Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Una particular decisión se tomó en la previa del Superclásico en Colo Colo: Vicente Pizarro fue quien atendió a los medios en la conferencia de capitanes, mientras que en la otra vereda ocurrió algo similar. El designado en Universidad de Chile fue Lucas Assadi.

En ese sentido, el volante se refirió al complejo año del Cacique y a la relevancia de ganar ante su archirrival. “Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo jugador los espera. Más allá del momento, creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido. Es un clásico, un partido que uno tiene que ganar. Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es muy importante”, comenzó señalando el zurdo.

El mediocampista también habló sobre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón. “Esperamos que pronto pueda llegar un entrenador. Los profes están trabajando de muy bien con nosotros y vamos a llegar de buena forma al partido, y sabemos que tenemos la obligación de salir a buscarlo y ganar obviamente”, indicó.

“Creo que estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Se han dado nombres, obviamente, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es bastante especial y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. El foco es el partido, el equipo se está entrenando bien y preparando de la mejor forma. Los dirigentes verán el tema del entrenador mientras nosotros solo tenemos que pensar en el foco del partido”, complementó.

Pizarro y el regreso de Quinteros

Pizarro valoró la relevancia de jugar en el Monumental y la presencia de Arturo Vidal, que retornará al equipo tras una suspensión. “Sabemos en el momento en el que estamos, más allá de cómo preparar el partido, creo que esto se vive distinto. Es una semana especial y vamos a estar con nuestra gente, eso hay que hacerlo notar desde el primer minuto”, dijo.

“Arturo es muy importante para nosotros, un jugador de mucha jerarquía, que sabe de estos momentos. Es un líder dentro del grupo. Tenerlo de vuelta es un aporte muy grande para el equipo y seguramente llegará muy bien para el partido”, complementó.

El zurdo analizó el posible regreso de Gustavo Quinteros, una de las cartas de Blanco y Negro: “A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar, que me hizo dar mis primeros pasos. Más que eso no te puedo decir. Seguramente los dirigentes están viendo ese tema. Obvio que Gustavo me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo con quien sea, pero para tener un proyecto y tener las cosas claras para lo que viene. Pero como dije, el foco es el partido”, aseveró.

“Hay que pensar el momento en el que estamos, como grupo lo sabemos. Pero estos partidos son aparte, es distinto para la gente. Se le puede dar una alegría, es una inyección anímica para afrontar lo que viene. Todos somos responsables de lo que ha pasado este año, que ha sido difícil”, continuó.

Pizarro también tuvo un momento para destacar el gran presente de Assadi, quien se ha convertido en la figura de la U: “He compartido muchos momentos con Lucas, lo conozco a hace mucho tiempo. Sé la clase de jugador qué es, entonces el momento en el que está no me sorprende. Me pone muy contento y espero que siga así, no el domingo, pero que siga así”, indicó al ser consultado por el futbolista azul.