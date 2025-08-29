SUSCRÍBETE
Con una de sus grandes y millonarias figuras en la banca: la formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

Los albos presentarán varias sorpresas en su formación, para intentar revertir una tendencia que se viene dando desde el año 2022.

Jorge Sánchez Leiva
Los albos necesitan los tres puntos para ir a un torneo internacional. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La versión 198 del Superclásico del fútbol chileno tiene un sabor especial para Colo Colo. Los albos necesitan sumar con urgencia tres puntos para intentar meterse a un torneo internacional. Hoy están a cuatro unidades de los puestos que clasifican a la Copa Sudamericana, pero también urge obtener una alegría en un más que oscuro año centenario.

Pero no son los únicos objetivos que tiene el Cacique para el compromiso que se jugará este domingo, a las 15 horas, en el estadio Monumental. La escuadra dirigida por los interinos Hugo González y Luis Pérez también podría darle un golpe letal a los azules en su afán por derribar a Coquimbo de la cima de la Liga de Primera y de paso, romper con una tendencia preocupante para ellos: no vencen a los laicos desde el 31 de julio de 2022.

Por lo mismo, González y Pérez han probado diferentes fórmulas y distintos nombres durante esta última semana y al parecer, por lo que se practicaron en las últimas horas, ya habrían definido pasar de un 4-3-3 a un 4-4-2 y mandar una oncena sin jugadores sub 21 a la cancha.

Vidal vuelve a la oncena estelar de los albos. Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La formación de Colo Colo que busca vencer a la U en el Superclásico

Un regreso, una nueva dupla de centrales y una de sus grandes figuras en la banca son las sorpresas que prepara el actual monarca del torneo nacional para el domingo. Lo primero que se confirmó es que Arturo Vidal volverá a ocupar su lugar en la zona de volantes, tras ser cumplir con la fecha de castigo que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por insultar al juez Felipe González en el compromiso de los blancos con Everton.

Además, la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas de Emiliano Amor y la lesión y posible venta de Alan Saldivia, hizo que se modificara la última línea y allí ingresarán Jonathan Villagra con Sebastián Vegas. Tampoco estará Francisco Marchant y ningún otro jugador sub 21 en la lista inicial, pues se apuntará a la experiencia y como el canterano estuvo en el microciclo de la Selección que se prepara para el Mundial Sub 20, Colo Colo sumó automáticamente minutos en este ítem.

Por último, y quizás la gran sorpresa, es que Claudio Aquino tendrá que ver el duelo desde la banca, pues Felipe Méndez le quitó la plaza. “Los partidos se ganan principalmente en el sector medio, donde se junta mucha gente y se abren los laterales o los extremos. Nosotros estamos preparando todas las variantes y en base a eso ir haciendo fuerte al equipo, tratando de tener la pelota y atacar y buscar el arco rival. Sea Aquino u otro lo importante es que lo haga bien y pueda ayudar al equipo”, dijo González.

Dicho esto, Colo Colo saltará a la cancha del Monumental con Fernando de Paul, en el arco; Mauricio Isla, Villagra, Vegas y Erick Wiemberg, en la defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Vidal y Méndez, en la zona de volantes; y Lucas Cepeda con Javier Correa en la delantera.

