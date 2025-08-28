Este domingo, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile. El ambiente, sin embargo, comienza a generarse mucho antes: desde los primeros días de de la semana, los fanáticos se generan bromas y apuestas. La recta final de la espera está marcada por las actividades de animación a los jugadores. En el caso de Colo Colo, el denominado Arengazo.

En esta oportunidad, la convocatoria para este viernes a las 11.30 horas tiene un valor adicional: hay un elemento clave que los albos se juegan en la cita en el estadio Monumental.

El elemento clave para el Superclásico que Colo Colo se juega en el Arengazo

Hasta ahora, la capacidad autorizada para el principal choque del fútbol chileno es de 38 mil espectadores, cuatro mil menos que el aforo total del recinto del Cacique. En esa línea, Dale Albo publica que el Arengazo de este viernes es una prueba de fuego.

"En el Cacique, eso sí, quieren más. La solicitud inicial a la delegación presidencial y autoridades pertinentes fue de 42 mil hinchas, es decir, casi un 100% del aforo permitido. Sin embargo, la respuesta no fue positiva y sólo se pusieron a disposición 38 mil boletos. Aunque, todavía no está todo dicho", introduce la publicación.

Hinchas de Colo Colo en el Monumental (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El desafío de la buena conducta va de la mano de un objetivo específico: “Se podrían habilitar cuatro mil entradas más, dependiendo el desarrollo del Arengazo”, consigna el medio partidario del Cacique.

Los albos sostienen que han preparado el fin de semana con antelación. “Hace dos semanas venimos trabajando en el clásico, ha habido muchas reuniones de coordinación con Carabineros, con la Delegación Presidencial. Todo el circuito de entradas, de anillo de validación, lo estamos monitoreando permanentemente”, planteó Aníbal Mosa.