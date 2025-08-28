SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

El volante habló en la antesala del Superclásico ante la U y abordó el complejo presente del Cacique. También se refirió la necesidad de la llegada del nuevo estratega albo, aunque aseguró que su foco es el tradicional duelo ante los azules.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Vicente Pizarro atendió la conferencia previa al Superclásico. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Una particular decisión se tomó en la previa del Superclásico en Colo Colo: Vicente Pizarro fue quien atendió a los medios en la conferencia de capitanes, mientras que en la otra vereda ocurrió algo similar. El designado en Universidad de Chile fue Lucas Assadi.

En ese sentido, el volante se refirió al complejo año del Cacique y a la relevancia de ganar ante su archirrival. “Es una semana distinta, sabemos lo que son este tipo de partidos, todo jugador los espera. Más allá del momento, creo que es una semana en la que se viven otras cosas, uno prepara de otra manera el partido. Es un clásico, un partido que uno tiene que ganar. Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar los partidos. Vamos a estar de local y sabemos que es muy importante”, comenzó señalando el zurdo.

El mediocampista también habló sobre la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón. “Esperamos que pronto pueda llegar un entrenador. Los profes están trabajando de muy bien con nosotros y vamos a llegar de buena forma al partido, y sabemos que tenemos la obligación de salir a buscarlo y ganar obviamente”, indicó.

“Creo que estamos a la espera de que llegue cualquier técnico. Se han dado nombres, obviamente, pero estamos enfocados en el partido. Esta semana es bastante especial y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. El foco es el partido, el equipo se está entrenando bien y preparando de la mejor forma. Los dirigentes verán el tema del entrenador mientras nosotros solo tenemos que pensar en el foco del partido”, complementó.

Pizarro y el regreso de Quinteros

Pizarro valoró la relevancia de jugar en el Monumental y la presencia de Arturo Vidal, que retornará al equipo tras una suspensión. “Sabemos en el momento en el que estamos, más allá de cómo preparar el partido, creo que esto se vive distinto. Es una semana especial y vamos a estar con nuestra gente, eso hay que hacerlo notar desde el primer minuto”, dijo.

Arturo es muy importante para nosotros, un jugador de mucha jerarquía, que sabe de estos momentos. Es un líder dentro del grupo. Tenerlo de vuelta es un aporte muy grande para el equipo y seguramente llegará muy bien para el partido”, complementó.

El zurdo analizó el posible regreso de Gustavo Quinteros, una de las cartas de Blanco y Negro: “A Gustavo lo conozco mucho, es el técnico que me hizo debutar, que me hizo dar mis primeros pasos. Más que eso no te puedo decir. Seguramente los dirigentes están viendo ese tema. Obvio que Gustavo me ayudó mucho en mi carrera, me hizo crecer mucho. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo con quien sea, pero para tener un proyecto y tener las cosas claras para lo que viene. Pero como dije, el foco es el partido”, aseveró.

“Hay que pensar el momento en el que estamos, como grupo lo sabemos. Pero estos partidos son aparte, es distinto para la gente. Se le puede dar una alegría, es una inyección anímica para afrontar lo que viene. Todos somos responsables de lo que ha pasado este año, que ha sido difícil”, continuó.

Pizarro también tuvo un momento para destacar el gran presente de Assadi, quien se ha convertido en la figura de la U: “He compartido muchos momentos con Lucas, lo conozco a hace mucho tiempo. Sé la clase de jugador qué es, entonces el momento en el que está no me sorprende. Me pone muy contento y espero que siga así, no el domingo, pero que siga así”, indicó al ser consultado por el futbolista azul.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalSuperclásicoColo ColoVicente Pizarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Viña San Pedro Cachapoal Andes: historia y modernidad en Rengo

Licencia de conducir digital genera cuestionamientos al MTT por falta de claridad en fiscalizaciones

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

“La dictadura torturó a mi papá”: el desahogo de Jouannet frente a Matthei que terminó con ella pidiendo perdón

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Licencia de conducir digital genera cuestionamientos al MTT por falta de claridad en fiscalizaciones
Chile

Licencia de conducir digital genera cuestionamientos al MTT por falta de claridad en fiscalizaciones

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

“La dictadura torturó a mi papá”: el desahogo de Jouannet frente a Matthei que terminó con ella pidiendo perdón

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones
Negocios

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo
El Deportivo

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”