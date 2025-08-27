SUSCRÍBETE
El Deportivo

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

El directorio de la concesionaria acordó seguir conversando con el exentrenador del Cacique y con otros candidatos antes de tomar la decisión final.

Por 
Carlos González
 
Christian González
Gustavo Quinteros deberá aguardar por su regreso a Colo Colo. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Horas frenéticas vivió este miércoles el directorio de Blanco y Negro. Aníbal Mosa se había autoimpuesto como plazo este 27 de agosto para zanjar al sucesor de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo. La idea es que el nuevo entrenador debute para la final de la Supercopa ante la U, el 14 de septiembre.

El lunes se había realizado la reunión de la comisión de fútbol, donde se decidió la elaboración de una lista que pasó de 12 a seis candidatos. El favorito del presidente de la concesionaria era Gustavo Quinteros, mientras los demás aspirantes eran los argentinos Fernando Ortiz, Martín Anselmi y Ramón Díaz, el paraguayo Francisco Arce y el brasileño Zé Ricardo.

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo una entrevista telemática entre Quinteros y parte del directorio. Eso sí, del bloque opositor solo Diego González llegó a la cita. El resto alegó problemas de coordinación y otros contratiempos para sumarse.

Precisamente, es esa ala la más reticente a un eventual regreso del exmundialista boliviano, pues fueron ellos junto a los representantes del Club Social de ese entonces (Matías Camacho y Alejandro Droguett) quienes votaron en contra de su renovación.

De hecho, el estratega fue bastante crítico de su época con Alfredo Stöhwing a la cabeza del club, con quien tuvo profundas diferencias en cuanto a refuerzos. “Con Aníbal Mosa y con Edmundo Valladares siempre me llevé muy bien. También con Daniel Morón. Con todos ellos teníamos el mismo proyecto. Pero con Stöhwing la verdad es que no”, reconoció en una entrevista con LUN.

En suspenso

Ya, antes de la reunión de directorio, el propio Stöhwing advertía que la discusión no iba a ser para nada sencilla, más allá de los méritos y de la experiencia comprobada del DT propuesto por Mosa. “Ojalá sea lo antes posible, sin apurarse ni tomar malas decisiones por un técnico que llegaría por un año y medio”, afirmó.

En efecto, la discusión se estiró por varias horas y no se llegó a un consenso. Así, se acordó seguir conversando con los candidatos y reunirse el sábado para cerrar al nuevo entrenador de Colo Colo.

