo Colo”.

Esta canción que utilizó el argentino comienza con la siguiente frase: “Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme...”.

FútbolJorge AlmirónColo ColoLiga de Primera

